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Моуриньо раскритиковал арбитра финала Лиги Европы

вчера, 05:05
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после финала Лиги Европы дождался арбитров на автостоянке, чтобы высказать своё недовольство.

Чертов позор. Даже Розетти сказал, что это не пенальти.

Португальский специалист остался недоволен моментом с пенальти, назначенным в ворота римской команды, а затем отмененным ВАР.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:17
Юрчик, супер!
Ну вот, ведь можешь- когда хочешь!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:03, ред.
Отличное судейство. Всегда был высокого мнения о Тэйлоре. Недовольные, а тем более проигравшие, будут всегда, во веки вечные, чему я давно не удивляюсь. Потому что сколько людей, столько и мнений.
Кстати, эти "середняки" ( по мнению одного пользователя ) показали классный футбол.
112910415
112910415
вчера в 16:32
трудно его представить довольным
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:22
Ты както уверял меня, что случайных команд, в полуфинале ЛЧ не бывает.
А какже- серый, безликий Милан...???
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:53, ред.
Говорил и говорю: присутствие итальянских команд в финалах ЛЧ и ЛЕ- ИДИОТИЗМ!!! Итальянский футбол на низком уровне, а выход Интера в финал ЛЧ- не более, чем колосальное везение - глупейшая и удачная жеребьёвка!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:29
Коротко о главном.

1. Судейство вон отвратительное. Явно подсуживал испанцам. Один только эпизод с попаданием в руку...
2. Севилья не только в этой игре, но и в предыдущих, особенно с англичанами, показал феноменальную технику владения мячем и умение держать его.
Надо отдать должное игрокам в этом плане они были на голову выше римлян.
3. Подопечные Моуриньо смотрелись как то тяжеловато, особенно во втором тайме, теоретически пытались делать всё правильно, а на практике, например в прессинге просто постоянно проявляли медлительность - испанцы успевали развернуться и при своей технике свободно удерживали мяч, что не скажешь об итальянцах, такого количества брака при приеме мяча, на таком уровне мну никогда не видел.
4. Пенальти...
а) вратарь Ромы слишком прямолинеен,
б) как Жозе мог на самотек оставить вопрос с очередностью исполнения пенальти, третий, четвертый исполнители просто лузеры...

Как симпатизирующий Роме и эпатажности португальца, исключая прорехи судьи, по игре, Кубок считаю достался Севильи заслуженно., с чем и поздравляю болельщиков победителей!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:16, ред.
По ПАРАДОКСУ я и слова против не сказал.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:14
Ещё раз говорю: участие таких команд в финале второго по значимости европейского турнира- ПАРАДОКС!°
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:10
Прочитай ещё раз коммент.
Где там т о л ь к о арбитр ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:09
Не надо винить только арбитра- это последнее дело.
Что касается самого финала, то участие в нем середняков испанского чемпионата и Серии А- уже НОНСЕНС!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:06, ред.
Этот "клоун" протащил в финал команду, у которой (кроме Дибалы) в принципе нет футболистов.
Есть крылатое выражение: вылепить из ...овна конфетку. В Роме Моуриньо этим и занимался. Поставь сейчас любого современного коуча в Рому, любой, из-за такого барахла, как Абрахам или Смоллинг, просто обо.с.рё.тся. Причём сразу.

Обсуждать сам матч - только пачкаться, но Тейлор, как судья, классом подстать этим дровосекам. Не назначить явный пеналь за попадания мячика в выставленную руку..., это вообще де.билом надо быть. Реальным.
faneng
faneng
вчера в 10:49
Так в чем проблема? Пенальти же отменили. В чем претензия?
Viollator
Viollator
вчера в 10:20
Спешл ван красава, забивака☆
Capral
Capral
вчера в 09:41
Чертов клоун и провокатор не умеет вести себя, и достойно проигрывать....
Incredulous
Incredulous
вчера в 07:03
Узнаю Моуринью, если проиграл, то виноваты все и всё вокруг, но только не он. Виноваты судьи, поле, мяч, погода, и ещё вон тот болельщик во втором ряду, который отвлекал всю команду. Но "особенный" всегда не при делах. Под его ситуацию идеально подходит поговорка: У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 06:45, ред.
Респект, Жозе, по всем статьям переиграли испашек, только судью не прошли.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 06:32
Невъе...ному, т.е. особенному, пора провериться у психиатра. Если в Лиге Конференций его "лажа"(ну, то что показывает команда) прокатила, то тут сама Севилья экзаменовала. А это самая удачливая команда в ЛЕ. Вот и тусуется Жозик на автостоянке, в ожидании арбитров. Я и говорю - к психиатру!
j6kmw9umu484
j6kmw9umu484
вчера в 05:17
Нипадеццки бомбит у особливого
Гость
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