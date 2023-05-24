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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду: «Лига Саудовской Аравии станет одной из лучших в мире»

вчера, 09:30

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду полагает, что чемпионат Саудовской Аравии в будущем может стать одним из сильнейших в мире.

Я очень рад. Команда провела замечательный матч. Отыграться после 0:2 очень непросто, но мы верили в себя и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.

Лига Саудовской Аравии становится все лучше, в следующем году она станет еще сильнее. Постепенно она станет одной из топ-5 лучших в мире. Но потребуется время, игроки, инфраструктура. Верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь очень хорошие люди. Лига будет сильной.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
У евреев есть хорошая поговорка: "Как ты говоришь, ты прав! Как я говорю, я прав!"
Скажу по русски: "Будем посмотреть!"
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:45
Уместное сравнение, но! Уровень чемпионатов в Африке, по моему мнению, не сильно шагнул вперед с 1970г. По игрокам согласен полностью. Но их растят в основном в европейских топ-клубах, в академиях европейских.
То, что государство взялось за футбол, так же согласен. Но тут как раз я могу привести в пример Китай и их активность в начале десятых годов, когда заманивали топ игроков, пусть и сбитых летчиков, но все же. Ни к чему хорошему это не привело. Интереса к футболу не пробудило, и активность плавно сошла почти на нет.
cska1948
cska1948 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 17:40
Когда было объявлено, что на ЧМ 1970 года одной африканской команде будет предоставлено место, то я тогда подумал про африканский футбол так же самое, как вы сейчас про СА. Прошло чуть более полувека и вся Европа забита африканскими легионерами. Так что не стоит быть таким пессимистом в отношении саудовского футбола. Похоже, что там государство всерьёз взялось за развитие футбола. В 60-х годах мы у финнов выигрывали в хоккей с двузначным счётом. А что сейчас? Финны чаще РФ становятся чемпионами мира.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:35
С трудом верится, особенно учитывая менталитет мусульман. Вряд ли они снимут свои белые простыни и начнут угорать от футбола, к примеру, как турки. Так что, Криштиану Сидорович, хрен там плавал, мягко говоря.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:37
Сказал он и тихо откланялся…
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 12:31
Мне кажется, это уже перебор. Понимаю, деньги платят, огромные, но говорить откровенную ересь, это подставлять под удар прежде всего себя, свой имидж. Никогда, никогда, в ближайшие 100-150 лет саудиты не войдут даже в топ-20 лиг. Но не стоит клевать Рона за этот спитч, просто потому, что это не более чем реклама. Он и сам не верит в это, я более чем уверен. Просто бизнес есть бизнес
Triem
Triem
вчера в 12:27
Вообще не вижу кому она будет интересна?!
galem72
galem72
вчера в 12:05
Ай, молодца! На второго верблюда нахвалил.
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 11:56
Геша кажется не понимает как устроен футбольный бизнес. Большие дядьки не будут платить за убыточный бизнес. А футбол в Саудовской Аравии это априори гиблая тема. Сейчас он там в роли попугайчика, скажет что велят, пару своих финтиков покажет для нарезочек на ютубчик. Глобально Рон не умеет стратегии или бизнес строить, на пике популярности продавал труханы, а сейчас его брательник на паленых футболках попадает. Опять его репутация падает. Жалко конечно смотреть как великий спортсмен загибается, он там барахтается не знает че делать, то ли остаться, то ли валить обратно в Европу, а там его никто не ждет…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:48, ред.
Кроме денег уровень Лиги очень сильно зависит от популярности и массовости футбола в стране. По ряду причин там массовости не может быть в принципе. Сравни популярность и массовость футбола не только в топ-5, но и в скандинавии, южной европе , даже в Африке с Аравией и станет понятно, что никогда эта Лига не поднимется выше топ-40 в мире.
chromage
chromage
вчера в 11:47
Всяк кулик свое болото хватил ) Хотя если деньги есть, то почему бы и нет?
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:46
Кри Ро лутший ,это безз варьантов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:43
в следующем году она станет еще сильнее

Конечно, придет Месси, а тебя в ней не будет.
nubom
nubom
вчера в 11:22
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:45
по факту это так)
его ненавистники заткнутся по итогу)

те кто относится скептически к такому мнению, посмотрите на футбол в Америке, Канаде
уже в ведущих лигах Мира играют американцы, канадцы
а как там футбол устроен в чемпионатах? потрясающее зрелище
захотел - сделали
деньги есть и запрос есть
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 10:35, ред.
протон
протон
вчера в 10:23
По контракту он должен что-то такое говорить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:23
Вполне возможно.
Рон и все понимают, что в основе всего лежат деньги и при правильном применении (Игроки и тренеры ТОП уровня) приведут к Манчестер Сити - 2... 3...4...5..........
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:13
Про ТОП 5 бредятина..
sova147
sova147
вчера в 10:08
Лига будет сильной а сам хочет уходить, зачем такая лесть?
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:06
Ну да.... особенно когда у тебя такая зарплата...:))))
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:04
То есть называть бред бредом это осуждение, а не констатация факта?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:03
Такую же ахинею он нес и в МЮ, добавляя каждый раз : Вперёд, дьяволы!... Аль забыли?... Потом всем известно что случилось... Здесь точно надо добавлять: Вперёд, верблюды!... Геша уже на низком старте из пустыни... Логика и здесь такая... Его агент уже работает во всю...
протон
протон
вчера в 10:03
Насчёт победителя. В прошлом месяце для меня его нет. Неоднократно отписывался. Тактика нашего друга из солнечной Армении - это чистая фортуна, не более, без анализа и стратегии в игре. Из трёх аккаунтов против одного, будь у меня три аккаунта, ежемесячно довольствовал себя победами на финальных играх в КП. Речь шла о моей апрельской группе.
adekvat
adekvat ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:57
Гол забил все хорошо, 79..ся все ухожу.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:56
Слова: "Какой бред!" это не осуждение? Может похвала?
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:53
Где я осуждаю? 1 игрок не сможет поднять уровень чемпионата. Даже если бы он перешел в СА в 25 лет, то за 10 лет ничего не изменилось бы.
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:53
Судя по этой речи, Рон не собирается, в ближайшее время, покидать эту лигу
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:51
Судя по речи а не "замахнулся" ли Рон на руководство это самой лигой в ближайшем будущем...)
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:51
Не торопитесь осуждать Рона. Вначале дождитесь какие дифирамбы, за 500 миллионов, будет петь Месси.
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