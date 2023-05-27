«Бавария» победила «Кёльн» и стала чемпионом Германии сезона 2022/23

«Кёльн» уступил «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (1:2).
Кингсли Коман открыл счет на 8-й минуте, Деян Любичич на 81-й сравнял счет с пенальти. Победным голом отметился Джамал Мусиала на 89-й минуте.
«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона 2022/23 (71 пункт), «Кёльн» занял 11-е место (42 очка).
Итоги:
1. Кан сохранил работу
2. Тухель, который руководит Баварией 2 месяца, становится чемпионом, хотя много раз давал шанс БД стать чемпионом. Нагельсманн, который руководил большую часть сезона, без медали.
3. Дортмунд худший среди худших. В конце чемпионата Бавария дважды давала им шанс стать чемпионами, а они упустили возможность.
4. Бундеслига худшая лига. Никакой интриги, никакого интереса.
Итоги:
1. Кан сохранил работу
2. Тухель, который руководит Баварией 2 месяца, становится чемпионом, хотя много раз давал шанс БД стать чемпионом. Нагельсманн, который руководил большую часть сезона, без медали.
3. Дортмунд худший среди худших. В конце чемпионата Бавария дважды давала им шанс стать чемпионами, а они упустили возможность.
4. Бундеслига худшая лига. Никакой интриги, никакого интереса.