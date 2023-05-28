«Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду»

«Брентфорд» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 38-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 86-й минуте забил защитник «Брентфорда» Этан Пиннок.
«Манчестер Сити» закончил сезон на 1-м месте (89 очков), «Брентфорд» — на 9-м месте (59 очков).
|Брентфорд1 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Брентфорд» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в матче 38-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 86-й минуте забил защитник «Брентфорда» Этан Пиннок.
«Манчестер Сити» закончил сезон на 1-м месте (89 очков), «Брентфорд» — на 9-м месте (59 очков).
По отдельности Филипс, Льюис и Палмер игру раньше не портили. Но полузащита составленная из этой троицы - полная катастрофа. Не спасло даже то, что на остальных позициях у МС играли игроки основы или почти основы.
А рука Льюиса таки была и пенальти у Брентфорда судья украл.
По отдельности Филипс, Льюис и Палмер игру раньше не портили. Но полузащита составленная из этой троицы - полная катастрофа. Не спасло даже то, что на остальных позициях у МС играли игроки основы или почти основы.
А рука Льюиса таки была и пенальти у Брентфорда судья украл.