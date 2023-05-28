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«Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду»

вчера, 20:28
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Брентфорд» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 38-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 86-й минуте забил защитник «Брентфорда» Этан Пиннок.

«Манчестер Сити» закончил сезон на 1-м месте (89 очков), «Брентфорд» — на 9-м месте (59 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Брентфорд»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:28
в соответствии с законами жанра
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:47
Смешно, они после игры с Челси уже забили на АПЛ, у них осталось 2-а финала и а остальные матчи хоть дублем играть...
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:37
У Сити началась чёрная полоса, ничья с Брайтоном, поражение Брентфорду и напоследок осталось проиграть Интеру.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:20
Одни расслабились, другие напряглись.
Elliada
Elliada
вчера в 21:10
Матч ничего не значил. Ничего страшного
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:07, ред.
Это сейчас тренд такой, если ты уже досрочный чемпион лиги, тогда ты имеешь право играть без напряга, просто катать мяч. Фейеноорд такая же тема, дофига матчей не проигрывал в чемпионате с прошлого года, и на тебе в конце что творит, как так-то. У Ливерпуля с Саутгемтоном вообще своя история, как всегда друг другу по 3-4 гола забивают, хоккей настоящий. Хоть бы раз Мудрика выпустило Челси в стартовом составе, только ныть умеют, какой же он деревянный, за такие деньги, а нужно почаще выпускать товарища и будет результат, задолбали нытики. Продавайте его тогда в другой клуб, раз он вам не нужен, и платите компенсацию, он сам не рад, что к вам пошёл, на него надавили, давно бы уже играл в Арсенале, а так теперь год без еврокубков.
John 5mith
John 5mith
вчера в 20:35
Совершенно заслуженная победа
По отдельности Филипс, Льюис и Палмер игру раньше не портили. Но полузащита составленная из этой троицы - полная катастрофа. Не спасло даже то, что на остальных позициях у МС играли игроки основы или почти основы.
А рука Льюиса таки была и пенальти у Брентфорда судья украл.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:31
жаль так редко такие приятные новости. И да состав денежного мешка понятное дело был полу-запасным, да и мотивации играть у них уже 0.
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