Роналду: «Лига Саудовской Аравии станет одной из лучших в мире»

Нападающий клуба «Аль-Наср» полагает, что чемпионат Саудовской Аравии в будущем может стать одним из сильнейших в мире.

Я очень рад. Команда провела замечательный матч. Отыграться после 0:2 очень непросто, но мы верили в себя и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.

Лига Саудовской Аравии становится все лучше, в следующем году она станет еще сильнее. Постепенно она станет одной из топ-5 лучших в мире. Но потребуется время, игроки, инфраструктура. Верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь очень хорошие люди. Лига будет сильной.