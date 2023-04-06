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Врач «Енисея» спас пассажирку во время перелёта команды в Санкт-Петербург

06 апреля 2023, 12:14

Врач «Енисея» Владимир Фомин оказал медицинскую помощь пассажирке во время перелёта команды в Санкт-Петербург в марте. Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.

Нам позвонили из авиакомпании, выразили благодарность, спросили, можно ли вручить нашему доктору Владимиру Владимировичу Фомину благодарственное письмо за то, что он оказал медицинскую помощь. Мы летели в Петербург, наш бортовой проводник спросил, есть ли кто-то из докторов в самолете, так как нужно оказать помощь пассажиру. Тогда стало плохо пассажирке, и он оказывал медицинскую помощь. Наш доктор Владимир Владимирович всегда откликается на такое, мы, честно говоря, уже привыкли к тому, что наш врач всегда участвует в оказании медицинской помощи. Наш врач такой скромный мужик, в этой ситуации так отреагировали, но для нас и для него это обыденно.

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Енисей
Источник: tass.ru
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Все комментарии
ДСА
ДСА
06 апреля в 14:02
На то он и врач, что бы спасать.
Шуnя771
Шуnя771
06 апреля в 13:32
Конкретно что сделал?
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 12:58
Молодец.Непонятно только,почему у нас всегда в перелётах ищут врачей и других медработников,если что-то случается.Хотя когда я покупаю авиабилет в интернете,то мне предлагают сделать отметку-медик ли я? Неужели до такой степени формально,что до экипажей не доводят эти сведения? Наверное ,разработчик программного обеспечения тот же,что и для фан-айди.
Comentarios
Comentarios
06 апреля в 12:33
Судьба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 апреля в 12:32
Врач должен лечить любого человека...
Гость
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