«Зенит» стал победителем международного юношеского турнира

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вчера, 23:22

«Зенит» стал победителем пятого международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина, приуроченного к 160-летию Обуховского завода и 320-летию Санкт-Петербурга.

В финале соревнования «Зенит» обыграл «Палмейрас» cо счетом 2:1.