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«Зенит» стал победителем международного юношеского турнира

вчера, 23:22

«Зенит» стал победителем пятого международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина, приуроченного к 160-летию Обуховского завода и 320-летию Санкт-Петербурга.

В финале соревнования «Зенит» обыграл «Палмейрас» cо счетом 2:1.

В этом году в соревнованиях приняли участие «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 07:48, ред.
Ну да...всех бразильцев обыграли, но в основном составе Зенита играют бразильцы...наверное уже на этом турнире в основу Зенита молодых бразильцев присмотрели)...из проигравших...
Qadaffi33
Qadaffi33
сегодня в 05:57
Детский Зенит - Чемпионы!
Женский Зенит - Чемпионы!
Мужской Зенит - Чемпионы!
Пляжный футбол Санкт-Петербург Чемпионы!
Мини (зал) Кристалл СПб - Чемпионы!
Просто праздник души!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
И соперники, смотрю, солидные по именам. Это очень хорошо.
Gorkiy
Gorkiy
сегодня в 05:27
Зенит с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Дождаться бы этих ребят в основной командде...
баск
баск
вчера в 23:59
Хороший турнир, правильный, но он детский (возраст U13)..

А вот в Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня пройдёт похожий турнир с участием команд 2006 гр (U17). Эти команды вот такие:

Сборная России;
Зенит (СПб);
Шесть бразильских клубов- Фламенго, Сантос, Палмейрас, Коринтианс, АтлетикоЮве и Насьональ.
Первый матч сб.России проведёт 27 мая с Палмейрасом, время 16-00 мск.
Зенит- в тот же день с АтлетикоЮве часом раньше.

Вниманию сораДников:
в этой сборной четверо динамовцев- защ Тихомиров, полузащи Александров, Майоров и, конечно, Витька Окишор.

Подробности турнира есть на сайте РФС.
Будут ли некие централизованные трансляции- пока непонятно, но
на бразильских спортивно-новостных и клубных каналах всё это можно будет найти.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:52
Это тот случай когда обязательно надо поздравить победителей, пусть и зенитовцев!
От старого хрыча спартача пламенный привет и поздравления!)
Так держать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:40
Всех приветствую! Получается, что чем больше набивают в линию всяких фор и гантикапов, тем больше запутываются сами организаторы.
А раз уж их поставили, и человек выиграл (или проиграл), будьте добры оставить эти очки.
Кстати, человек я в этом плане нейтральный, так как сам никогда не ставлю на такие ставки...
drug01
drug01
вчера в 23:32
Это прекрасный турнир и очень хорошо что победителями стали юные футболисты Зенита. Поздравляем!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Поздравления юношам Зенита!
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