«Локомотив» обыграл «Динамо» в результативном матче с двумя пенальти

«Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ.
На 40-й минуте нападающий «Динамо» Федор Смолов не реализовал пенальти. В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян открыл счет в матче, но через 4 минуты Федор Смолов забил ответный гол с пенальти. На 55-й минуте защитник «Динамо» Саба Сазонов вывел хозяев поля вперед, а на 63-й минуте Максим Глушенков сравнял счет. На 77-й минуте Максим Ненахов забил 3-й мяч «железнодорожников», а на 88-й минуте Вильсон Изидор провел четвертый гол в ворота «Динамо».
«Динамо» идет на 7-м месте (45 очков), «Локомотив» занимает 9-е место (42 очка).
На мой взгляд, верно скорее второе.
В моменте Локо- хорошо организованная команда, уверенная в себе по игре
в центре поля, целеустремлена и сыграна в атаке, причём критически дзюбозависимой она там вовсе не является.
В обороне только вот есть у них проблемы, причём немалые и чем-то похожие на наши, но им удаётся как-то жить с этим и жить хорошо, в отличие от нас.
Так что лучшими в лиге по весеннему отрезку Локомотив смотрится отнюдь
не случайно, Миша Галактионов сделал интересную бандочку, которая из наших, в свою очередь, проблем в обороне, нас не выпустила:
При первом голе нам Саба проиграл верх Дзюбе и тот сделал скидку Тикнизяну;
Второй нам заколотили из-под Маричаля;
При третьем опять же Саба срикошетил в свои..
В целом же наши дела не так плохи, как могло показаться, но беда в том, что в дополнение к проблемам обороны добавился Федя, ставший за последние месяц-полтора заметным тормозом команды.
Он, как водится, верен себе- стремится играть старательно и ответственно только в случаях, когда видит в этом турнирный смысл и свою роль в нём.
В моменте же он произвольно увлечён бесцельной индивидуальной игрой, часто ленится и топчется в офсайде, допускает много других неудачных действий
и ошибочных решений.
Из-за невнятного Смолова заметно растерялся Гладышев, который стал много суетиться и мало думать, и причина этого, кмк, именно в Федьке.
Связка Смолов-Гладышев вообще весьма песпективна, не раз отмечал это, но использовать их вместе начал лишь Алпатов.
Только вот учитывая проваленность сезона и уже сложившийся Федин офигизм, всё это теперь поздно.
Локомотив с победой, ну а мы..
Мы ждём нового тренера, и было бы неплохо, если бы всё-таки договорились с Николичем..
На мой взгляд, верно скорее второе.
В моменте Локо- хорошо организованная команда, уверенная в себе по игре
в центре поля, целеустремлена и сыграна в атаке, причём критически дзюбозависимой она там вовсе не является.
В обороне только вот есть у них проблемы, причём немалые и чем-то похожие на наши, но им удаётся как-то жить с этим и жить хорошо, в отличие от нас.
Так что лучшими в лиге по весеннему отрезку Локомотив смотрится отнюдь
не случайно, Миша Галактионов сделал интересную бандочку, которая из наших, в свою очередь, проблем в обороне, нас не выпустила:
При первом голе нам Саба проиграл верх Дзюбе и тот сделал скидку Тикнизяну;
Второй нам заколотили из-под Маричаля;
При третьем опять же Саба срикошетил в свои..
В целом же наши дела не так плохи, как могло показаться, но беда в том, что в дополнение к проблемам обороны добавился Федя, ставший за последние месяц-полтора заметным тормозом команды.
Он, как водится, верен себе- стремится играть старательно и ответственно только в случаях, когда видит в этом турнирный смысл и свою роль в нём.
В моменте же он произвольно увлечён бесцельной индивидуальной игрой, часто ленится и топчется в офсайде, допускает много других неудачных действий
и ошибочных решений.
Из-за невнятного Смолова заметно растерялся Гладышев, который стал много суетиться и мало думать, и причина этого, кмк, именно в Федьке.
Связка Смолов-Гладышев вообще весьма песпективна, не раз отмечал это, но использовать их вместе начал лишь Алпатов.
Только вот учитывая проваленность сезона и уже сложившийся Федин офигизм, всё это теперь поздно.
Локомотив с победой, ну а мы..
Мы ждём нового тренера, и было бы неплохо, если бы всё-таки договорились с Николичем..