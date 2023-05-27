«Боруссия» Дортмунд не обыграла «Майнц» и упустила шанс стать чемпионом

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вчера, 18:35

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» в 34-м туре Бундеслиги (2:2).

Андреас Ханче-Ольсен вывел гостей вперед на 15-й минуте. На 19-й Себастьен Аллер мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Карим Онисиво на 24-й минуте удвоил преимущество команды. Рафаэл Геррейру на 69-й отыграл один из мячей, а вернул равенство на табло Никлас Зюле на 90+6-й.

«Шмели» финишировали на 2-м месте в чемпионате Германии (71 пункт), «Майнц» занял 9-ю строчку (46 баллов).