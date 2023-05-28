Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Факел» обыграл «Крылья Советов»

вчера, 18:34
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Факел» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Факела» Андрей Мендель. На 57-й минуте Роман Акбашев удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов отыграл один гол.

«Факел» идет на 12-м месте (30 очков), «Крылья Советов» занимают 13-е место (29 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Жиру принёс «Милану» победу над «Ювентусом»
Вчера, 23:40
«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»
Вчера, 22:00
Дубль Фати помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
Вчера, 21:54
«Ньюкасл» в Лиге чемпионов, «Челси» и «Ливерпуль» — нет. Итоги сезона АПЛ
Вчера, 21:23 Фото
«Ростов» одержал победу над «Ахматом»
Вчера, 20:58
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм»
Вчера, 20:41
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:41
Факел заиграл у Евсеева !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:18
Воронеж всегда был симпатичен, прямой город..., как и жители...
Гнулись только под ветром!
С победой!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:50
Вот не задача,и Факел уважаю,и Крылья,но воронежцы ближе,почти земляки,и Сектор Газа,мною и многими любимый оттудова,и команда классно играет,впоследнее время ,очень красиво,с победой Воронеж!!! И Ростов выигрывает сейчас!!!!!!!!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 19:55
Очень рад за воронежцев. Заслуженая победа и сохранение прописки.
Serious94
Serious94
вчера в 19:34
Красавцы хоть кто то радует игрой. ОТ Зенита радости не дождешься.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:24
Сразу видно кто хочет остаться, а кто хочет просто отбывать номер!
Ветер23
Ветер23
вчера в 19:07
Факел с победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:03
Хотя мне и КС симпатичны по игре, но Воронеж - город моего детства. С победой!!!
Вот город, где надо было строить стадион к ЧМ-18, а Мутко выбрал Саранск. Там стадион уже разваливается, деньги на ветер.
YVG
YVG
вчера в 19:00
Спартак много лет дарит очки Зениту, Крылья Советов дарят много лет спартаку, пора эту практику прекратить, удалив одного из дарильщиков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:58
Факел - Браво !!!!
5 игр - 4 победы....
Покинули зону стыков...
Не знаю....кнутом или пряником....но Евсеев даёт результат...
Такой Воронеж нужен в РПЛ...однозначно !!!!!
С Победой !!
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:55
Факел с победой, не лишил друзей спартака шансов на пердив.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 18:54
Если Крылья сыграют вничью в последнем туре, то Факел останется независимо от других результатов
particular
particular
вчера в 18:41
Дома при болелах Факел был обречён на борьбу и победным результатом...
Хороший ход в завершении турнира... С Победой, земляков!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:36
Факела бьются как львы! Но в последнем туре Воронежу не позавидуешь. Удачи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 