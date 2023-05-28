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Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»

вчера, 17:57
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Болонья» сыграла вничью с «Наполи» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.

На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 54-й минуте Осимхен оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон отыграл один гол, а на 84-й минуте Лоренцо Де Сильвестри сравнял счет.

«Болонья» идет на 11-м месте (51 очко), «Наполи» занимает 1-е место (87 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Наполи»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:13
Сразу хочу поздравить Вас, мой юный Друг- с победой Ростова!!! Так держать!!!
Полностью согласен по тексту и поддерживаю обеими руками!!!!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Снеговик 2 (раскрыть)
вчера в 22:03
Пойми же,или поймите,что Хвича без нигерийца никак,а негириец,без него прекрасно себя чувствует,это даже было видно,в матче лч против Миланчика,Хвича был не какой,как и сейчас,его стиль поняли,они в этом мастера,ладно спорить не будем,время,оно все расставит,то,что старт удался это факт,да,может не без помощи тренера,его ротации правильной,грамотной состава,вобще успех неаполитанцев,по моему скромному мнению процентов 60 ,это Спаллетти,а остальное неудачи соперников,у каждого свои проблемы,возьми теперешний Интер,с его формой,который шромит всех,да и Юве лишили,по сути 25 очков,
Capral
Capral ответ Снеговик 2 (раскрыть)
вчера в 20:12
Вы похоже культурный человек, называете меня на Вы. Это делает Вам честь- с Вами приятно беседовать! Грузин- очень простой игрок, в нем нет изюминки, нет футбольного шарма. Все его движения примитивны, его дриблинг давно вышел из моды. То, что сейчас с ним происходит- не спад, это естественное состояние игрока, не имеющего высокий класс игры. Посмотрите, как только не держат нигерийца- а он всёравно забивает!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:05
А зачем им напрягаться? Команду ждут перемены в межсезонье.
Снеговик 2
Снеговик 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:45
Не надо меня учить. Я смотрел игры, а не статистику. А Ваша неприязнь видна невооружённым глазом. Наверное, за Рубин болели. Пока он в фнл не вылетел.
Capral
Capral ответ Снеговик 2 (раскрыть)
вчера в 19:42
Смотри реально на вещи, и ты всё поймешь.
Кому забивал примитивный грузин??? Правильно- середнякам и аутсайдерам, как правило. Даже с убогим Миланом, оставшись в первой игре без Осимхена, грузин растерялся и фактически привез гол на свои ворота, который в итоге и оказался решающим. Не смотри статистику- это всего лишь сухие цифры. Учись анализировать игру, находить корень!
Снеговик 2
Снеговик 2 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:34
Точно не в Ростове.
Снеговик 2
Снеговик 2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:33
Как обычно?)) Вот это зависть!!! 12 голов и 10 ассистов в первом сезоне. Без адаптации! Ваше "желаемое за действительное" не вяжется с реальностью)))
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:33
Как обычно- в ж...е.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:04
Сейчас у них игры как товарищеские, особо не напрягаются.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:01
Подарили очко Болоньи с чемпионского успеха.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:00
А грузин аргентинский,э,да?! Гдэ быль??!
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