1763817812

сегодня, 16:23

Московскому футбольному клубу «Спартак» необходимо добавить в стабильности для набора очков. Такое мнение высказал российский шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий.

В матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Спартак» примет столичный ЦСКА . Встреча начнется в 16:45 мск.

«Сложно сказать, что будет. ЦСКА в целом сейчас играет очень прилично, делит первое место по очкам, проводит хороший сезон, мы [„Спартак“] вроде местами хорошо, но нестабильно. Но главное в стабильности добавить, чтобы очки набирать, это игра за шесть очков, главное забить побольше, пропустить поменьше. Дерби — всегда огонь и эмоции. С ЦСКА такое дерби более классическое», — сказал Непомнящий.