Хотят вернуться в топ-3 РПЛ. «Динамо» и «Сочи» нужен новый тренер – Николич на подходе

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вчера, 10:07

Южане пока склоняются к сохранению Хохлова.

Летом сразу несколько клубов РПЛ начнут очередную перестройку и назначат нового главного тренера. Преимущественно в списке тех, кто ищет нового рулевого, команды, которые в текущей кампании потерпели крах.

«Динамо» в поисках нового Шварца

Все же именно при Сандро «бело-голубым» покорилась давно забытая высота – в сезоне-2021/22 они претендовали на серебро и даже пытались угнаться за «Зенитом». И пусть бронза оставила легкий осадок, это все равно первые медали с 1997 года. Летом москвичам пришлось адаптироваться сразу к нескольким изменениям – работать над трансферами без возможности подписать новых Бальбуэну, Варелу, Моро и искать тренера, который бы удержал заданную марку.

Йокановичу пришлось начинать в «Динамо» с нуля. Без топ-легионеров, которые делали погоду годом ранее, получилось держаться в топ-5 до весны. А вот дальше все пошло по наклонной. Славиша не смог выстроить систему, которая бы заполнила пустоту после ухода немецкого наставника. Игроки его не понимали, посыпались поражения. История с комментарием вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука сразу после ухода серба некрасива, но показательна – вот, что он отметил:

Никто не прощался, узнали об отставке из СМИ . В чат написал сообщение, что уходит. Это неуважение к игрокам, проработали год. Можно было прийти и пожать руку хотя бы… Одни и те же упражнения, показывали скучный непонятный футбол. Сейчас нам за неделю все объяснили, все лучше начали понимать. Он больше под возрастную команду, чем молодую. Тут надо пихать, требовать, а тут он не понимал, как мы играем.

До конца сезона «Динамо» возглавляет Павел Алпатов – и наверняка летом боссы клуба найдут другого специалиста. С середины мая появились инсайды о переговорах с экс-наставником «Локомотива» Марко Николичем. Очередной раунд переговоров прошел во второй половине месяца – и новой информации пока нет.

Марко успел помочь «Локо» в кризисной ситуации – добыл Кубок, находясь под колоссальным давлением на фоне некрасивой отставки Юрия Сёмина. В «Динамо» у тренера будут сопоставимые сложности. Осталось определиться с постановкой задачи – «бело-голубые» будут требовать от Николича новых медалей в погоне за тенью Шварца или дадут время выстроить что-то новое?

«Сочи» хочет еще одного Федотова

Что удивительно – обе команды, в прошлом сезоне взявшие медали, на этот раз идут во второй половине топ-10. У «Сочи» стагнация также объясняется уходом главного тренера – именно в рамках четкой системы Владимира Федотова довольно средний состав южан играл выше своего объективного уровня. И вполне ожидаемо, что после перехода специалиста в ЦСКА такой эффект пропал.

В то же время «леопарды» взяли перспективного наставника ему на смену. Да, у Вадима Гаранина нет опыта в РПЛ , но его «Енисей» показывал класс в прошлом году, а со временем это получилось бы перенести на «Сочи». Южане под его руководством смотрелись неплохо, а откат на 9-е место по итогам осени – издержка, которую следовало перетерпеть.

В погоне за лучшим боссы сочинцев сделали только хуже – назначили Бердыева, понимая его закрытый футбол, но уволили в апреле с формулировкой «это не наш стиль». Во второй части чемпионата коллектив одержал лишь 4 победы в 12 матчах – лучше не стало. И суть в том, что «Сочи» придется начинать все с самого начала – и это с не молодеющими Нобоа, Тереховым, Маргасовым, Цаллаговым и др.

Несмотря на официальное заявление о продолжении работы Хохлова главным тренером «Сочи», клуб в погоне за топ-5 еще может попробовать найти нового тренера. Только для начала следует решить дилемму – гнаться за недавним достижением (и тогда искать для наставника топ-исполнителей) или опуститься с небес на землю.

Пострадать может «Оренбург»

В ситуации, когда состоятельным клубам нужно усиление – на тренерском мостике или на поле – первыми страдают такие скромные команды. Достаточно вспомнить лето после сезона-2018/19, в котором вернувшиеся из Первой лиги южноуральцы оказались на 7-м месте в РПЛ . Главный бомбардир команды Алексей Сутормин отправился в «Зенит» траншем через «Рубин», казанцы также забрали Сильвие Бегича. Адесойе Ойеволе оказался в «Тамбове». И это не все потери. Зимой «Оренбург» остался и без Федотова – после этого вполне ожидаемо провалился в зону вылета.

На этот раз риск повторения истории крайне велик. У «Оренбурга» опять собрался крайне боеспособный состав – и даже после ухода лучшего бомбардира Владимира Писарского команда осталась на прежней высоты и успела обыграть «Спартак», отобрать очки у «Ростова» и «Зенита». И, конечно, такой результат обеспечил чешский тренер Марцел Личка.

Перед зимней паузой специалиста пытался завлечь «Краснодар» — «быки» тогда решили не развивать историю со Сторожуком. И южноуральцам удалось удержать менеджера – сам Марцел по этому поводу отмечал:

Понимаю, что деньги — важный ресурс для жизни. Но мне нужно понять для начала цели клуба в ближайшие два-три года, его философию. Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге».