«Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в результативном матче

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (4:4) в матче 38-го тура АПЛ.
На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 14-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «красных». На 19-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус отыграл один гол, а на 28-й минуте Камаль Сулемана сравнял счет. На 48-й минуте Сулемана оформил дубль. На 64-й минуте Нил Армстронг удвоил преимущество «святых». На 72-й минуте голом отметился нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, а на 73-й минуте Жота оформил дубль, сравняв счет.
«Ливерпуль» закончил сезон на 5-м месте (67 очков), «Саутгемптон» — на 20-м месте (25 очков).
PS Ну просто Саутгемптону не повезло в этом сезоне, мы не должны по такой игры вылетать, но когда проигрываешь клубам за три очка завыживание факт на лицо.
PS Ну просто Саутгемптону не повезло в этом сезоне, мы не должны по такой игры вылетать, но когда проигрываешь клубам за три очка завыживание факт на лицо.