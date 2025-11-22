Top.Mail.Ru
 
 
 
Качество футбола в матче «Спартак» — ЦСКА было не самым высоким — Алаев

сегодня, 19:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Игроки московских «Спартака» и ЦСКА показали футбол не самого высокого качества в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент лиги Александр Алаев.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. В матче первого круга ЦСКА выиграл со счетом 3:2.

«В отличие от прошлого дерби этих команд, футбол был не самого высокого качества. C другой стороны, дерби иногда бывают такими, какие были сегодня. Много спорных решений, много борьбы, в то же время шикарная атмосфера. Нерв держал до конца», — отметил Алаев.

Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасев после вмешательства системы видеоассистента рефери отменил пенальти в ворота ЦСКА, назначенный после столкновения защитника ЦСКА Игоря Дивеева с игроком «Спартака» Романом Зобниным. «Не видел повтора момента с Дивеевым, момент сложный», — сказал глава РПЛ.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 19:53
Скучной и проигрышной)...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:48
Алаев чем-то недоволен ... Повтора с возможным пенальти не видел? Зачем тогда на интервью пришёл? Демонстрировать своё плохое настроение? Небось деньги на ЦСКА поставил и проиграл?
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 19:47
Когда сказать что то вразумительное после решения Карасёва просто нельзя, тогда вступает в действие другой постулат. "Ни чего не видел" и "решение спорное". Вот так вот просто и незамысловато они прикрывают друг другу спину......
ABir
ABir
сегодня в 19:39
Согласен, если в ворота Спартака сразу за 18 минут не забить три мяча, то в дальнейшем игра для соперников КБ становится скучной.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:34, ред.
Похоже что господин Алаев меряет качество футбола забитыми мячами. Ничего. Скоро будет мерить прибылью с проданного пива. Тем более когда "нерв держит до конца" это же ещё один аргумент в пользу пенного.
