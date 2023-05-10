В РФС назвали окончательный срок подачи заявок на проведение Суперкубка

Руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза Ирина Посиренина сообщила о сроках подачи заявок на проведение Суперкубка России 2023 года.

На сегодняшний день у нас две заявки — это Казань и «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Решением бюро исполкома было утверждено положение о Суперкубке — мы сделали меморандум, который необходимо подписать, и направили всем стадионам, соответствующим требованиям Суперкубка, — это все арены чемпионата мира и Москвы.

До 20 мая мы принимаем заявки. До этой даты регионам совместно с клубами и стадионами необходимо подписать заявочный меморандум, который будет направлен в Российский футбольный союз для дальнейшего принятия решения о месте проведения Суперкубка.