Моуриньо раскритиковал арбитра финала Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после финала Лиги Европы дождался арбитров на автостоянке, чтобы высказать своё недовольство.
Чертов позор. Даже Розетти сказал, что это не пенальти.
Португальский специалист остался недоволен моментом с пенальти, назначенным в ворота римской команды, а затем отмененным ВАР.
Ну вот, ведь можешь- когда хочешь!
Ну вот, ведь можешь- когда хочешь!
Кстати, эти "середняки" ( по мнению одного пользователя ) показали классный футбол.
Кстати, эти "середняки" ( по мнению одного пользователя ) показали классный футбол.
А какже- серый, безликий Милан...???
А какже- серый, безликий Милан...???
1. Судейство вон отвратительное. Явно подсуживал испанцам. Один только эпизод с попаданием в руку...
2. Севилья не только в этой игре, но и в предыдущих, особенно с англичанами, показал феноменальную технику владения мячем и умение держать его.
Надо отдать должное игрокам в этом плане они были на голову выше римлян.
3. Подопечные Моуриньо смотрелись как то тяжеловато, особенно во втором тайме, теоретически пытались делать всё правильно, а на практике, например в прессинге просто постоянно проявляли медлительность - испанцы успевали развернуться и при своей технике свободно удерживали мяч, что не скажешь об итальянцах, такого количества брака при приеме мяча, на таком уровне мну никогда не видел.
4. Пенальти...
а) вратарь Ромы слишком прямолинеен,
б) как Жозе мог на самотек оставить вопрос с очередностью исполнения пенальти, третий, четвертый исполнители просто лузеры...
Как симпатизирующий Роме и эпатажности португальца, исключая прорехи судьи, по игре, Кубок считаю достался Севильи заслуженно., с чем и поздравляю болельщиков победителей!
1. Судейство вон отвратительное. Явно подсуживал испанцам. Один только эпизод с попаданием в руку...
2. Севилья не только в этой игре, но и в предыдущих, особенно с англичанами, показал феноменальную технику владения мячем и умение держать его.
Надо отдать должное игрокам в этом плане они были на голову выше римлян.
3. Подопечные Моуриньо смотрелись как то тяжеловато, особенно во втором тайме, теоретически пытались делать всё правильно, а на практике, например в прессинге просто постоянно проявляли медлительность - испанцы успевали развернуться и при своей технике свободно удерживали мяч, что не скажешь об итальянцах, такого количества брака при приеме мяча, на таком уровне мну никогда не видел.
4. Пенальти...
а) вратарь Ромы слишком прямолинеен,
б) как Жозе мог на самотек оставить вопрос с очередностью исполнения пенальти, третий, четвертый исполнители просто лузеры...
Как симпатизирующий Роме и эпатажности португальца, исключая прорехи судьи, по игре, Кубок считаю достался Севильи заслуженно., с чем и поздравляю болельщиков победителей!
Где там т о л ь к о арбитр ?
Где там т о л ь к о арбитр ?
Что касается самого финала, то участие в нем середняков испанского чемпионата и Серии А- уже НОНСЕНС!!!
Что касается самого финала, то участие в нем середняков испанского чемпионата и Серии А- уже НОНСЕНС!!!
Есть крылатое выражение: вылепить из ...овна конфетку. В Роме Моуриньо этим и занимался. Поставь сейчас любого современного коуча в Рому, любой, из-за такого барахла, как Абрахам или Смоллинг, просто обо.с.рё.тся. Причём сразу.
Обсуждать сам матч - только пачкаться, но Тейлор, как судья, классом подстать этим дровосекам. Не назначить явный пеналь за попадания мячика в выставленную руку..., это вообще де.билом надо быть. Реальным.
Есть крылатое выражение: вылепить из ...овна конфетку. В Роме Моуриньо этим и занимался. Поставь сейчас любого современного коуча в Рому, любой, из-за такого барахла, как Абрахам или Смоллинг, просто обо.с.рё.тся. Причём сразу.
Обсуждать сам матч - только пачкаться, но Тейлор, как судья, классом подстать этим дровосекам. Не назначить явный пеналь за попадания мячика в выставленную руку..., это вообще де.билом надо быть. Реальным.