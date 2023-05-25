Стало известно, кто может исполнить гимн России перед суперфиналом Кубка

Российская певица Полина Гагарина может исполнить гимн России перед суперфиналом Кубка страны. Это подтвердил её директор Андрей Мухачёв.
Предложение выступить на суперфинале Кубка России поступило. Пока никак прокомментировать не могу. Скорее всего, постараемся выступить. На 99 процентов.
Суперфинал, в котором сойдутся «Краснодар» и ЦСКА, состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».
Ну а чтобы не сбилась во время исполнения и не навлекла на себя гнев организаторов этого важнейшего соревнования и их кураторов, обязательно установят перед носом Полины монитор, на котором она сможет прочесть слова гимна.
Уверен также, что через пару часов она их забудет.
А вот наша действительность: на некоторых зданиях районных администраций флаг РФ установлен вверх ногами, и никто не обращал на это внимания, кроме пользователей интернета, которые и выложили об этом сюжеты.
Ну а чтобы не сбилась во время исполнения и не навлекла на себя гнев организаторов этого важнейшего соревнования и их кураторов, обязательно установят перед носом Полины монитор, на котором она сможет прочесть слова гимна.
Уверен также, что через пару часов она их забудет.
А вот наша действительность: на некоторых зданиях районных администраций флаг РФ установлен вверх ногами, и никто не обращал на это внимания, кроме пользователей интернета, которые и выложили об этом сюжеты.