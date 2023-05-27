Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Оренбург» обыграл «Торпедо» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 18:46
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Торпедо» уступил «Оренбургу» в 29-м туре РПЛ (1:3).

Дмитрий Воробьёв открыл счет на 42-й минуте с пенальти, гости ответили мячом Марио Чурича на 45+1-й. Джимми Марин вернул гостям преимущество на 50-й, отметившись «с точки», а на 87-й отличился Данил Капустянский. Москвичи с 76-й минуты играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Артем Самсонов.

«Торпедо» замыкает таблицу (13 очков), «Оренбург» идет на 8-м месте (43 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
«Факел» обыграл «Крылья Советов»
Сегодня, 18:34
«Локомотив» обыграл «Динамо» в результативном матче с двумя пенальти
Сегодня, 18:31
Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»
Сегодня, 17:57
«Спартак» и «Пари НН» голов не забили
Сегодня, 16:00
«Ренн» победил «Монако» в Лиге 1
Сегодня, 00:03
ПСЖ сыграл вничью со «Страсбуром» и стал чемпионом Франции
Вчера, 23:50
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:24
Ожидаемо. Слабый бюджет фк " ТОРПЕДО " г Москва - сказывается на результатах
sova147
sova147
вчера в 19:16
А что было ожидать от этой игры всё на табло
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:12
Буду честным... Два левых пенальти и дебютный гол Капустянского приносят победу "Оренбургу".

В первом тайме "Торпедо" было даже посимпатичнее. Во втором тайме "Оренбург" целиком владел территориальным преимуществом, но ничего умного придумать не мог. Отметил бы, что Сиваков в фазе атаки очень часто играл на позиции разыгрывающего, а его место в центре обороны занимал Полуяхтов....

Ну а так смотря на табло чистые три очка...
112910415
112910415
вчера в 18:49
Не было интриги и не могло быть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 