Опубликована заявка сборной Италии на финал четырёх Лиги Наций

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вчера, 14:56

Итальянская федерация футбола опубликовала заявку национальной сборной на финал четырех Лиги Наций. Команда 15 июня встретится с Испанией, а в случае успеха сразится с победителем пары Хорватия — Нидерланды.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ ), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Эмполи»);

Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);

Полузащитники: Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), ( ПСЖ ), Николо Дзаньоло (Галатасарай);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Дегнанд Гнонто («Лидс»), («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).