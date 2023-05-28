«Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в результативном матче

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вчера, 20:36

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (4:4) в матче 38-го тура АПЛ .

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 14-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «красных». На 19-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус отыграл один гол, а на 28-й минуте Камаль Сулемана сравнял счет. На 48-й минуте Сулемана оформил дубль. На 64-й минуте Нил Армстронг удвоил преимущество «святых». На 72-й минуте голом отметился нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, а на 73-й минуте Жота оформил дубль, сравняв счет.

«Ливерпуль» закончил сезон на 5-м месте (67 очков), «Саутгемптон» — на 20-м месте (25 очков).