Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»

«Болонья» сыграла вничью с «Наполи» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.
На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 54-й минуте Осимхен оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон отыграл один гол, а на 84-й минуте Лоренцо Де Сильвестри сравнял счет.
«Болонья» идет на 11-м месте (51 очко), «Наполи» занимает 1-е место (87 очков).
Полностью согласен по тексту и поддерживаю обеими руками!!!!!!!
Полностью согласен по тексту и поддерживаю обеими руками!!!!!!!
Кому забивал примитивный грузин??? Правильно- середнякам и аутсайдерам, как правило. Даже с убогим Миланом, оставшись в первой игре без Осимхена, грузин растерялся и фактически привез гол на свои ворота, который в итоге и оказался решающим. Не смотри статистику- это всего лишь сухие цифры. Учись анализировать игру, находить корень!
Кому забивал примитивный грузин??? Правильно- середнякам и аутсайдерам, как правило. Даже с убогим Миланом, оставшись в первой игре без Осимхена, грузин растерялся и фактически привез гол на свои ворота, который в итоге и оказался решающим. Не смотри статистику- это всего лишь сухие цифры. Учись анализировать игру, находить корень!