«Динамо» может пригласить тренера из чемпионата Сербии

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вчера, 20:15

Главный тренер «Црвены Звезды» может возглавить «Динамо».

В сезоне 2022/23 сербская команда под руководством специалиста выиграла национальный чемпионат и Кубок страны.

На пост рулевого «бело-голубых» есть и другие кандидаты.