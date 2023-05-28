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Дубль Джаки помог «Арсеналу» разгромить «Вулверхэмптон»

вчера, 20:29
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«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» (5:0) в матче 38-го тура АПЛ.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Гранит Джака. На 14-й минуте Джака оформил дубль. На 27-й минуте Букайо Сака довёл счет до разгромного. На 58-й минуте голом отметился Габриэл Жезус, а на 78-й минуте точку в матче поставил Якуб Кивиор.

«Арсенал» закончил сезон на 2-м месте (84 очка), «Вулверхэмптон» — на 13-м месте (41 очко).

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:58
Интересно будет посмотреть на них в ЛЧ.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:19
Лично у меня ощущение, что чемпионство слили намеренно. Может быть это похоже на заговор, но судите сами:
- 31-й тур: ничья с Вест Хэм Юнайтед, который по итогу сезона оказался всего в 6 очках от зоны вылета, и с которым связывают главную трансферную цель Арсенала на лето - Деклан Райс;
- 33-й тур: поражение от Манчестер Сити, из которого прошлым летом пришли Зинченко и Жезус и по слухам может прийти Гюндоган;
- 36-й тур: поражение от Брайтона, из которого купили Троссарда, а теперь ещё хотят приобрести Кайседо. Плюс если бы не эта победа, то у Брайтона было бы 59 очков и они пролетели бы мимо еврокубков.
И я связал только те факты, которые доступны широкой общественности.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:51
Всё увидим летом. Зимние трансферы не порадовали, плюс не слишком порадовали и усиления сбитыми лётчиками, но порадовал результат. Лето покажет, в каком направлении движется клуб. Надеюсь, возьмём не очередного Жоржика или неудачника борьбы за место в МС.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Ну что же ПУШКИРИ, поздравляю нас с отличным сезоном! Да, возможно кто то и скажет что сезон провальный, и долгожданное чемпионство было как никогда рядом, но адекватные болельщики понимают, что Артета выдал максимум с этим составом, за что ему и его тренерскому штабу спасибо! Второе место и возвращение в ЛЧ этоттоже хорошо для нас! Очень надеюсь на усиление состава и удачи команде в следующем сезоне!
Джаке отдельный респект за сезон! Попрощался с нами дублем! Удачи ему в новом клубе! Его характера возможно будет нам нехватать!!!
Тристан
Тристан
вчера в 20:47
Поздравляю всех канониров с хорошим сезоном в АПЛ. Предполагаю 2 сценария на лето: либо приобретаем на нужные позиции нужных игроков и начинаем предсезонку в полном составе, или же как и при Венгере едем в США с нынешним составом и покупаем на флажке перед стартом АПЛ тех, кто по каким то причинам оказался свободным. Возможно с переплатой. Надеюсь на первый вариант, в противном случае Арсенал Артеты превратится в машину для зарабатывания денег для владельца, как это уже было при Венгере, золото АПЛ или еврокубков не важно.
Всем прекрасного лета!
jsth65teyqug
jsth65teyqug
вчера в 20:42
Красиво закончили сезон, как обычно весной разочаровали
Гость
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