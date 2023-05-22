«Зенит» стал победителем международного юношеского турнира

«Зенит» стал победителем пятого международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина, приуроченного к 160-летию Обуховского завода и 320-летию Санкт-Петербурга.
В финале соревнования «Зенит» обыграл «Палмейрас» cо счетом 2:1.
В этом году в соревнованиях приняли участие «Сантос» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), ЦСКА (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).
А вот в Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня пройдёт похожий турнир с участием команд 2006 гр (U17). Эти команды вот такие:
Сборная России;
Зенит (СПб);
Шесть бразильских клубов- Фламенго, Сантос, Палмейрас, Коринтианс, АтлетикоЮве и Насьональ.
Первый матч сб.России проведёт 27 мая с Палмейрасом, время 16-00 мск.
Зенит- в тот же день с АтлетикоЮве часом раньше.
Вниманию сораДников:
в этой сборной четверо динамовцев- защ Тихомиров, полузащи Александров, Майоров и, конечно, Витька Окишор.
Подробности турнира есть на сайте РФС.
Будут ли некие централизованные трансляции- пока непонятно, но
на бразильских спортивно-новостных и клубных каналах всё это можно будет найти.
А вот в Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня пройдёт похожий турнир с участием команд 2006 гр (U17). Эти команды вот такие:
Сборная России;
Зенит (СПб);
Шесть бразильских клубов- Фламенго, Сантос, Палмейрас, Коринтианс, АтлетикоЮве и Насьональ.
Первый матч сб.России проведёт 27 мая с Палмейрасом, время 16-00 мск.
Зенит- в тот же день с АтлетикоЮве часом раньше.
Вниманию сораДников:
в этой сборной четверо динамовцев- защ Тихомиров, полузащи Александров, Майоров и, конечно, Витька Окишор.
Подробности турнира есть на сайте РФС.
Будут ли некие централизованные трансляции- пока непонятно, но
на бразильских спортивно-новостных и клубных каналах всё это можно будет найти.