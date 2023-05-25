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При участии РФС появится Всероссийский день футбола

вчера, 19:58

РФС учредит Всероссийский день футбола, который будет проводиться летом по всей стране, в том числе перед финалом Кубка России, Суперкубка страны и других важных матчей.

Первые фестивали для детей и взрослых пройдут в июне. Главный праздник состоится на стадионе «Лужники» 10 июня в преддверии суперфинала Кубка России, также он будет приурочен к 100-летию московского спорта.

Столичный фестиваль будет включать в себя футбольные турниры для более чем двух тысяч команд, живые выступления популярных музыкантов, а также разнообразные игровые и развлекательные площадки для всех желающих. На мероприятиях ожидается более 20 тысяч гостей.

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Источник: rfs.ru Фото: Официальный сайт РФС
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:57
в России нет футбола мы не футбольная страна у нас не футбол, а сплошной цирк с клоунами
Сп62
Сп62
сегодня в 07:40, ред.
День Футбола можно будет праздновать только владельцам Fan-ID. Остальные могут смотреть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:43
Негодяи.
Эх ... только бы дожить до светлых дней..., когда всю эту воровскую братию будут как в Китае - к стенке ставить и расстреливать под общие аплодисменты нации.
galem72
galem72
вчера в 22:54
Очередной пустозвон с турбопатриотизмом. Скрепы картинками живут и полнятся...
ztyz6hr7837u
ztyz6hr7837u
вчера в 22:40
И надо объявить его выходными днем
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 22:24
День футбола просто необходим , если день взятия Бастилии впустую прошёл.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:16, ред.
Наконец - то РФС нашёл себе работу. А то замучился в поисках соперников для сборной. Теперь есть чем заняться. Хотя представляю, как ЭТО будет выглядеть: разошлют во все нижестоящие футбольные федерации рекомендации по проведению, причём подробные, с пунктами и подпунктами, со скобками и за скобками, с т.д., и т.п., а в конце указание о том, что о проделанной работе немедленно телеграфировать в главный офис. Ну и гербовая печать, разумеется.
Куда уж без неё, родимой.
В рекомендации (приказе, указе, постановлении) будет обязательная к выполнению сноска: спустя три дня после проведения Дня немедленно, под угрозой санкций и божьей кары сообщить в РФС результаты с указанием: сколько человек (спортсменов) приняло участие, возрастные категории (пионеры, пенсионеры), какие рекорды были установлены, и какие нормативы выполнены, а уж они, т.е. РФС, доложат и Президенту, и народу о титанической работе с напряжением всех сил, проделанной Союзом во благо футбола.
minai
minai
вчера в 22:13, ред.
День Выборов, День Выборов - 2. День Радио.
И наконец - День Футбола. (осталось снять)
собакин6762
собакин6762
вчера в 21:46
Совместить День футбола с Днем банкира и будет полный консенсус !
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
Если при участие РФС есть риск, что праздник перенесут или отменят, как это часто бывает с другими событиями.)
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:31
И наши участники конкурса смогут как то принять участие....
sova147
sova147
вчера в 21:28
День футбола нужен будем гонять мяч с утра до вечера и главное чтобы он был летом!!!!
собакин6762
собакин6762
вчера в 21:12
Я так понимаю это вместо Чемпионата Европы ?
По парадам мы впереди планеты всей !
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:57
Руководство РФС с радостью выделит из личных сбережений все необходимые средства на подготовку к празднику, который страна так долго ждала с нетерпением!
valt134
valt134
вчера в 20:54
По-моему, наиболее правильным было бы учредить Всероссийский день футбола в день разрешения нашим клубам принимать участие в розыгрыше ЛЧ и кубка УЕФА.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:21
10-го День Футбола...
11-го Финал Кубка...
12-го День России...
13-го День пива и пивовара...

Если в июне выйти из дома посмотреть с друзьями футбол...вернуться можно в августе..))
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:19, ред.
Сильно. Всероссийский день футбола. Так это один день, или далее по тексту "который будет проводиться летом по всей стране, в том числе перед финалом Кубка России, Суперкубка страны и других важных матчей." Требую от правительства, в связи с празднованием дня футбола, (у нас всегда важные матчи) объявить летние и осенние месяцы выходными днями. Более того, потом перейти в празднованию Всероссийского дня хоккея, начиная со стадии плей-офф КХЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:12
У нас такие мероприятия обычно значат, что выделят энное количество денег под распил.
протон
протон
вчера в 20:10
Прекрасно! Чем больше будет спортивных праздников, тем лучше!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:06
Еще одно событие, чтобы стричь баблишко,!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:05
Лишь бы не для галочки и получило свое дальнейшее развитие.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:00
о
ну наконец то что то в сторону развития футбола
хоть так
ура!
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