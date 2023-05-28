«Локомотив» обыграл «Динамо» в результативном матче с двумя пенальти

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вчера, 18:31

«Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ .

На 40-й минуте нападающий «Динамо» Федор Смолов не реализовал пенальти. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян открыл счет в матче, но через 4 минуты Федор Смолов забил ответный гол с пенальти. На 55-й минуте защитник «Динамо» Саба Сазонов вывел хозяев поля вперед, а на 63-й минуте Максим Глушенков сравнял счет. На 77-й минуте Максим Ненахов забил 3-й мяч «железнодорожников», а на 88-й минуте Вильсон Изидор провел четвертый гол в ворота «Динамо».

«Динамо» идет на 7-м месте (45 очков), «Локомотив» занимает 9-е место (42 очка).