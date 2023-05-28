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«Ростов» одержал победу над «Ахматом»

вчера, 20:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 29-го тура РПЛ.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 11-й минуте Голенков оформил дубль. На 32-й минуте нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов отыграл один гол, а на 40-й минуте Владислав Карапузов сравнял счет. На 69-й минуте красную карточку получил игрок «Ахмата» Артем Тимофеев. На 73-й минуте победу «Ростову» принес Данила Прохин.

«Ростов» идет на 4-м месте (53 очка), «Ахмат» занимает 5-е место (49 очков).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:59
Армейцы будут пятыми, за Ахматом, там им и место с бей беги конюха
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:33
Нет, не снится. Дисква Соболева, Глебова- разве не намек?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:03
Ростов,с Победой! Так держать и дальше.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:41
В каком предложении вы увидели намёк на заговор? Это вам он снится.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 07:38, ред.
Какой заговор? Это все звёзды так стали.
Гигиев Махар
Гигиев Махар
сегодня в 07:38
Судья выиграл матч для ростова
112910415
112910415
сегодня в 05:30
Ростов приготовил нам дивный последний тур !
ABir
ABir ответ Beriner (раскрыть)
вчера в 23:33
Пошутил?
Beriner
Beriner ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:15
Спартаку не светит ни второе, ни третье.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:56
Победа Ростова создала неимоверный напряг в последнем туре! И это хорошо! Будет на что посмотреть. Ростову удачи! И КС тоже.)
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:34
Вы только сегодня, призывали меня к объективности, а сами, ищите заговор там, где его нет...
ABir
ABir
вчера в 22:29
Ростов своей трудной победой обострил борьбу за 2-3 места чемпионата России. Последний тур не для кого не будет формальной прогулкой.
протон
протон
вчера в 22:23
Да не надо ругаться клубу Терек
протон
протон
вчера в 22:22
И Поздравляю Ростов. Терек не заслужил победы на бронзу
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:13
Земляки с Победой!!! 💛💙 Самый💪 Футболка Карпина самоирония на 100%
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
А ЦСКА тут абсолютно не причём. Глебов и тем более Соболев заслужили дисквалификации. Никто никому не помогал. Или вы опять намекаете на заговор?
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:08
Достаточно ничьи)...Спартак обыграет Крылья ...и всё...прости-прощай)...
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:04
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 21:52
    Прошу уточнить - "нас" это кто?
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 21:46
    С победой!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:39
    Красавцы!!!
    KTS16
    KTS16 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 21:38, ред.
    Мяч круглый 🙃
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:25
    Ростову нас не обыграть! Красно синий самый сильный !
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:20
    Ростов!
    С победой оба берега Дона!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:19
    Всё складывается в пользу ЦСКА. Спартак ослабили дисквалификацией Соболева. Ростов дисквалификацией Глебова. Так что второе место армейцам подарили.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:12
    Коней еще обыграть...Ростову удачи...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:00, ред.
    Ростов включился в борьбу за второе место. Молодцы.
    Гость
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