«Факел» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.
На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Факела» Андрей Мендель. На 57-й минуте Роман Акбашев удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов отыграл один гол.
«Факел» идет на 12-м месте (30 очков), «Крылья Советов» занимают 13-е место (29 очков).
Гнулись только под ветром!
С победой!
Гнулись только под ветром!
С победой!
Вот город, где надо было строить стадион к ЧМ-18, а Мутко выбрал Саранск. Там стадион уже разваливается, деньги на ветер.
Вот город, где надо было строить стадион к ЧМ-18, а Мутко выбрал Саранск. Там стадион уже разваливается, деньги на ветер.
5 игр - 4 победы....
Покинули зону стыков...
Не знаю....кнутом или пряником....но Евсеев даёт результат...
Такой Воронеж нужен в РПЛ...однозначно !!!!!
С Победой !!
5 игр - 4 победы....
Покинули зону стыков...
Не знаю....кнутом или пряником....но Евсеев даёт результат...
Такой Воронеж нужен в РПЛ...однозначно !!!!!
С Победой !!
Хороший ход в завершении турнира... С Победой, земляков!
Хороший ход в завершении турнира... С Победой, земляков!