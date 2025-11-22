«Бернли» уступил «Челси» в матче Английской Премьер-Лиги

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Бернли» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забивали Нету (37'), Фернандес (88').
По итогам встречи «Бернли» имеет 10 очков, у гостей — 23 очка.
В следующем матче «Бернли» сыграет 29 ноября, соперником будет «Брентфорд». «Челси» проведет следующий матч 30 ноября, (соперник — «Арсенал»).
Кака и ожидал нудный матч получился. Первые полчаса вообще никаких просветов ни у синих, ни у Бернли.
Но гол забили как раз во время. И во втором могли забивать и ставить точку. Но не везло. Делап, Педро вообще не у дел были. Единственный игрок отлично отыгравший - Сантос. Везде и во время он был. Поспевает замена Кайседо)) Это в разрушении. А вот в нападении немного прибавили после ухода Делапа. И отлично вошел в игру Гиу и сделал гол Фернандеса. Тоже во время, А то Бернли уже заперли Челси у своих ворот. Победа важная и заслуженная. И дали основным игрокам отдохнуть и 3 очка заработали. Молодцы синие!
Кака и ожидал нудный матч получился. Первые полчаса вообще никаких просветов ни у синих, ни у Бернли.
Но гол забили как раз во время. И во втором могли забивать и ставить точку. Но не везло. Делап, Педро вообще не у дел были. Единственный игрок отлично отыгравший - Сантос. Везде и во время он был. Поспевает замена Кайседо)) Это в разрушении. А вот в нападении немного прибавили после ухода Делапа. И отлично вошел в игру Гиу и сделал гол Фернандеса. Тоже во время, А то Бернли уже заперли Челси у своих ворот. Победа важная и заслуженная. И дали основным игрокам отдохнуть и 3 очка заработали. Молодцы синие!