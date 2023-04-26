Компани проявил уважение к болельщикам «Блэкберна»

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вчера, 21:41

«Бернли» в гостях переиграл «Блэкберн» (1:0), «кларетовые» выиграли Чемпионшип.

После матча игроки гостевой команды стали праздновать победу, полузащитник решил пошутить над болельщиками «сине-белых» — игрок стал поднимать в воздух надувной кубок, стоя перед домашними трибунами стадиона. Главный тренер «Бернли» попросил футболиста прекратить это делать, после чего увел того в сторону. Затем наставник команды жестом извинился перед фанатами. Поклонники футбола отреагировали на поведение рулевого:

Это уровень.

Другой заметил: