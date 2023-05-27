«Оренбург» обыграл «Торпедо» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 18:46

«Торпедо» уступил «Оренбургу» в 29-м туре РПЛ (1:3).

Дмитрий Воробьёв открыл счет на 42-й минуте с пенальти, гости ответили мячом Марио Чурича на 45+1-й. Джимми Марин вернул гостям преимущество на 50-й, отметившись «с точки», а на 87-й отличился Данил Капустянский. Москвичи с 76-й минуты играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Артем Самсонов.

«Торпедо» замыкает таблицу (13 очков), «Оренбург» идет на 8-м месте (43 балла).