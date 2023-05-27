Кантона раскритиковал французский футбол и ПСЖ

Бывший нападающий сборной Франции заявил, что французский футбол не имеет истории.

У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где в одном городе не бывает двух команд. Так что да, есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но не настолько, чтобы было два клуба в одном городе. Возможно, я старый придурок, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа, в котором есть что-то, что меня трогает. На месте жителя Парижа я бы скорее поехал на «Ред Стар» в Сент-Уан, чем на ПСЖ .