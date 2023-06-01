Слуцкий может стать новым тренером «Динамо»

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вчера, 10:53

Бывший тренер «Рубина» может в скором времени вернуться к работе.

По данным источника, 52-летний специалист находится в шорт-листе московского клуба на должность нового наставника.

Слуцкий покинул «Рубин» в конце 2022 года.