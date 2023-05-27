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«Боруссия» Дортмунд не обыграла «Майнц» и упустила шанс стать чемпионом

вчера, 18:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» в 34-м туре Бундеслиги (2:2).

Андреас Ханче-Ольсен вывел гостей вперед на 15-й минуте. На 19-й Себастьен Аллер мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Карим Онисиво на 24-й минуте удвоил преимущество команды. Рафаэл Геррейру на 69-й отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Никлас Зюле на 90+6-й.

«Шмели» финишировали на 2-м месте в чемпионате Германии (71 пункт), «Майнц» занял 9-ю строчку (46 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Майнц»
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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 00:34
Про Зенит и РПЛ забыл
1580556558
1580556558 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:32
БАТЭ, звучит почти как БАТЬКА
salleeh
salleeh
сегодня в 00:00
Неожиданное случается чаще, чем ожидаемое…
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:08
Я не знаю, что думать...Мне кажется игроки Дортмунда не слушают Rammstein, иначе такого исхода не было бы. Могли бы настроиться на один матч, как на матч века
Nazi
Nazi
вчера в 22:23, ред.
Да хоть становись чемпином, хоть нет.. Все равно Бавария в Германии одна. Так же как во Франции Париж, так же как уже становится в Англии.. В дурацкой Серии А только интересно бывает время от времени..
td4tw5dv6vq3
td4tw5dv6vq3
вчера в 20:20
Как так Дортмунд обделался, такой шанс будет не скоро
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 20:14
Любимая команда Бацьки наверняка)
adekvat
adekvat ответ Köln (раскрыть)
вчера в 20:11
Да не только себе, мне тоже проиграли ставку.
ДСА
ДСА
вчера в 20:02
Такого просто не могло быть, ведь результат матча для всех был очевиден.
1580556558
1580556558 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:55
Беларусь, БАТЭ, 13 раз подряд
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 19:53
    AleS
    AleS
    вчера в 19:27
    Какая жалкая команда, отвратительно.
    UncleZack
    UncleZack
    вчера в 19:24
    Позорники,прям возненавидел за бесхребетность
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 19:22
    Этот позор Дортмунд никогда не смоет «, так не выйграть чемпионат это же надо.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 19:03, ред.
      Энвер Икрянов
      Энвер Икрянов
      вчера в 19:02
      Аллер подарил чемпионство Баварии забей пенальти в первом тайме и чемпионство в кармане , а так позорище да и только)))
      faneng
      faneng
      вчера в 18:55
      Когда руководство Баварии в самый неподходящий момент убрало Нагельсмана и поставило Тухеля и когда они начали проигрывать в ЛЧ, в Кубке Германии и Бундеслиге, я думал, что им можно будет давать титул "Болваны года".

      Но нет, в напряженной борьбе этот титул отвоевали себе дортмундцы. Это надо умудриться! Майнцу ничего не нужно в турнирной таблице. Боруссия играет дома. И все равно так бездарно упустить первое за 11 лет чемпионство!

      Я чувствую, что в Германии еще лет 20 чемпион не поменяется...
      Köln
      Köln
      вчера в 18:54
      Сами себе проиграли тарелку!
      Nikuz Z 1
      Nikuz Z 1
      вчера в 18:53
      В этом сезоне что Бавария, что Боруссия Дормунд - команды так себе! И это не чемпионская гонка вроде Ливерпуля с Сити, две сильных команды конкурировали друг с другом! А больше похожи на двух середняков, победитель из которых выбирается исключительно из того, насколько один середняк облажается больше другого середняка!
      valt134
      valt134
      вчера в 18:50
      Какая Лажа! Чёрный день Дортмунда. Похоже, дело в психологии. Может тренер недонастроил, может «перегорели».
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      вчера в 18:50
      Это на сколько надо не уважать своих болельщиков чтобы выкинуть такое вот. Ну а игроки Майнца наверняка домой на новых бмв уедут, баварский мешок вознаградит.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 18:43
      Позор! По-другому не скажешь. Ни БД, ни Бавария не заслужили чемпионства. Победила лучшая команда среди худших. Очень рад, что завтра уже забуду об этом. Такой позорный чемпионат лучше побыстрее забыть. 11 лет подряд чемпионом становится одна и та же команда. Кто-нибудь знает другой подобный чемпионат? Ювентус на 9 лет хватило, а тут 11. Баварии срочно нужно подписать Роналду. Без него не будет нового чемпиона.
      112910415
      112910415
      вчера в 18:41
      Так про... валить великий исторический шанс!
      Невероятно!
      simon_3d
      simon_3d
      вчера в 18:40
      Позорище. Единственный реальный шанс за последние 11 сезонов взять чемпионство и так обо..раться перед собственными болельщиками…
      Кайзеркрюгер
      Кайзеркрюгер
      вчера в 18:39
      У этой команды нету яиц. Разогнать пенсионеров и строить новую команду с нуля.
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 18:38
      Бедный Ройс... Так ни разу и не стал чемпионом Германии... Позор шмелям..
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 18:36
      Да уж, знатно обделались.
      Гость
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