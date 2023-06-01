«Динамо» может пригласить тренера из чемпионата Сербии

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич может возглавить «Динамо».
В сезоне 2022/23 сербская команда под руководством специалиста выиграла национальный чемпионат и Кубок страны.
На пост рулевого «бело-голубых» есть и другие кандидаты.
Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич может возглавить «Динамо».
В сезоне 2022/23 сербская команда под руководством специалиста выиграла национальный чемпионат и Кубок страны.
На пост рулевого «бело-голубых» есть и другие кандидаты.
Сербские тренеры прям "стайкою наискосок" бегут мимо нас в Дубай на одногодичные контракты. Сначала Николич, теперь этот вот)
Может, обиделись на Бувача за Йокановича теперь проявляют этническую солидарность?..))
Сербские тренеры прям "стайкою наискосок" бегут мимо нас в Дубай на одногодичные контракты. Сначала Николич, теперь этот вот)
Может, обиделись на Бувача за Йокановича теперь проявляют этническую солидарность?..))