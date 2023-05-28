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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в результативном матче

вчера, 20:36
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон4 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (4:4) в матче 38-го тура АПЛ.

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 14-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «красных». На 19-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус отыграл один гол, а на 28-й минуте Камаль Сулемана сравнял счет. На 48-й минуте Сулемана оформил дубль. На 64-й минуте Нил Армстронг удвоил преимущество «святых». На 72-й минуте голом отметился нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, а на 73-й минуте Жота оформил дубль, сравняв счет.

«Ливерпуль» закончил сезон на 5-м месте (67 очков), «Саутгемптон» — на 20-м месте (25 очков).

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Стадион «Сент-Мэри»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 22:13, ред.
Дважды обыграть Челси, сыграть в ничью с Арсеналом и в конце 4-4 с Ливерпулем, а Саутгемптон точно должен был вылетать? Я не понимаю играть с лидерами на равных, еще помниться в кубке лиги обыграть МС, а после безвольно проигрывать Борнмуту и Форесту, и завершить сезон на 20 месте. Вот как все это понять, мне сложно?

PS Ну просто Саутгемптону не повезло в этом сезоне, мы не должны по такой игры вылетать, но когда проигрываешь клубам за три очка завыживание факт на лицо.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 20:56
Почему нет? Потому что в былые времена судьи весьма благосклонно относились к Юве в Серии А.
Artemon9
Artemon9 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:54
Пуркуа па?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 20:51
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 20:42
      Гость
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