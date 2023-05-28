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«Локомотив» обыграл «Динамо» в результативном матче с двумя пенальти

вчера, 18:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ.

На 40-й минуте нападающий «Динамо» Федор Смолов не реализовал пенальти. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян открыл счет в матче, но через 4 минуты Федор Смолов забил ответный гол с пенальти. На 55-й минуте защитник «Динамо» Саба Сазонов вывел хозяев поля вперед, а на 63-й минуте Максим Глушенков сравнял счет. На 77-й минуте Максим Ненахов забил 3-й мяч «железнодорожников», а на 88-й минуте Вильсон Изидор провел четвертый гол в ворота «Динамо».

«Динамо» идет на 7-м месте (45 очков), «Локомотив» занимает 9-е место (42 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
на игру Локо хочется смотреть молча и с восхищением
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
фк " ЛОКОМОТИВ" выиграл - Это просто прекрасно!!!
Capral
Capral
вчера в 21:42, ред.
Павел.
Я тебе отвечу словами В.В.Лобановского: "Я уже давно всё доказал"!
От себя добавлю: Герта, как нельзя лучше, разрешила наш двухгодичный спор и вынесла ПРИГОВОР...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Больше всего в опусе вашего оппонента мне понравилась фраза, что вы пишете откровенную неправду о футболе. Как вы дошли до жизни такой ? Мы же с вами договорились игнорировать этого, с позволения сказать, "ин.агента" - всезнайку..
баск
баск
вчера в 20:32, ред.
Во многом.
В данном случае в том, что Йоканович создал эту связку и чуть ли не открыл её))

На самом деле она сложилась сразу же, как только Федька появился в Новогорске и приступил к тренировкам. Они будто всю жизнь знали друг друга.
А это было ещё при Шварце.
Кстати, её боялся использовать и Шварц.
Точнее, весной она была ему уже не нужна, он тогда уже явно больше думал об уходе.
Не нужна она оказалась и Йокановичу- слишком рискованно, а он деньги зарабатывал, а не команду развивал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:27
Скажу коротко, не как болельщик одного из клубов. Команды доставили большое удовольствие своей игрой, и даже если бы матч закончился с нулевым результатом, я бы остался при аналогичном мнении.
Capral
Capral
вчера в 20:25
В чём моя ложь, скажи?!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:22
Дзюба слов Овечкина напугался?)))
баск
баск
вчера в 20:11, ред.
Ты мне голову тут не морочь))
Смолов и Гладышев провели вместе на поле считаные минуты за сезон,
пересекались лишь изредка и ненадолго.

То, что у них что-то получалось даже за эти считаные минуты, как раз и говорит
о том, что их надо было чаще использовать вместе.
А вместе в старте их начал ставить только Алпатов.

Так что ты тут народ не дезинформируй, а то взял моду мутить воду со своим Йокановичем))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:06
Верно- у каждого своё. Но любое мнение должно опираться на факты, иначе- оно бездоказательно.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
У каждого своё субъективное мнение. С этим прийдётся мириться.
Capral
Capral
вчера в 20:00
По поводу связки Смолов-Гладышев!!! Значит первым, её начал использовать Алпатов?! О, как!!!
А если я тебе напомню гол в ворота Ахмата в кубке в Москве, когда ДИНАМО победило-2:1, а гол Гладышева случился после паса Смолова- что скажешь?! И кто тогда руководил игрой- Славиша или Алпатов?!
Это я еще не все помню, можно вспомнить и другие матчи!
Зачем же народ дезинформировать?!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:49
шварц прекрасно использовал костяк?
А Вы смотрели прошлый сезон и особенно его финальную часть? Судя по Вашему комментарию, Вы больше интересовались игрой любимого Спартака...
Да с таким составом как у шварца- надо было не видимость создавать от борьбы за чемпионство, а реально бороться с Питером!!! Вместо этого- тухлая бронза.
На счет полочек, так ведь именно из полочек и состоит футбол- из ньюансов и мелочей...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:45
Многие эксперты сошлись на "обе забьют" и победит Локо.
С чем и поздравляем болельщиков Локомотива.
Ход набрали как ж.д. состав - сразу и не остановить.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
При поражении всегда кто-то виноват. Но я бы не стал раскладывать по полочкам все причины поражения. Футбол очень объёмная игра и причин, как для поражения, так и для побед можно привести массу. Поменяли тренеров в Сочи и что? Если нет сегодня у них костяка команды, то тренер здесь ни при чём. А при Шварце в Динамо костяк был и он прекрасно его использовал. Поэтому, чтобы создать команду нужен коллектив администрации, тренерского штаба и, естественно, талантливых игроков, а, главное время. Ничего нового я не сказал.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 19:32
С победой красно-зелёные !!!
Capral
Capral
вчера в 19:30
И кстати, по поводу Тюкавина, которого все требовали в старте. Ну и, что особенного, он показал сегодня, кроме случайного попадания в руку Дзюбы и пенальти, чем он запомнился? На лидера, он пока точно не тянет. Прав был Славиша- Тюкавин игрок замены. Даже, если взять все его голы в этом сезоне, то можно легко заметить, что большая часть- забиты именно на замене. Не хочется говорить про Фомина, но если в двух словах, то так- на выход, с билетом в один конец!!!
Capral
Capral
вчера в 19:23
Ну точно, две причины поражения- Смолов и Йоканович!!! Классика жанра! Дальше без комментариев...
баск
баск
вчера в 19:20
По итогу такого матча возникает вопрос- это мы так плохи, или Локомотив настолько хорош?

На мой взгляд, верно скорее второе.
В моменте Локо- хорошо организованная команда, уверенная в себе по игре
в центре поля, целеустремлена и сыграна в атаке, причём критически дзюбозависимой она там вовсе не является.

В обороне только вот есть у них проблемы, причём немалые и чем-то похожие на наши, но им удаётся как-то жить с этим и жить хорошо, в отличие от нас.
Так что лучшими в лиге по весеннему отрезку Локомотив смотрится отнюдь
не случайно, Миша Галактионов сделал интересную бандочку, которая из наших, в свою очередь, проблем в обороне, нас не выпустила:

При первом голе нам Саба проиграл верх Дзюбе и тот сделал скидку Тикнизяну;
Второй нам заколотили из-под Маричаля;
При третьем опять же Саба срикошетил в свои..

В целом же наши дела не так плохи, как могло показаться, но беда в том, что в дополнение к проблемам обороны добавился Федя, ставший за последние месяц-полтора заметным тормозом команды.

Он, как водится, верен себе- стремится играть старательно и ответственно только в случаях, когда видит в этом турнирный смысл и свою роль в нём.

В моменте же он произвольно увлечён бесцельной индивидуальной игрой, часто ленится и топчется в офсайде, допускает много других неудачных действий
и ошибочных решений.

Из-за невнятного Смолова заметно растерялся Гладышев, который стал много суетиться и мало думать, и причина этого, кмк, именно в Федьке.
Связка Смолов-Гладышев вообще весьма песпективна, не раз отмечал это, но использовать их вместе начал лишь Алпатов.

Только вот учитывая проваленность сезона и уже сложившийся Федин офигизм, всё это теперь поздно.

Локомотив с победой, ну а мы..
Мы ждём нового тренера, и было бы неплохо, если бы всё-таки договорились с Николичем..
alexamit
alexamit
вчера в 19:13
Динамо не умели играть,не умеют и уметь не БУДУТ!Косолапые бездари с безмозглыми головами!А паровоз вперёд лети,на первом месте остановка!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:04
Каждый раз читая Ваши посты, так и хочется задать вопрос: Уважаемый, ну почему Вы не смотрите в корень?
При чем здесь рикошеты? Да, рикошеты- несчастный случай! Глубже смотрите- у команды нет идеи в игре. Ну не имеет футбол шварца права на жизнь, на существование!!! Неужели Вас, ничему не научил прошлый сезон и работа шварца в Герте??? Однозначно, у нас слабый состав, полное отсутствие ЦЗ, но главное- нет фундамента, нет футбольной идеи.
Capral
Capral
вчера в 18:55, ред.
Впечатление об игре следущее:
Локо в полном порядке. Играет команда красиво с выдумкой, и, я даже сказал бы в аристократичный футбол. В 1-м тайме не хватало на поле "мозгов" у Локо, в лице Пиняева и Глушенкова. С их выходом на поле- игра Лока получила умственное развитие, а если учесть качество футболистов Локо, то можно с уверенностью сказать- такому Локомотиву- большое будущее!!! Одно непонятно- зачем всю игру держать на поле никакущего Дзюбу, который, точно нерожден для комбинационного футбола Локо?! Ну и конечно отсутствие Баринова ощущалось в полной мере, так как опорная зона команды частенько проседала. Это, что касаемо Локо.

Теперь ДИНАМО. Если коротко, то можно сказать так- шварц вернулся!!!
Да, заиграли веселее, начали больше бегать, а главное- вернулась старая программа- "ПРЕССИНГ норма жизни"!!!
Почему, я ненавижу футбол шварца- за отсутствия у него фундамента, каркаса и футбольной идеи. Пока были силы в 1-м тайме у игроков ДИНАМО- прессинговали, как только силы стали заканчиватся- тут же стали появляться разрывы между линиями, и Локо, двумя тремя короткими пасами быстро проходил центр поля, и выходил в опаснейшие контрвыпады. То-есть, футбол шварца- в самом неприглядном его облике. Но, если учесть, что у шварца был состав идеальный и защита надежная, то это, както не так бросалось в глаза, хотя, всем памятен финиш прошлого сезона... И последнее- с такой защитой как у нас- ничего хорошего не будет. Маричаль- инородное тело, нужны надежные ЦЗ!!!
А, ГТ ДИНАМО, хочу пожелать: не копировать чужой футбол, а совершенствоваться и изобретать, свою, неповторимую игру!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45, ред.
400-тая игра Дзюбы - 4 забитых гола...
Локо молодцы...вышли на второй тайм...собрались...и раскатали Динамо...
Галактионову респект...
Одно поражение в 12-ти весенних матчах - достойный результат....
Пригласи Галактионова раньше - сейчас бодались бы с Зенитом за золото....

Динамо - 3 домашних поражения подряд...
Без комментариев...
Сп62
Сп62 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:44
Я бы так не отчаивался. Половина голов залетела после рикошетов. А это просто невезение.
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 18:44
Какая глубина скамейки.есть резерв.с победой
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:39
С победой, Паровозы! Очень качественный 2й тайм. ЛОКО ВПЕРЁД! В новый сезон с оптимизмом!)
Храневец
Храневец
вчера в 18:38
Получили ,что заслужили .Нет слов , что ждет в следующем сезоне???????? Жаль только так заканчивать сезон в юбилейный год !
Гость
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