«Бернли» уступил «Челси» в матче Английской Премьер-Лиги

сегодня, 17:35
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Бернли» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забивали Нету (37'), Фернандес (88').

По итогам встречи «Бернли» имеет 10 очков, у гостей — 23 очка.

В следующем матче «Бернли» сыграет 29 ноября, соперником будет «Брентфорд». «Челси» проведет следующий матч 30 ноября, (соперник — «Арсенал»).

Rupertt
Rupertt
сегодня в 18:05
Честно, игра так себе. «Челси» победил просто потому, что «Бернли» слабый, а не потому что сам играл на космическом уровне. Впереди по-прежнему мало идей, атака зависает, скорости местами нет. Да, взяли 3 очка, но если с «Арсеналом» сыграют так же — шансов не будет. Победа спокойная, но вопросов всё ещё много.
azkan
azkan
сегодня в 17:54
С победой Челси!
Кака и ожидал нудный матч получился. Первые полчаса вообще никаких просветов ни у синих, ни у Бернли.
Но гол забили как раз во время. И во втором могли забивать и ставить точку. Но не везло. Делап, Педро вообще не у дел были. Единственный игрок отлично отыгравший - Сантос. Везде и во время он был. Поспевает замена Кайседо)) Это в разрушении. А вот в нападении немного прибавили после ухода Делапа. И отлично вошел в игру Гиу и сделал гол Фернандеса. Тоже во время, А то Бернли уже заперли Челси у своих ворот. Победа важная и заслуженная. И дали основным игрокам отдохнуть и 3 очка заработали. Молодцы синие!
ABir
ABir
сегодня в 17:52
Молодцы и без Палмера справились
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:50
Вот тебе и без Палмера...
