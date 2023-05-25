Кокорин сделал «Арис» чемпионом. Клуб завоевал первый титул в истории

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вчера, 22:40

Нападающего называют «душой компании».

Кокорин – лучший игрок сезона

Нападающий получил награду MVP . У Александра тринадцать голов и шесть ассистов после 28 матчей. Форвард активно включался в борьбу. Получил девять желтых карточек, как Соболев в РПЛ , но разница между двумя хулиганами большая. «Спартак» не победитель РПЛ , а «Арис» оторвался на шесть пунктов от АПОЭЛа и досрочно стал чемпионом за два тура до конца раунда плей-офф.

Большое достижение, ведь древний клуб в прошлом сезоне был пятым, а до этого находился во втором дивизионе. Если отмотать на тридцать лет назад, то можно найти в составе «Ариса» даже обладателя «Золотого мяча» — Блохин приехал позагорать на Кипре, но спустя десятилетия клуб Кокорина был в скверном состоянии. Пока его не выкупил белорусский бизнесмен Владимир Федоров.

Пришли деньги, заинтересовали Кокорина. Александр ушел из «Фиорентины» в аренду, так как за полтора сезона сыграл всего одиннадцать поединков. Правильно, что уехал на Кипр, потому что встретил там наставника, который скоро может оказаться в РПЛ . О возвращении Кокорина тоже говорят, но в «Рубине» не подтвердили интерес к Александру. Впрочем, не только в Казани могут заинтересоваться.

Сенсацию создал юный тренер

Один Кокорин не справился бы с задачей поднять новичка чемпионата на первое место. Особенно с учетом, что основную часть сезона «Арис» завершил на третьей строчке, отставая от лидера АПОЭЛа из Никосии на шесть очков. Но дальше сработал фактор тренера. Владан Милоевич из АПОЭЛа и Матиас Алмейда из АЕКа недооценили тридцатипятилетнего белоруса Алексея Шпилевского.

Сын футбольного агента после травмы спины рано завершил карьеру футболиста, зато быстро получил тренерскую лицензию. Двенадцать лет назад Шпилевский стал самым молодым на тот момент выпускником немецкой тренерской школы с лицензией категории «А». Дальше Алексей работал в «Лейпциге» с детскими и юношескими командами. Приход во взрослый футбол завершился конфликтом в Бресте.

Зато в «Кайрате» на втором году работы специалист завоевал для клуба первое за шестнадцать лет «золото». Возвращение в Германию не удалось, в команде второго дивизиона не стартовал с побед и ушел. Но Федоров поставил именно на молодого тренера. За год Шпилевский сделал «Арис» чемпионом Кипра, хотя названная в честь греческого бога войны команда даже Кубок страны никогда не выигрывала.

Игрок и тренер не спешат в РПЛ

Белорус празднует, потому что 93-летний «Арис» впервые победил китов чемпионата Кипра. Кокорина очень хвалят напарники, благодарят за подсказки и помощь на критических отрезках сезона. Александр идеально исполнил роль приезжей звезды в футбольную провинцию. Фанаты тоже без ума. Кокорин несколько раз огрызался в комментариях в социальных сетях, когда его пытались задеть, но на поле был хорош.

Если останется со Шпилевским, то могут сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, шансы на успешный проход в группу турнира невысокие. Зато «Арис» может попасть в итоге в Лигу Европы, что тоже неплохо и порадует местную публику. Кокорину и его близким может быть интересна жизнь на Кипре. Как была интересна итальянская кухня. Шпилевский тоже вряд ли горюет, что работает на курортном острове.

Но наставник подтвердил разговор с Желько Бувачем. Вот только вряд ли директор «Динамо» получил согласие специалиста. Скорее всего, сейчас москвичи выбирают наставника из тройки Личка, Кержаков и Николич. У каждого кандидата есть минусы, а у одного преимущество из-за опыта. Но даже если сейчас «Динамо» возглавит бывший тренер «Локомотива» Николич, Шпилевский еще может оказаться в будущем в РПЛ .

Очень молодой наставник с хорошим образованием. Закончил более престижную немецкую академию, чем школа, куда хочет попасть Мостовой. Тренер настроил Кокорина на сильный сезон, ведь на Кипре хватает приличных легионеров, а лучшим футболистом признали именно Александра. Шпилевский пока не заслужил право на цунами из комплиментов, но Бувач закономерно обращался именно к сенсационному чемпиону Кипра.

Форвард сохранил высокий класс

Обидно, что карьера Кокорина не сложилась согласно таланту. Но в тридцать два года это снова форвард с голами. Может остаться счастливым и без РПЛ , но пример Дзюбы показал, что футболист с опытом в новых реалиях способен без труда показать класс, даже если торчал на скамейке турецкого клуба. Кокорин три года назад выдал шикарный отрезок в «Сочи», но дальше не заиграл в «Спартаке» и «Фиорентине».

Нашел себя в «Арисе», где его любят фанаты и боятся соперники. Но на Кипре нападающий в аренде, через несколько дней закончится её срок. Могут активизироваться российские клубы, поскольку для многих зарплата Кокорина в «Арисе» — миллион евро, не является неподъемной. Например, где окажется Чалов? Фёдор может рассчитывать после мощного сезона попробовать себя в известной европейской лиге.

И тогда вспомним, что на презентации Кокорина в «Сочи» с ним одну футболку держал тренер Федотов. Александр точно не слабее как футболист, чем Заболотный. Более того, у них в паспортах указан одинаковый год рождения, то есть Антон не перспективнее. Кокорин, если серьезно работает – мастеровитый игрок. Жаль лишь, что отношение не всегда было на уровне основы сборной и первой скрипки в Москве и во Флоренции.

Зато второй раз в карьере стал чемпионом. Вряд ли Кокорин летел на Кипр за титулом и званием игрока сезона, но справился. В нужный момент, когда «Арис» больше месяца не мог выиграть, именно Александр успокоил коллег и утверждал, что они не слабее конкурентов. Оказался прав, а теперь примет решение, куда двигаться дальше.