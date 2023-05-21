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«Гвардиола – гений, лучший тренер в истории». Хосеп трижды подряд выиграл АПЛ

вчера, 16:30
Хосеп Гвардиола

Точно один из самых успешных тренеров в истории.

Гением Гвардиолу называли многие. В том числе, полузащитник «Ньюкасла» Гимараес. Бруно считает испанца лучшим тренером в истории. Непросто выбрать лучшего футболиста, а с наставниками всё еще сложнее и интереснее. Подходящий момент, чтобы оценить Хосепа. «Манчестер Сити» — чемпион Англии, а Гвардиола на пороге второго требла. Осталось обыграть МЮ и «Интер», результат вечерней игры против Лэмпарда теперь значения не имеет.

За звание лучшего тренера в истории

Количество больших трофеев

Гвардиола перед матчем против «Реала» напомнил, чего уже достиг:

Сейчас определяется моё наследие в клубе? Оно уже исключительное.

Но не подумайте, что это высокомерие. У Хосепа не такой характер, как у Моуриньо. Жозе себя хвалил намного чаще. Например, называл лучшим тренером в истории «Реала». Пару лет назад Гвардиола сказал, что точно не является лучшим тренером в истории. Говорил, что нельзя судить строго по трофеям. Но если учитывать именно кубки, то Гвардиола скоро обгонит Луческу, Штейна и Лобановского. А если задержится в футболе надолго, то опередит Фергюсона.

Качество игры его коллективов

«Манчестер Сити» против «Реала» показал футбол, который можно превзойти, если реализовать все моменты, но тяжело значительно обогнать по качеству. Тяжело сыграть лучше, если у тебя настолько сильный соперник. И команды Гвардиолы нередко в таком режиме. Не всегда, ведь Де Брюйне и Холанд – живые люди, как и Эдерсон с Диашем. Но они вместе с Родри повторяют успехи «Барселоны» и «Баварии» в лучших матчах Хосепа. Играют размашисто и красиво.

Постоянная работа над собой

Гвардиола не останавливается, как остановился Луческу, забросив идею работы в топ-5. Или Венгер в «Арсенале», когда отказал «Реалу». Гвардиола работает над собой, что видно. Неразумные бывшие футболисты порой грешат на тренеров, которые ценят статистику, но Хосеп занимается глубоким анализом игры. Его подход работает, наставник развивается. Например, сезон в АПЛ был сложным, но завершился успехом, поскольку на финише «Манчестер Сити» в шикарной форме.

Успехи в трех больших лигах

«Барселона» была явлением. «Манчестер Сити» будет в истории, если выиграет у «Интера» в финале. У Гвардиолы 11 чемпионских титулов за 14 сезонов. Лишь три наставника сумели забрать у него корону. У «горожан» пять кубков за семь лет. Немецкие успехи еще можно списать на гегемонию «Баварии», но «Барселона» получила в соперники звездный «Реал» на пороге к первой победе в ЛЧ, а у «Манчестер Сити» был «Ливерпуль». Гвардиола побеждал крутых соперников.

Против звания лучшего тренера в истории

Не поменял культуру футбола

Это аргумент самого Гвардиолы. «Тики-таку» придумал не Хосеп. Испанец не вторичный наставник, но дитя постмодерна. Михелс и Кройф у истоков современной версии футбола. Парочка британцев, итальянцев и бразильцев у корней эры до тотального футбола. В девяностых Сакки и Кройф переосмыслили игру. А дальше пришла пора Гвардиолы. Что не отменяет наличие Фергюсона, Шенкли, Сакки и Анчелотти в истории этого вида спорта.

Денежное превосходство клубов

У Пепа жутко богатые клубы. Два древних фаворита, один богатый. «Горожане» купили свои титулы? Конечно, как и «Реал», «Ливерпуль» и другие миллиардеры. Деньги сами по себе не работают, но у «Манчестер Сити» солидный бюджет и состав. Каталонцы тоже не бедствовали, как и мюнхенцы. Хосеп побеждал с фаворитами. С «Жироной» он Ла Лигу и ЛЧ не выигрывал. Фергюсон возродил МЮ, Сакки помог выстроить «Милан». Гвардиола часто приходил на всё готовое к сильным менеджерам. Он развил Месси, а не нашел в Аргентине. С Холандом похожая история.

Отсутствие равного конкурента

Моуриньо слишком себя любит, чтобы оставаться конкурентом для тезки полтора десятилетия. Жозе не переметнулся на сторону атакующего футбола. Зато португалец покажет на пальцах, сколько еврокубков выиграл с более скромными клубами, чем «Барселона» и «Манчестер Сити». Но отсутствие своего Венгера – и в Германии, и в Англии, точно вредит Фергюсону новой манчестерской эры. Гвардиола реже проигрывает тренерам, чем самому себе. Это огорчает, хотелось бы увидеть битву Супермена против Бэтмена.

Маниакальная верность стилю

Футбол Гвардиолы как футбол Бьелсы. Стиль важнее всего. Поэтому и не меняет культуру. Желание Хосепа ставить идею выше всего приводит в категорию тренеров, которые не переписали историю, хотя подарили многим вдохновение. Может, в 21-м веке невозможно стать лучшим тренером в истории футбола? Или таковым станет человек, который из-за бунтарского естества начнет выигрывать кубки с более скромными командами, чем у Гвардиолы? Всё может быть, но в маниакальной фазе Гвардиола мудрит и проигрывает.

Мнение читателей. Выбирайте лучшего в истории

Ждём тренеров метамодерна, но его представители пока недостаточно взрослые, чтобы им доверяли посты в главных клубах мира. Гвардиола ведь из той эпохи, где большинство мощных наставников – бывшие футболисты. И побил «Реал» известного игрока. Возможно, гений всех гениев придет с улицы. Но кто лучший прямо сейчас?

Многие скажут, что нельзя выбрать одного. Но представьте, что надо назвать лишь одну фамилию. Можно с аргументами, можно без них. Гвардиолу разобрали, но сомневаемся, что в футболе диктатура личности, поэтому опрос может получиться увлекательным. Не стесняйтесь, здесь нет правильного или неправильного ответов. Выбирайте лучшего тренера в истории.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:37
То, что он тренировал только топ-клубы (хотя бавария по деньгам не топ клуб) - наоборот, говорит о его классе. И то что он не изменил футбол неправда. Он его изменил. В общем, в статье плюсы и минусы смешались. Против гварди лишь относительно малое число лч - 2. Странная защита, странные замены, перемудрение с тактикой в кубковых матчах. И у гварди 4 тренера забирали чемпионат - маур, конте, тренер лидса и клоп. А не 3 как в статье.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 11:09
Милан не топ клуб
myst5
myst5
сегодня в 08:34
А я сомневаюсь в его тренерской гениальности . Да хороший тренер но с таким составом как у него выйграл бы и клопп и артета и много кто ещё .
Elliada
Elliada ответ Russia_4ever (раскрыть)
сегодня в 07:54
Анчелотти тренировал Эвертон. Даже в зону еврокубков не попал. Но выиграл 4 ЛЧ с другими командами.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:13, ред.
Гвардиола это и есть футбол, пусть тренерует ещё не одну команду и радует своим тотальным футболом.
Никакой тикитаки в Сити нет, Пеп вырос, нет пустых пасов, всё идёт с прицелом на ворота.
Бавария Пепа проиграла бы этому Сити, вырос он над собой
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 00:00
Вот с Лестером круто выиграл тренер АПЛ, это интересное достижение)

И да, дайте Пепу условно Валенсию и пусть сделает её чемпионом Испании))) Дайте ему Вулверхэмптон)))) И посмотрите чего он стоит в АПЛ. Да вы же переобуетесь сразу

В рассуждениях о тренерах вообще всегда объективности нет абсолютно никакой. Что комментаторы по телевизору околесицу несут, полный сюр, что редакторы статей. Ну бредятина полная

Это мне напоминает когда команда выигрывает 2-0 и комментаторы её восхваляют. А потом счет 2-3 и начинают переобуваться на ходу в прямом эфире. Аналитики…
8ms85spt4p3q
8ms85spt4p3q ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 22:21
Зато он в доминирующем стиле выигрывал все и всех
volga.kot
volga.kot
вчера в 22:01
Гвардиооа молодец чтоб там не судачили диванные эксперты!!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ 5vedcsmv98ht (раскрыть)
вчера в 20:00
Моур, Конте и Клопп выводили середняков в лидеры, Пеп тренировал только топ клубы с огромными бюджетами
lk_48337614
lk_48337614 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:00
Полностью согласен🤝
Кого ранее тренировал пеп? Барселона, Бавария. Одни из дорогих клубов в мире. В своих чемпионатах часто на первом месте; топ менеджеры и всякие помощники, скупают лучших игроков страны и мира, так как есть на что. Кто в такой ситуации будет без трофеев?
А сейчас у него сити. Неограниченный бюджет; три состава, чтобы протянуть весь АПЛ. Шейхи все делают для них. даже хотят увеличить стадион.
Сити повезло с инвесторами, так как шейхи знают куда инвестировать, да и вообще скупают все что видят. А пепу повезло, что у сити теперь столько денег. Будет не удивительно, что в следующий трансфер купят кого-нибудь за лярд евро к себе в команду.
Не жизнь, а сказка.
Все решают бабки, а не ваш лысый гений
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:48
Не знаю, лучший или нет. Скажу только, что стиль нынешнего Сити влюбляет в себя. Если включишь игру горожан, то сразу понятно, что впереди скоростной футбол в пас с хорошим прессингом и умением раз за разом удивлять. Это круто.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:22
Знаете почему Гвардиола не станет великим тренером как Фергюсон? Да потому что он всегда на все готовом, без больших денег на трансферы он ноль , как и Анчелотти в Эвертоне. Другое дело взять титул с каким то Лидсом тогда можно и поговорить о величие Шарлотана. А пока он все на готовом Шейхи дают ему денег на трансферы , и подписывают нужных игроков. У Клоппа у других тренеров такого нет, вон Клопп с Хендерсонами занял пятую строчку. Рано Гвардиола сравнивать с Ферги который не тратил вообще денег.
Triem
Triem ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 18:13
Причем с Баварией на пике он не брал ЛЧ а наоброт развалил то что обыгрывало Барселону 7-0!
Triem
Triem
вчера в 18:06, ред.
Если выбрать одного то я пожалуй скажу Арриго Сакки. Последнюю революцию в футболе осуществил именно он - с Миланом!
Гвардиола силён, не спорю. Сейчас он возможно лучший, но гением я бы его назвал если бы тики-така была чисто его изобретением, но это не так.
Пепс
Пепс
вчера в 17:16
Пеп супер 👍👍👍👍
zim289
zim289
вчера в 17:13
ТОП-тренер, но нельзя отрицать крайне удачное для него стечение обстоятельств.
Гвардиола НИКОГДА не работал в клубе, где было что-то неидеально. У него всегда идеальные условия.
Барселона на пике. Бавария на пике. И огромные финансы в МанСити, который в подготовил Манчини.
Тренировал бы он Ливерпуль или Милан, уже бы не было таких результатов. Хотя Ливер и Милан ТОП-клубы
Elliada
Elliada
вчера в 17:09
Добавлю еще по поводу того, что Гвардиола использует денежный ресурс, как главный фактор успеха. Это совершенно не так. МЮ после Фергюсона потратил больше денег, чем Гвардиола. Где результаты? ПСЖ только на трансферы Мбаппе и Неймара потратил 400 млн. Где результаты?

Есть поговорка. Не помню точную формулировку, но смыл такой - лучше иметь льва во главе стада баранов, чем иметь стадо львов во главе барана. Без правильного управления хорошее войско проиграет в*йну (привет 300 спартанцев!). У Челси, ПСЖ, МС равные по стоимости составы. А результаты?
Elliada
Elliada
вчера в 17:02
Гвардиола молод по тренерским меркам, поэтому к концу карьеры может стать самым титулованным тренером в истории. Сейчас у него 33 трофея, у лидера списка Фергюсона - 49 трофеев. Что такое 16 трофеев для Гвардиолы? Максимум 10 лет работы. Тем более, что 2 трофея он может выиграть уже в ближайший месяц. Победа в ЛЧ откроет возможность пополнить копилку Суперкубком УЕФА и Клубным ЧМ.

Звание "Лучший в истории" не определяется количеством трофеев, а скорее качеством трофеев и игрой команд. Если выиграет ЛЧ, то это будет жирный плюс к званию лучшего в истории. По игре команд он лучший. Сейчас уже сравнивают игру Сити с игрой Барселоны времен Гвардиолы и называют одной из лучших в истории. Ну и что, что Пеп не меняет стиль игры. Зачем менять то, что работает? Думаю, пока рано его называть лучшим в истории, но он близко и может достичь этого статуса.

Главный плюс Гвардиолы - это стабильность. Он стабилен всегда. Ни один тренер не может похвастаться стабильностью. У Клоппа, Моуриньо, Анчелотти и других карьера напоминает американские горки. Они то выигрывают всё, то не могут банально попасть в зону ЛЧ.
5vedcsmv98ht
5vedcsmv98ht
вчера в 16:37
Величайший, если сити оформит требл. У него нет конкурентов, потому что он такой единственный, пытались конкурировать Моур, Конте, Клопп, но их хватило всего на один сезон.
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