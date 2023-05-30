Опубликована заявка сборной Италии на финал четырёх Лиги Наций

Итальянская федерация футбола опубликовала заявку национальной сборной на финал четырех Лиги Наций. Команда 15 июня встретится с Испанией, а в случае успеха сразится с победителем пары Хорватия — Нидерланды.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Эмполи»);
Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);
Полузащитники: Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти (ПСЖ), Николо Дзаньоло (Галатасарай);
Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Дегнанд Гнонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Абсолютно средние футболисты.
Бареллу вообще зачехлили
Абсолютно средние футболисты.
Бареллу вообще зачехлили