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Опубликована заявка сборной Италии на финал четырёх Лиги Наций

вчера, 14:56

Итальянская федерация футбола опубликовала заявку национальной сборной на финал четырех Лиги Наций. Команда 15 июня встретится с Испанией, а в случае успеха сразится с победителем пары Хорватия — Нидерланды.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Эмполи»);

Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»);

Полузащитники: Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти (ПСЖ), Николо Дзаньоло (Галатасарай);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Дегнанд Гнонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Там еще испанцы есть, но им тоже вряд ли что-то светит. Сегодня читал статью про то, что игроки недовольны новым тренером и его методами и вообще испанская федерация футбола тоже им недовольна.
Elliada
Elliada ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:37
Для Модрича единственный шанс выиграть трофей со сборной
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:03
С таким составом итальянцам ничего не светит. Лигу Наций выиграет либо Голландия, либо Хорватия.
Zimka
Zimka ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 17:37
Из Интера видимо никого не стали вызывать
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:10
Самый слабый состав
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:45
Состав ни о чем.
Абсолютно средние футболисты.

Бареллу вообще зачехлили
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:36
Надо потерпеть и сыграть как надо
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:44
В этой игре пожалуй итальянцы будут фаворитами, им есть что доказывать.
Гость
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