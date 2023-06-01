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«Динамо» может пригласить тренера из чемпионата Сербии

вчера, 20:15

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич может возглавить «Динамо».

В сезоне 2022/23 сербская команда под руководством специалиста выиграла национальный чемпионат и Кубок страны.

На пост рулевого «бело-голубых» есть и другие кандидаты.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:11
Виктор-Виталий!...я не в праве Вам советовать!, но...если Вы спросите мое мнение...это однозначно-Андрей Кобелев!!!))))
протон
протон
сегодня в 03:00
Я уже несколько дней назад реально . уже предлагал следующее, но все же повторюсь...считаю. что можно легко дать возможность на несколько ближайших лет пригласить Кержакова...все равно в ближайшие лет 5-6 нам в Европе ничего не светит, даже если СВО завтра завершится...
а приглашать очередного ноу-нейма , что бы он тут у нас опыта набирался, по меньшей мере глупо, Слуцкий кстати тоже неплохой вариант, т.к. ну с кем не бывает, не пошло в клубе, но футбольных идей и мозгов там не занимать...
протон
протон
сегодня в 02:59
Приглашение тренера из клуба греческого "Арис" отменили? Кокорина не увидим?
протон
протон
сегодня в 02:59
Теперь будут выбирать между сербами Бувача и юмористами Яровинского, мда
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:30
Ну, это не проблема. Можно на перекладину залезть- на крайняк...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:29
А чему ты удивляешься?
Кто то подшутил, сказав, что из вратарей тренер не получится!
И на вопрос:
-Почему?
Ответили:
- Они из ворот всю игру не видят))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:28
Кайзер Франц- защитник.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:23
Станислав уже был и ничего не сделал. И вообще- не люблю тренеров из бывших вратарей. У них взгляд на футбол другой. Даже если взять в целом, самых известных мировых тренеров- все они бывшие нападающие...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:20
А у него лицензия есть?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:19
В Венгрии Станислав...)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:06
В Гвинее, из наших? Только наши негры.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
А кто там из наших?
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
Сашу Мостового пора звать.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:48
А еще лучше- из Папуа Новая Гвинея.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:40, ред.
А ещё можно пригласить тренера из чемпионата Венгрии....!)
баск
баск
вчера в 21:26, ред.
В Европе-то пишут, что Милош Милоевич уже подписал годичный контракт с Аль-Васлом из ОАЭ..

Сербские тренеры прям "стайкою наискосок" бегут мимо нас в Дубай на одногодичные контракты. Сначала Николич, теперь этот вот)
Может, обиделись на Бувача за Йокановича теперь проявляют этническую солидарность?..))
lotsman
lotsman
вчера в 20:44
Вряд ли он сможет помочь Динамо.
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