Врач «Енисея» спас пассажирку во время перелёта команды в Санкт-Петербург

Врач «Енисея» Владимир Фомин оказал медицинскую помощь пассажирке во время перелёта команды в Санкт-Петербург в марте. Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.

Нам позвонили из авиакомпании, выразили благодарность, спросили, можно ли вручить нашему доктору Владимиру Владимировичу Фомину благодарственное письмо за то, что он оказал медицинскую помощь. Мы летели в Петербург, наш бортовой проводник спросил, есть ли кто-то из докторов в самолете, так как нужно оказать помощь пассажиру. Тогда стало плохо пассажирке, и он оказывал медицинскую помощь. Наш доктор Владимир Владимирович всегда откликается на такое, мы, честно говоря, уже привыкли к тому, что наш врач всегда участвует в оказании медицинской помощи. Наш врач такой скромный мужик, в этой ситуации так отреагировали, но для нас и для него это обыденно.