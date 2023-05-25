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Стало известно, кто может исполнить гимн России перед суперфиналом Кубка

вчера, 19:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 Не начался

Российская певица Полина Гагарина может исполнить гимн России перед суперфиналом Кубка страны. Это подтвердил её директор Андрей Мухачёв.

Предложение выступить на суперфинале Кубка России поступило. Пока никак прокомментировать не могу. Скорее всего, постараемся выступить. На 99 процентов.

Суперфинал, в котором сойдутся «Краснодар» и ЦСКА, состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:46, ред.
"Постараемся выступить на 99%"....это они не все буквы в словах гимна петь будут???

Нельзя было найти тех кто на 100% выступит??
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:39
Поддерживаю ! Теперь я буду уверен, что она день и ночь будет учить текст гимна, и наконец - то выучит. Кстати, из всего населения России только она будет знать его слова.
Ну а чтобы не сбилась во время исполнения и не навлекла на себя гнев организаторов этого важнейшего соревнования и их кураторов, обязательно установят перед носом Полины монитор, на котором она сможет прочесть слова гимна.
Уверен также, что через пару часов она их забудет.
А вот наша действительность: на некоторых зданиях районных администраций флаг РФ установлен вверх ногами, и никто не обращал на это внимания, кроме пользователей интернета, которые и выложили об этом сюжеты.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:14
"Шаман" отказался выступать перед игрой...
Часом не болельщик Химок!?)
alexgurzan
alexgurzan ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
вчера в 22:00
На злобу дня)
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 19:55
Даешь бухую Максим
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:38
Источник инфы не айс, но улыбнуло, "Скорее всего, постараемся выступить." Вы уж постарайтесь, а то глядишь Бузова согласится и затмит золотой голос России в лице П.Гагариной. Всей страной так сказать ждать будем. Господин Мухачев...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:36
Спасибо за пожелания!!!
Играя в конкурсе я как раз получаю удовольствия прежде всего от своей игры, есть задача выиграть, ну если повезёт конечно, а не победить или набрать больше очков чем у какого то пользователя.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:32
Какая разница кто будет петь, лишь бы была хорошая игра.
Гость
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