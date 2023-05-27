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«Бавария» победила «Кёльн» и стала чемпионом Германии сезона 2022/23

вчера, 18:28
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Кёльн» уступил «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (1:2).

Кингсли Коман открыл счет на 8-й минуте, Деян Любичич на 81-й сравнял счет с пенальти. Победным голом отметился Джамал Мусиала на 89-й минуте.

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона 2022/23 (71 пункт), «Кёльн» занял 11-е место (42 очка).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 15:25
Даже если так, то в твоем посте- звучало как оскорбление, но точно не как прозвище Кана...
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:13
У Кана прозвище Горилла. Горилла это не обезьяна? Горилла миролюбивое животное? Или его так прозвали просто так?
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:47
Сити очередной чемпион не какой интриги нечего ХУДШАЯ ЛИГА
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:15
Ты вообще хоть понимаешь- кого оскорбляешь?!
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:14
А как на счет агрессивной обезьяны?! Это не оскорбление?!
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:04
В каком месте я оскорбил его как игрока? По поводу уровня его игры я ни слова не сказал, а то что он не совсем умный человек, это и так видно. Так что не нужно высасывать из пальца то, чего нет
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:02
Серьезно? Сейчас бы ещё указывать кому и когда лайки ставить? )
Elliada
Elliada ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:03
Мда. Нашел к чему придраться
Palex
Palex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ты пишешь комментарий,как сложившейся факт. А " факт" этот, ни кем не подтвержденный. Вопрос- Для чего ты это пишешь?
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:01
Да, имеется такое...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
Всё верно изложено. Но случай Кана, это – сегодня ты в седле, а завтра седло на тебе. С уважением к былым заслугам у немцев проблемы…
Capral
Capral
вчера в 23:27
Несмотря на победу, Кан считает этот день- худшим днем в своей жизни!
Ну дела...
Capral
Capral
вчера в 23:21
Кан говорит, что руководство клуба запрещало ему посещениe игры с Кёльном!
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Я никогда не понимал людей, которые не видя футбола того или иного чемпионата позволяют себе делать далеко идущие, ничем неподкрепленные заявления. Я иногда смотрю АПЛ, Бундеслигу, Серию А и ПЛ России. Не могу в полной мере судить о силе тех или иных команд. Но, если я критикую Клоппа, то только потому, что помню его работу в Германии, и мне интересно наблюдать за его регрессом. Бундеслигу, вообще можно не смотреть, её достаточно читать, поскольку её очень много в печати и на ТВ, а профессиональных мнений столько, что уже начитавшись- можно стать продвинутым знатоком! Но, я никогда не позволю себе рассуждать о силе АПЛ и об играх команд этой лиги, потому что я не смотрю регулярно британский футбол, и не имею полного представления о нём.
Поэтому мне странно, как могут люди не интересующиеся Бундесом критиковать Баварию не видя её игры и ничего о ней не знающие.
salleeh
salleeh ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:22
Я комментирую только то что я смотрел и видел. ,
Karkaz
Karkaz ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 21:11
Серия здесь не при чём, если бы Арсенал не слил концовку как Боруссия. Сити выиграл только благодаря подарку Арсенала, не хватило опыта, хладнокровия у канониров.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:05
Это, как после бородинской битвы, Наполеон написал: "Французы были лучше, но и русские не заслужили поражения"!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:55, ред.
Позорище, сердце фанатов из Дортмунда опять разбито. Терзич умудрился проиграть Челси в ЛЧ и слить чемпионат - после такого можно и об отставке подумать руководству.
Nikuz Z 1
Nikuz Z 1
вчера в 20:44
Если говорить по делу, то Бавария стала чемпионом исключительно из-за того, что Боруссия облажалась больше самой Баварии. Факт!
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:42
По сути та же самая ситуация что и в РПЛ, где есть Зенит и есть все остальные. Чего теперь зря глотку рвать и говорить что в Бундеслиге нет никакой интриги.Просто стоить принять как должное и смириться с тем что в Германии есть только один чемпион -Бавария, также как в России -Зенит или во Франции -ПСЖ.
Elliada
Elliada ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 20:39
Я не смотрю Бундеслигу. Не знаю, что в чемпионате, где 11 лет подряд один и тот же чемпион, может быть интересного. Но это мое мнение. Смотрю только АПЛ и игры ПСЖ. Ла Лигу не показывают, а Серия А очень скучная. РПЛ в жизни смотреть не буду. Я в школе лучше играл, чем эти "профи"
salleeh
salleeh ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Вы комментируете то что смотрите или то что кажется? Кана например с Хасаном уволили, Бундеслига очень даже интересная, Бавария не худшая, да и Дортмунд тоже не плох. Даже не знаю что посоветовать, что смотреть, Российскую премьер лигу наверное…🤷🏻‍♂️
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Вы совершенно правы- как игрок. Но ведь пользователь оскорбил его как игрока. Вы даже не представляете себе, сколько здесь информации, каждый день, причем самой разной!!! Множество разных мнений, споров, предположений и тд и тп! Одни считают так, другие иначе. В Баварии, летом, намечается серьезная чистка с огромными денежными вливаниями. По этому поводу, известнейшие футболисты клуба, в прошлом, высказываются поразному. Л.Маттеус призывает не тратить огромные деньги и считает, что в клубе всего хватает, надо только перезагрузить команду. Журналисты считают, что новые игроки необходимы клубу. А вот вчера, Ш.Эффенберг, открыто пожелал Баварии провалиться, потому что только это поможет команде заиграть в другой футбол. Всё это очень сложно и неоднозначно. Поэтому, нет смысла во всем винить только Кана. Помимо недочетов, у него достаточно и положительного- это его победы, о которых я уже писал...
Elliada
Elliada ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:19
Пока не официально. Комментарий я написал раньше, чем появился слух. Мне что каждый час сверять данные и обновлять комментарий?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:13
О их работе можно судить по фактам, у них был единственный ЦФ и тот престарелый инвалид (полсезона в лазарете) - Шупо-Мотинг, зная, что "Бавария" - классическая вертикальная команда, оставить её без форварда значит по факту сломать весь её футбол (что мы и увидели), поэтому, прекрасно понимая, что он великий игрок, не могу никак оценить его заслуг функционера.
Capral
Capral ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:09
Можно сказать и по другому- это реальное чудо!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:04
Это чемпионство похоже на чудо, просто нереально.
Palex
Palex ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Кан- уволен. Ты хоть новости все почитай, а потом только свои комментарии резюмируй.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Если позволите, один вопрос к Вам. Вот Вы лайк поставили пользователю SonicStar, где он, наверняка, ничего не зная про О.Кана, ни о его отношении к футболу, и об отношении к самому Кану со стороны болельщиков Баварии, и журналистов, позволяет себе оскорблять известнейшего человека. Ну так вот, послушайте человека, который живет в Германии 30 лет и владеет информацией о немецком футболе, и непосредственно о Баварии, причем самой свежей.
Так вот, О.Кан- это символ не только Баварии, но и всего немецкого футбола!!! Еще пару лет назад, ведущие немецкие журналисты ставили Оливера в один ряд с легендарным З.Майером!!! В Германии, Кан- одна из самых уважаемых фигур!!! С ним считаются, прислушиваются к его мнению, приглашают на разные футбольные форумы, он -один из символов всего немецкого футбола- его эмблема!!! Да, как и у всех незаурядных людей, у Кана бывают ошибки, а у кого их нет. Но именно с ним, под его руководством, Мюнхен побеждал- в ЛЧ, КЧМ и СК Европы!!!
Называть Кана малограмотным и не самым умным футболистом, может только тот, кто исключительно по наслышке, что-то, гдето знает о Баварии и её личностях...
Capral
Capral
вчера в 19:21
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