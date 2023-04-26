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Компани проявил уважение к болельщикам «Блэкберна»

вчера, 21:41
БлэкбернЛоготип футбольный клуб Блэкберн0 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Бернли» в гостях переиграл «Блэкберн» (1:0), «кларетовые» выиграли Чемпионшип.

После матча игроки гостевой команды стали праздновать победу, полузащитник Джош Браунхилл решил пошутить над болельщиками «сине-белых» — игрок стал поднимать в воздух надувной кубок, стоя перед домашними трибунами стадиона. Главный тренер «Бернли» Венсан Компани попросил футболиста прекратить это делать, после чего увел того в сторону. Затем наставник команды жестом извинился перед фанатами. Поклонники футбола отреагировали на поведение рулевого:

Это уровень.

Другой заметил:

Красивый поступок Компани.

Компани проявил уважение к болельщикам «Блэкберна»

Компани проявил уважение к болельщикам «Блэкберна»

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
В этом клубе всем ясно, что тренер главный.
e3taj4fje8mk
e3taj4fje8mk
вчера в 21:57
Компани и на поле был всегда примером,таким и остался
Гость
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