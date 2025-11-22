Top.Mail.Ru
 
 
 
Шахматист Непомнящий считает, что «Спартаку» надо добавить в стабильности

сегодня, 16:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Московскому футбольному клубу «Спартак» необходимо добавить в стабильности для набора очков. Такое мнение высказал российский шахматист и болельщик «Спартака» Ян Непомнящий.

В матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» примет столичный ЦСКА. Встреча начнется в 16:45 мск.

«Сложно сказать, что будет. ЦСКА в целом сейчас играет очень прилично, делит первое место по очкам, проводит хороший сезон, мы [„Спартак“] вроде местами хорошо, но нестабильно. Но главное в стабильности добавить, чтобы очки набирать, это игра за шесть очков, главное забить побольше, пропустить поменьше. Дерби — всегда огонь и эмоции. С ЦСКА такое дерби более классическое», — сказал Непомнящий.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:52
"С ЦСКА такое Дерби более классическое»", — сказал Непомнящий. - Ну тут с Яном трудно поспорить...)))
ca3afdzrx3nx
ca3afdzrx3nx
сегодня в 17:38
Куда уж стабильнее, регулярно на 4-5 месте.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:30
Христофор Колумб, ты ли это?
