Моуриньо раскритиковал арбитра финала Лиги Европы

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вчера, 05:05

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после финала Лиги Европы дождался арбитров на автостоянке, чтобы высказать своё недовольство.

Чертов позор. Даже Розетти сказал, что это не пенальти.

Португальский специалист остался недоволен моментом с пенальти, назначенным в ворота римской команды, а затем отмененным ВАР.