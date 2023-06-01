«Ювентус» продлил контракт с Щесным .

«Ювентус» продлил соглашение с голкипером Войцехом Щесным.
Туринцы активировали опцию продления договора с поляком до 2025 года. «Бьянконери» рассчитывают на футболиста.
Известно, что «Ювентус» хочет укрепить линию нападения.
«Ювентус» продлил соглашение с голкипером Войцехом Щесным.
Туринцы активировали опцию продления договора с поляком до 2025 года. «Бьянконери» рассчитывают на футболиста.
Известно, что «Ювентус» хочет укрепить линию нападения.
Не знаю кто как относиться к голкиперу Ювентуса, но то что он является одним из самых лучших игроков старой сеньоры - это однозначно.
Не столько роль главного тренера Ювентуса является определяющей в том что команда находится среди лидеров Серии А, сколько роль голкипера Щесного. Это палочка-выручалочка для всех побед клуба.
Нет в команде ни одного игрока который бы сделал такой вклад как Щесны. И это очевидный факт и тому есть статистические данные. Ювентус обязан своими результатами в большей мере именно своему голкиперу.
Не знаю кто как относиться к голкиперу Ювентуса, но то что он является одним из самых лучших игроков старой сеньоры - это однозначно.
Не столько роль главного тренера Ювентуса является определяющей в том что команда находится среди лидеров Серии А, сколько роль голкипера Щесного. Это палочка-выручалочка для всех побед клуба.
Нет в команде ни одного игрока который бы сделал такой вклад как Щесны. И это очевидный факт и тому есть статистические данные. Ювентус обязан своими результатами в большей мере именно своему голкиперу.