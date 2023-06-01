Слуцкий может стать новым тренером «Динамо»

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может в скором времени вернуться к работе.
По данным источника, 52-летний специалист находится в шорт-листе московского клуба на должность нового наставника.
Слуцкий покинул «Рубин» в конце 2022 года.
Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может в скором времени вернуться к работе.
По данным источника, 52-летний специалист находится в шорт-листе московского клуба на должность нового наставника.
Слуцкий покинул «Рубин» в конце 2022 года.
В Европу, Лёня поехал на стажировку, учиться, работать, а не завоевывать континент.
А все эти подленькие разговоры, типа- "Гинер занёс"- неправда!!! По поводу судейских подсуживаний. Ну, если честно- не припомню. Но уж если говорить про судейские проколы и скандалы, то их, в России- больше чем везде!
Слуцкий достаточно толковый тренер, и чемпионства в ЦСКА ему не Гинер делал. Гинер финансировал клуб, но точно не консультировал Слуцкого...
В Европу, Лёня поехал на стажировку, учиться, работать, а не завоевывать континент.
А все эти подленькие разговоры, типа- "Гинер занёс"- неправда!!! По поводу судейских подсуживаний. Ну, если честно- не припомню. Но уж если говорить про судейские проколы и скандалы, то их, в России- больше чем везде!
Слуцкий достаточно толковый тренер, и чемпионства в ЦСКА ему не Гинер делал. Гинер финансировал клуб, но точно не консультировал Слуцкого...
Хотя, в случае дальнейших принципиальных отказов (как с Николич,ем и Шпилевским) вполне может сложиться, что придётся договариваться с кем получится.
В последнем случае кандидатура ЛВС тоже может конечно всплыть, но это будет вынужденным решением и вряд ли хорошим..
Карьера Слуцкого после ЦСКА не очень-то клеится, причём давно.
Особенно невнятной у него получилась работа в Рубине.
Из РПЛ Рубин выбыл прежде всего по причине мощного форс-мажорного исхода легов, с которым ЛВС категорически не справился (в отличие, например, от Сторожука и Карпина), не пройдя этот своеобразный стресс-тест, что было первым тревожным звоночком.
Параллельно он ввязался в открытую публичную в*йну с судейским корпусом; оттоптался на руководстве своего клуба; взял за правило устраивать регулярные истерики на бровке.
Эти примеры не вполне адекватного поведения свидетельствуют о нарастающих проблемах с самообладанием.
Наконец, вызывает недоумение его сомнительное увлечение шоу-бизнесом..
Всё это в совокупности- второй тревожный звоночек.
Очень не хотелось бы, чтобы именно работа в Динамо, если таковая вдруг состоится, стала третьим.
В целом же- складывается впечатление, что человек либо эмоционально выгорел, либо банально устал от футбола, которому отдал в качестве тренера, между прочим, 30 лет..
Хотя, в случае дальнейших принципиальных отказов (как с Николич,ем и Шпилевским) вполне может сложиться, что придётся договариваться с кем получится.
В последнем случае кандидатура ЛВС тоже может конечно всплыть, но это будет вынужденным решением и вряд ли хорошим..
Карьера Слуцкого после ЦСКА не очень-то клеится, причём давно.
Особенно невнятной у него получилась работа в Рубине.
Из РПЛ Рубин выбыл прежде всего по причине мощного форс-мажорного исхода легов, с которым ЛВС категорически не справился (в отличие, например, от Сторожука и Карпина), не пройдя этот своеобразный стресс-тест, что было первым тревожным звоночком.
Параллельно он ввязался в открытую публичную в*йну с судейским корпусом; оттоптался на руководстве своего клуба; взял за правило устраивать регулярные истерики на бровке.
Эти примеры не вполне адекватного поведения свидетельствуют о нарастающих проблемах с самообладанием.
Наконец, вызывает недоумение его сомнительное увлечение шоу-бизнесом..
Всё это в совокупности- второй тревожный звоночек.
Очень не хотелось бы, чтобы именно работа в Динамо, если таковая вдруг состоится, стала третьим.
В целом же- складывается впечатление, что человек либо эмоционально выгорел, либо банально устал от футбола, которому отдал в качестве тренера, между прочим, 30 лет..
Романцев слепо копировал Бескова. У Слуцкого свой стиль.
Гинер? Благодаря Гинеру чемпионат получил интересную команду, а ЦСКА- до сих пор жив, благодаря этому человеку!!!
Хотя, я понимаю, с точки зрения КБ- всё, что происходит в ЦСКА- всё плохо...
Одного не понимаю: Спартак и ЦСКА- два легендарных клуба с богатейшей историей и традициями. Неужели болелы этих команд, до сих пор не могут договориться?
О непростых отношениях московских клубов писал еще Ю.Ваньят, в далеком 1976г. Но ведь столько времени прошло...
Романцев слепо копировал Бескова. У Слуцкого свой стиль.
Гинер? Благодаря Гинеру чемпионат получил интересную команду, а ЦСКА- до сих пор жив, благодаря этому человеку!!!
Хотя, я понимаю, с точки зрения КБ- всё, что происходит в ЦСКА- всё плохо...
Одного не понимаю: Спартак и ЦСКА- два легендарных клуба с богатейшей историей и традициями. Неужели болелы этих команд, до сих пор не могут договориться?
О непростых отношениях московских клубов писал еще Ю.Ваньят, в далеком 1976г. Но ведь столько времени прошло...