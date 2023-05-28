Дубль Осимхена не помог «Наполи» обыграть «Болонью»

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вчера, 17:57

«Болонья» сыграла вничью с «Наполи» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.

На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На 54-й минуте Осимхен оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон отыграл один гол, а на 84-й минуте Лоренцо Де Сильвестри сравнял счет.

«Болонья» идет на 11-м месте (51 очко), «Наполи» занимает 1-е место (87 очков).