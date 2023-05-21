«Гвардиола – гений, лучший тренер в истории». Хосеп трижды подряд выиграл АПЛ

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вчера, 16:30

Точно один из самых успешных тренеров в истории.

Гением Гвардиолу называли многие. В том числе, полузащитник «Ньюкасла» Гимараес. Бруно считает испанца лучшим тренером в истории. Непросто выбрать лучшего футболиста, а с наставниками всё еще сложнее и интереснее. Подходящий момент, чтобы оценить Хосепа. «Манчестер Сити» — чемпион Англии, а Гвардиола на пороге второго требла. Осталось обыграть МЮ и «Интер», результат вечерней игры против Лэмпарда теперь значения не имеет.

За звание лучшего тренера в истории

Количество больших трофеев

Гвардиола перед матчем против «Реала» напомнил, чего уже достиг:

Сейчас определяется моё наследие в клубе? Оно уже исключительное.

Но не подумайте, что это высокомерие. У Хосепа не такой характер, как у Моуриньо. Жозе себя хвалил намного чаще. Например, называл лучшим тренером в истории «Реала». Пару лет назад Гвардиола сказал, что точно не является лучшим тренером в истории. Говорил, что нельзя судить строго по трофеям. Но если учитывать именно кубки, то Гвардиола скоро обгонит Луческу, Штейна и Лобановского. А если задержится в футболе надолго, то опередит Фергюсона.

Качество игры его коллективов

«Манчестер Сити» против «Реала» показал футбол, который можно превзойти, если реализовать все моменты, но тяжело значительно обогнать по качеству. Тяжело сыграть лучше, если у тебя настолько сильный соперник. И команды Гвардиолы нередко в таком режиме. Не всегда, ведь Де Брюйне и Холанд – живые люди, как и Эдерсон с Диашем. Но они вместе с Родри повторяют успехи «Барселоны» и «Баварии» в лучших матчах Хосепа. Играют размашисто и красиво.

Постоянная работа над собой

Гвардиола не останавливается, как остановился Луческу, забросив идею работы в топ-5. Или Венгер в «Арсенале», когда отказал «Реалу». Гвардиола работает над собой, что видно. Неразумные бывшие футболисты порой грешат на тренеров, которые ценят статистику, но Хосеп занимается глубоким анализом игры. Его подход работает, наставник развивается. Например, сезон в АПЛ был сложным, но завершился успехом, поскольку на финише «Манчестер Сити» в шикарной форме.

Успехи в трех больших лигах

«Барселона» была явлением. «Манчестер Сити» будет в истории, если выиграет у «Интера» в финале. У Гвардиолы 11 чемпионских титулов за 14 сезонов. Лишь три наставника сумели забрать у него корону. У «горожан» пять кубков за семь лет. Немецкие успехи еще можно списать на гегемонию «Баварии», но «Барселона» получила в соперники звездный «Реал» на пороге к первой победе в ЛЧ , а у «Манчестер Сити» был «Ливерпуль». Гвардиола побеждал крутых соперников.

Против звания лучшего тренера в истории

Не поменял культуру футбола

Это аргумент самого Гвардиолы. «Тики-таку» придумал не Хосеп. Испанец не вторичный наставник, но дитя постмодерна. Михелс и Кройф у истоков современной версии футбола. Парочка британцев, итальянцев и бразильцев у корней эры до тотального футбола. В девяностых Сакки и Кройф переосмыслили игру. А дальше пришла пора Гвардиолы. Что не отменяет наличие Фергюсона, Шенкли, Сакки и Анчелотти в истории этого вида спорта.

Денежное превосходство клубов

У Пепа жутко богатые клубы. Два древних фаворита, один богатый. «Горожане» купили свои титулы? Конечно, как и «Реал», «Ливерпуль» и другие миллиардеры. Деньги сами по себе не работают, но у «Манчестер Сити» солидный бюджет и состав. Каталонцы тоже не бедствовали, как и мюнхенцы. Хосеп побеждал с фаворитами. С «Жироной» он Ла Лигу и ЛЧ не выигрывал. Фергюсон возродил МЮ , Сакки помог выстроить «Милан». Гвардиола часто приходил на всё готовое к сильным менеджерам. Он развил Месси, а не нашел в Аргентине. С Холандом похожая история.

Отсутствие равного конкурента

Моуриньо слишком себя любит, чтобы оставаться конкурентом для тезки полтора десятилетия. Жозе не переметнулся на сторону атакующего футбола. Зато португалец покажет на пальцах, сколько еврокубков выиграл с более скромными клубами, чем «Барселона» и «Манчестер Сити». Но отсутствие своего Венгера – и в Германии, и в Англии, точно вредит Фергюсону новой манчестерской эры. Гвардиола реже проигрывает тренерам, чем самому себе. Это огорчает, хотелось бы увидеть битву Супермена против Бэтмена.

Маниакальная верность стилю

Футбол Гвардиолы как футбол Бьелсы. Стиль важнее всего. Поэтому и не меняет культуру. Желание Хосепа ставить идею выше всего приводит в категорию тренеров, которые не переписали историю, хотя подарили многим вдохновение. Может, в 21-м веке невозможно стать лучшим тренером в истории футбола? Или таковым станет человек, который из-за бунтарского естества начнет выигрывать кубки с более скромными командами, чем у Гвардиолы? Всё может быть, но в маниакальной фазе Гвардиола мудрит и проигрывает.

Мнение читателей. Выбирайте лучшего в истории

Ждём тренеров метамодерна, но его представители пока недостаточно взрослые, чтобы им доверяли посты в главных клубах мира. Гвардиола ведь из той эпохи, где большинство мощных наставников – бывшие футболисты. И побил «Реал» известного игрока. Возможно, гений всех гениев придет с улицы. Но кто лучший прямо сейчас?

Многие скажут, что нельзя выбрать одного. Но представьте, что надо назвать лишь одну фамилию. Можно с аргументами, можно без них. Гвардиолу разобрали, но сомневаемся, что в футболе диктатура личности, поэтому опрос может получиться увлекательным. Не стесняйтесь, здесь нет правильного или неправильного ответов. Выбирайте лучшего тренера в истории.