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«Ювентус» продлил контракт с Щесным

вчера, 17:16

«Ювентус» продлил соглашение с голкипером Войцехом Щесным.

Туринцы активировали опцию продления договора с поляком до 2025 года. «Бьянконери» рассчитывают на футболиста.

Известно, что «Ювентус» хочет укрепить линию нападения.

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Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:36
В нынешней ситуации новость хорошая) Forza Juventus)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:52, ред.
«Ювентус» продлил контракт с Щесным .

Не знаю кто как относиться к голкиперу Ювентуса, но то что он является одним из самых лучших игроков старой сеньоры - это однозначно.

Не столько роль главного тренера Ювентуса является определяющей в том что команда находится среди лидеров Серии А, сколько роль голкипера Щесного. Это палочка-выручалочка для всех побед клуба.

Нет в команде ни одного игрока который бы сделал такой вклад как Щесны. И это очевидный факт и тому есть статистические данные. Ювентус обязан своими результатами в большей мере именно своему голкиперу.
Andrew Simonov
Andrew Simonov
вчера в 18:27
Хорошо что Щесны не видит как коверкают его фамилию. И не слышит некоторых комментаторов матчей на ТВ.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 18:10
Для Старой Синьйоры Щенсный является голкипером номер 1. И альтернативы ему толком в команде и нету. Так что то что его будут удерживать до последнего это понятно. Посмотрим как следующий сезон проведёт команда и чего добьется по итогам сезона. Если бы в этом сезоне не снятие очков то они были бы 2 и попали в ЛЧ. А так из за потерь очков они упали в турнирной таблице. Ну посмотрим что нового им принесёт следующий сезон!
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 17:30
Спасибо вам за поздравления!
Хотел обратиться к вам и Shlomo. В июне я не буду играть ни одним из аккаунтов. Следовательно не смогу запустить группу Без призов на июль. Вы или Slomo можете сделать это сами. В июле планирую вернуться. С августа буду вести группу сам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Хороший кипер, ещё сможет принести пользу команды...
Гость
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