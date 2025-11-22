Алаев заявил, что бывший футболист Алдонин находится в сложнейшей ситуации

1763828269

сегодня, 19:17

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу находится в сложнейшей ситуации. Об этом журналистам рассказал президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) .

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

«У него сложнейшая ситуация. Он борец, был борцом на поле. Уверен, что справится с этой ситуацией», — сказал Алаев.

«Есть спорт, а есть ситуации, когда нужно бороться за жизнь. Поэтому пользуюсь случаем и прошу всех поддержать», — добавил он.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.