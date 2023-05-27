«Бавария» победила «Кёльн» и стала чемпионом Германии сезона 2022/23

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вчера, 18:28

«Кёльн» уступил «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (1:2).

Кингсли Коман открыл счет на 8-й минуте, Деян Любичич на 81-й сравнял счет с пенальти. Победным голом отметился Джамал Мусиала на 89-й минуте.

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона 2022/23 (71 пункт), «Кёльн» занял 11-е место (42 очка).