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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Кантона раскритиковал французский футбол и ПСЖ

вчера, 07:51

Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона заявил, что французский футбол не имеет истории.

У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где в одном городе не бывает двух команд. Так что да, есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но не настолько, чтобы было два клуба в одном городе. Возможно, я старый придурок, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа, в котором есть что-то, что меня трогает. На месте жителя Парижа я бы скорее поехал на «Ред Стар» в Сент-Уан, чем на ПСЖ.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 09:50
Эрик прав только в одном. Он старый 14ок!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:20
Две команды в одном городе и История...
Что имел ввиду Эрик?
В Краснодаре 2 команды....
"...есть настоящие болельщики, но не настолько, чтобы было два клуба в одном городе"
Без "Бургундского", или, что он там дигустирует, не разобраться)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 08:19
А ничего, что Франция - главный поставщик талантов в мировой футбол... Так что, Эрик, лучше пой, а не критикуй..
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:09
Возможно он скоро напишет об этом музыкальную композицию...)
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