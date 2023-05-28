«Ростов» одержал победу над «Ахматом»

«Ростов» обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 29-го тура РПЛ.
На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 11-й минуте Голенков оформил дубль. На 32-й минуте нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов отыграл один гол, а на 40-й минуте Владислав Карапузов сравнял счет. На 69-й минуте красную карточку получил игрок «Ахмата» Артем Тимофеев. На 73-й минуте победу «Ростову» принес Данила Прохин.
«Ростов» идет на 4-м месте (53 очка), «Ахмат» занимает 5-е место (49 очков).
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С победой оба берега Дона!
С победой оба берега Дона!