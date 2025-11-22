«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

1763827222

сегодня, 19:00

Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на домашнем стадионе «Спартака».

Мяч на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев. Полузащитник забил дебютный гол в составе «Спартака» в РПЛ и стал первым российским игроком красно-белых, который смог отличиться в текущем сезоне чемпионата России.

«Спартак» провел первый матч после отставки с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Его обязанности исполняет Вадим Романов, который стал первым тренером «Спартака», выигравшим дебютный матч у ЦСКА . Ранее в роли наставника красно-белых в играх с армейцами дебютировали Александр Старков и Паоло Ваноли. Обе встречи завершились в пользу ЦСКА .

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел первый матч с октября, когда в игре первого круга со «Спартаком» (3:2) получил травму.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ . ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.