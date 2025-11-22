Top.Mail.Ru
 
 
 
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

сегодня, 19:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе «Спартака».

Мяч на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев. Полузащитник забил дебютный гол в составе «Спартака» в РПЛ и стал первым российским игроком красно-белых, который смог отличиться в текущем сезоне чемпионата России.

«Спартак» провел первый матч после отставки с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Его обязанности исполняет Вадим Романов, который стал первым тренером «Спартака», выигравшим дебютный матч у ЦСКА. Ранее в роли наставника красно-белых в играх с армейцами дебютировали Александр Старков и Паоло Ваноли. Обе встречи завершились в пользу ЦСКА.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел первый матч с октября, когда в игре первого круга со «Спартаком» (3:2) получил травму.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 29 ноября.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:06
Худшее из всех противостояний данных команд....
На минуте 75-й переключил....не футбол....тычки ,спотычки,захваты и ухваты...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:00
Ну тогда сливайте оставшиеся матчи...чтобы уже наверняка дали денег на нормального нападающего)...нужно обходиться без полумер))...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:56
Спартачи бы сами никогда не выиграли!))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:50
"ЦСКА специально слили игру"...а вот эта солома ещё жёстче)...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:43, ред.
Убрали проблему и Спартак выиграл в Дерби, вопрос был ли он так болен или игроки сливали Станковича?! ЦСКА не унывать, дайте другим клубам как сегодня талисманы команд выходили покайфовать, вот я лично в гладиаторе Спартака не увидел Красно-Белого был Красно-Чёрный, это не первый промах этих новаторов, Финале Ростов- ЦСКА в каком моменте Ростов стал, носить цвета Жёлто-ЧЁРНЫЕ НА ФОТО, ХОТЯ ЦВЕТ ЖЁЛТО-СИНИЙ НА ЭМБЛЕМЕ
112910415
112910415
сегодня в 20:26
тренер молодец,
парни старались,
ура !
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:23
Да какая солома? ЦСКА специально слили игру. Это тактическое поражение, чтоб у Гинера бабла стрельнуть на нападающего уже зимой. Это дальновидные планы))
Bad Listener
Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:21, ред.
Большая просьба проявить уважение и не давать мне советов которые я не просил. Я всё прекрасно видел своими глазами и после первого просмотра, мячи терял Рома, как только мяч оказывался у него владение прекращалось. Для меня футбол во владение приоритетен, а не футбол в разрушение чужого футбола. Разрушение это для "бедных" у кого с контролем не очень, но это не должно быть по Спартак. У Спартака чуть ли не лучший состав в РПЛ и играть так как начали матч нельзя ни в коем случае. Одно оправдание что игра первая для Романова и возможно он в отличии от Станка посмотрит и сделает выводы. Очень надеюсь на это. И я объясню, Роман терял мячи на своём фланге когда на противоположенном партнёры шли в атаку, вот и получалось что с их фланга ЦСКА было проще идти в своё наступление. Фланги же всё таки сообщающиеся сосуды, а не где отнял там и в атаку идёшь.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 20:17
ЦСКА был сконфужен, не хватило опыта игроков, ну а Спартак на багаже "Аленичева"
lotsman
lotsman
сегодня в 20:08
Неожиданно. То, что Спартак упрётся и покажет характер, я ожидал, на то он и Спартак, а вот что Армейцы сыграют так примитивно, я не ожидал.
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 20:04
    Сп62
    Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    Не согласен. С фланга, где играл Роман не было ни одного острого момента. Какие отскоки? А вот с левого фланга острые атаки были. Будет возможность - пересмотри игру ещё раз.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Yarvi (раскрыть)
    сегодня в 20:01, ред.
    Навлеку, может быть, на себя гнев болел ЦСКА, но скажу так:
    "ИГРА ЦСКА НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИГРЫ БАЛТИКИ, основанной на силовом давлении и прекрасной физподготовке"!!!
    А то некоторые болелы красно-синих смеются над Талалаевым и его подопечными с их "примитивизмом".
    А сами-то лучше, что ли???
    Yarvi
    Yarvi ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 19:56
    Зобнин очень часто не успевал закрывать зону.
    Yarvi
    Yarvi ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 19:55
    Кони вообще ни... не создали. Абсолютно тупорылая игра в атаке. Преимущество в начале первого тайма было, но оно заключалось во владении мячом и не более того.
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    сегодня в 19:53
    Довольно интересно завтра табличка может преобразится при победах Л и З, впрочем по ситуации ничья в завтрашнем матче тура тоже многих устроит. НУ И ЕЩЁ РАЗ – Спартак получше был по большинству компонентов сегодня! АРМЕЙЦАМ ждать и верить в победную поступь своих СУПЕР-ТАЛАНТЛИВЫХ молодых!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 19:50
    Я не знаю какая задача была у Романа, но то что у Спартака мяч совсем не держался и первую половину первого тайма можно считать отскоком во многом я думаю на совести этого решения Романова выпустить Зобнина. Был бы мяч у нас не было бы и быстрых атак армейцев. Ну это классика от Спартака героически решать проблемы которые сами и создали.
    Сп62
    Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
    сегодня в 19:47
    Задача Зобнина была не дать развиваться быстрым атакам армейцев, с чем он полностью справился. Ошибки в передачах были больше, чем обычно. Отсутствие игровой практики и снижение реакции сказывается.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 19:40
    Эдуард Григорьевич! Он в эйфории находится . Заждался. Конечно травма Кругового сильно подпортила нам игру.
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 19:40, ред.
    Ну, слово в заголовке "ОБЫГРАЛ" как-то не отражает того, что происходило на поле.
    "Спартак матч с ЦСКА свёл к счёту в свою пользу" - как то более, по моему мнению,
    приемлемо. )
    В начале матча ЦСКА имел большое преимущество, а Спартак больше отбивался.
    Правда, Угальде, где-то в 1-й четверти 1-го тайма мог забивать, когда Акинфеев уже был отыгран, но что-то не срослось. )
    В пропущенном голе виноват САМ Акинфеев.
    ТЫ ХТО??? Голкипер!
    Место действия - ВРАТАРСКАЯ ПЛОЩАДКА, где ты по определению самый главный.
    А ты чё сделал-то???
    Ручки приготовил "мячик отражать"???
    Да ещё и пассивно стоя за игроком Спартак Дмитриевым.
    Дмитриев от тебя должен был "игрового леща" во вратарской площадке получить за то, что "поперёд батьки" к мячу успевал!
    Не дал Дмитриеву леща???
    Вот и получил в свои ворота!
    А в остальном - БОДАНЬЕ с переменным успехом...
    Могли забить и те, и другие.
    Почему Карасёв не поставил после просмотра VAR пенальти - ума не приложу.
    ХДЕ ТАМ ИГРА В МЯЧ???
    Была бы игра в мяч Дивеева, круглый бы траекторию изменил.
    А так - катился себе и катился...
    Сказали бы проще: в ТАКОМ матче ставить пенальти, если игроку нападающей команды ноги с корнем не оторвали или игрок обороняющихся НЕ ВЦЕПИЛСЯ РУКАМИ В МЯЧ и с ним побежал к воротам соперника - самоубийство для судьи.))
    Максименко ноги нужно рубанком где-нибудь у артельщиков подравнять рубанком, чтобы нормально мяч выбивал, а не косячил в каждой игре.
    В общем, 1-0 и 3 очка в таблицу при новом и. о. главного тренера.
    jmpve2ee64t2
    jmpve2ee64t2
    сегодня в 19:39
    Игра средненькая, Спартак был лучше и выиграл по праву.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 19:39, ред.
    План бы работал если бы Зобнин все мячи назад игрокам ЦСКА не возвращал. Лично по мне так это просто у ЦСКА не было никакого плана на Спартак и поэтому удалось выиграть. Атака у нас сильная, но надо конечно ставить игру им, потому чо всё по прежнему довольно хаотично. Барко очень часто передерживает мяч например, когда он пришёл он быстрее принимал решения, но под его передачи хорошо открывался Бонгонда.
    Сп62
    Сп62 ответ shlomo2 (раскрыть)
    сегодня в 19:39
    Лучшим был признан Денисов.
    lukarelli
    lukarelli
    сегодня в 19:39
    Надо увольнять того,кто уволил Станковича,вот тогда Спартак сразу на пару позиций вверх
    lukarelli
    lukarelli
    сегодня в 19:36
    просто дубы в руководстве
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    Но играли особенно в первом тайме крайне степенно. Медленно но верно давили практически в каждом уголке поля . Как каток. Мне даже какое то время сыкотно было. Вроде и ни чего такого не показывали, но давление чувствовалось постоянно. Как то так....
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 19:36
    Дмитриева, кстати, признали лучшим, где, по всей видимости, на телевизионщиков решающим образом повлиял единственный в этом дерби гол. При этом, как мне кажется, все спорные моменты в итоге отойдут на второй план. Ибо хватало их в действиях бригады Карасёва в отношении обеих команд примерно в равной степени.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 19:36
    Победа по игре. Всех нас Спартаковцев с реваншем и заслуженной победой...!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Шуня771 (раскрыть)
    сегодня в 19:34
    Привет Олег!
    Рвут, когда крупный счёт, а когда сомнительный дурак влетел?
    Будь здрав Дружище, радуйся победой.
    particular
    particular ответ Шуня771 (раскрыть)
    сегодня в 19:32
    Возведённые в ранг звёзд, не смогли закошмарить по-звёздному :))
