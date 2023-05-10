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В РФС назвали окончательный срок подачи заявок на проведение Суперкубка

вчера, 16:13

Руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза Ирина Посиренина сообщила о сроках подачи заявок на проведение Суперкубка России 2023 года.

На сегодняшний день у нас две заявки — это Казань и «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Решением бюро исполкома было утверждено положение о Суперкубке — мы сделали меморандум, который необходимо подписать, и направили всем стадионам, соответствующим требованиям Суперкубка, — это все арены чемпионата мира и Москвы.

До 20 мая мы принимаем заявки. До этой даты регионам совместно с клубами и стадионами необходимо подписать заявочный меморандум, который будет направлен в Российский футбольный союз для дальнейшего принятия решения о месте проведения Суперкубка.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:06
"Это все арены чемпионата мира и Москвы."......
Значит Краснодар вне заявки....
Жаль...классный стадион...
Gahi
Gahi
вчера в 17:06
Хотелось бы напомнить что Казань получил право провести матч за Суперкубок УЕФА — 2023 ещё два года назад. Это событие стало бы впервые в истории России что город Казань в 2023 году мог принять один из титульных матчей современного футбола — Суперкубок УЕФА. Но удивительно, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) долго не объявляли об отмене или переносе Суперкубка УЕФА 2023 года, который должен был пройти в столице Татарстана. Ведь с переносом финала Лиги чемпионов из Петербурга в УЕФА долго не раздумывали уже 25 февраля 2022 года приняли такое решение. А по Казани только в конце января 2023 года в УЕФА приняли решение о переносе Суперкубка УЕФА - 2023 в город Афины. То исходя из логики в Казани всё это время работал оргкомитет по провидению Суперкубка УЕФА - 2023, то и Суперкубок России - 2023 стало быть нужно провести этого года именно в городе Казань, где уже проведена большая работа в организации большого матча. Удачи
sova147
sova147
вчера в 16:29
Это большие хлопоты а выручка минимальная
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:19
Очевидно, что стадионы на этом мероприятии вряд ли заработают. Разве что для имиджа хотят его провести.
Гость
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