«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе «Спартака».
Мяч на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев. Полузащитник забил дебютный гол в составе «Спартака» в РПЛ и стал первым российским игроком красно-белых, который смог отличиться в текущем сезоне чемпионата России.
«Спартак» провел первый матч после отставки с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Его обязанности исполняет Вадим Романов, который стал первым тренером «Спартака», выигравшим дебютный матч у ЦСКА. Ранее в роли наставника красно-белых в играх с армейцами дебютировали Александр Старков и Паоло Ваноли. Обе встречи завершились в пользу ЦСКА.
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел первый матч с октября, когда в игре первого круга со «Спартаком» (3:2) получил травму.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 29 ноября.
Вообще даже хорошо, и три очка заработали и спросить можно на пресс-конференции у нового и.о. неудобных вопросов. И рыбку съесть и на санках покататься как говорится. Вся надежда на журналистов теперь.
Вопросы к Романову конечно есть, потому что Зобнин больше вреда чем пользы мне кажется принёс постоянно отдавая мячи сопернику, повезло что ЦСКА сегодня были никакие. Но я увидел сегодня больше желание, не "сломяголву" желание команды борова, а какое то более спокойное уравновешенное желание поиграть в футбол, даже Барко улыбаясь наконец на поле вышел а не как при Станковиче напряжённым. И мало чего получалось в начале матча и было тяжело, но не стали кипишь наводить и выдержали эти трудные минуты.
В итоге в атаке Спартак был острее и победил вполне заслуженно. Но футбола осмысленного конечно пока у Спартака нет, но оно и понятно, ещё за Станковичем надо прибрать и хотя бы в ноль выйти прежде чем команду строить.
С нетерпением жду прессухи чтобы составить картинку об этом тренере, спокойствие на бровке конечно подкупает на фоне прошлого короля драмы.
Удивлён, что мясные создали моментов значительно меньше, чем ожидалось.
Надо брать минимум 4 очка в оставшихся до зимнего перерва матчах и всерьёз укреплять нападение. Нынешним, якобы, нападенцам на выход пора.
Результат ? Спартак больше хотел победить, вот Акинфеев и ошибся вместе с защитой, которая игроков во вратарской не разобрала.
В целом по моментам КБшники могли забивать ещё, но Жедсон, после прострела Маркиньоса, смотрел на защитника, а не на мяч, - повёл себя как Заболотный, а не форвард. Да и сам Маркиньос не раз выходил на ударную позицию... и хоть стрелял мимо, было видно, что Конифей бы не спас, угоди мяч в левый от кипера угол.
Ну и... кроме всего прочего... хвалёные Кисляк и Обляков на поле не вышли. Эта парочка провалила центр ЦСКА и предопределила итог встречи.
Спартачей с победой.
