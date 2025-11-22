Шахматист Непомнящий считает, что «Спартаку» надо добавить в стабильности

Московскому футбольному клубу «Спартак» необходимо добавить в стабильности для набора очков. Такое мнение высказал российский шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий.
В матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» примет столичный ЦСКА. Встреча начнется в 16:45 мск.
«Сложно сказать, что будет. ЦСКА в целом сейчас играет очень прилично, делит первое место по очкам, проводит хороший сезон, мы [„Спартак“] вроде местами хорошо, но нестабильно. Но главное в стабильности добавить, чтобы очки набирать, это игра за шесть очков, главное забить побольше, пропустить поменьше. Дерби — всегда огонь и эмоции. С ЦСКА такое дерби более классическое», — сказал Непомнящий.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.