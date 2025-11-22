Качество футбола в матче «Спартак» — ЦСКА было не самым высоким — Алаев

1763827979

сегодня, 19:12

Игроки московских «Спартака» и ЦСКА показали футбол не самого высокого качества в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение журналистам высказал президент лиги .

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. В матче первого круга ЦСКА выиграл со счетом 3:2.

«В отличие от прошлого дерби этих команд, футбол был не самого высокого качества. C другой стороны, дерби иногда бывают такими, какие были сегодня. Много спорных решений, много борьбы, в то же время шикарная атмосфера. Нерв держал до конца», — отметил Алаев.

Во втором тайме главный арбитр встречи Сергей Карасев после вмешательства системы видеоассистента рефери отменил пенальти в ворота ЦСКА , назначенный после столкновения защитника ЦСКА Игоря Дивеева с игроком «Спартака» Романом Зобниным. «Не видел повтора момента с Дивеевым, момент сложный», — сказал глава РПЛ .