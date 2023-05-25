При участии РФС появится Всероссийский день футбола

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вчера, 19:58

РФС учредит Всероссийский день футбола, который будет проводиться летом по всей стране, в том числе перед финалом Кубка России, Суперкубка страны и других важных матчей.

Первые фестивали для детей и взрослых пройдут в июне. Главный праздник состоится на стадионе «Лужники» 10 июня в преддверии суперфинала Кубка России, также он будет приурочен к 100-летию московского спорта.

Столичный фестиваль будет включать в себя футбольные турниры для более чем двух тысяч команд, живые выступления популярных музыкантов, а также разнообразные игровые и развлекательные площадки для всех желающих. На мероприятиях ожидается более 20 тысяч гостей.