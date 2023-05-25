Стало известно, кто может исполнить гимн России перед суперфиналом Кубка

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вчера, 19:28

Российская певица Полина Гагарина может исполнить гимн России перед суперфиналом Кубка страны. Это подтвердил её директор Андрей Мухачёв.

Предложение выступить на суперфинале Кубка России поступило. Пока никак прокомментировать не могу. Скорее всего, постараемся выступить. На 99 процентов.