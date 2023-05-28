Дубль Джаки помог «Арсеналу» разгромить «Вулверхэмптон»

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вчера, 20:29

«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» (5:0) в матче 38-го тура АПЛ .

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Гранит Джака. На 14-й минуте Джака оформил дубль. На 27-й минуте Букайо Сака довёл счет до разгромного. На 58-й минуте голом отметился Габриэл Жезус, а на 78-й минуте точку в матче поставил Якуб Кивиор.

«Арсенал» закончил сезон на 2-м месте (84 очка), «Вулверхэмптон» — на 13-м месте (41 очко).