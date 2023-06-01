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Слуцкий может стать новым тренером «Динамо»

вчера, 10:53

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может в скором времени вернуться к работе.

По данным источника, 52-летний специалист находится в шорт-листе московского клуба на должность нового наставника.

Слуцкий покинул «Рубин» в конце 2022 года.

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Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 19:30
парковщик аФтобусов,а не тренер...
Capral
Capral ответ andromend (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
Именно кобелев отказался от легов- а именно от великолепного Вальбуэна, который предложил свою помощь команде, причем за недорого. Но кобелев заявил, что не нуждается в качественных иностранцах, так как, любит и умеет работать с молодыми россиянами. Ну, чем всё кончилось- общеизвестно. Думаю, француз не помешал бы, точно.

Кроме всего прочего, кобелев, как тренер- очень примитивный. Он так и не сумел поставить грамотную игру. При нем появился очень талантливый Г.Морозов, талант которого кобелев не раскрыл и многое другое. Ну и как видим, прошло уже 7 лет, а кобелев, по-прежнему без работы...
andromend
andromend ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:35
А чем Кобелев плох?! Или реально он виноват в вылете Динамо? В тот год все приложили руку к тому чтобы вылет состоялся.После истории с Анжи,Динамо использовали как инструмент для отбития денег,вложенных в дагестанский клуб.Кобелев тут вообще не при делах. Его одна ошибка была,что в полном отсутствии нападения он на Пашку Погребняка понадеялся,но выбора не было и того в последний день окна подписали. Кобелев нормальный тренер,но не "пожарник".
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:57
Когда Романцев возглавил Спартак, он объявил: "Стиль Бескова- мы менять не будем. Ничего лучше- мы не придумаем"!
Романцев слепо копировал Бескова. У Слуцкого свой стиль.
Гинер? Благодаря Гинеру чемпионат получил интересную команду, а ЦСКА- до сих пор жив, благодаря этому человеку!!!
Хотя, я понимаю, с точки зрения КБ- всё, что происходит в ЦСКА- всё плохо...

Одного не понимаю: Спартак и ЦСКА- два легендарных клуба с богатейшей историей и традициями. Неужели болелы этих команд, до сих пор не могут договориться?
О непростых отношениях московских клубов писал еще Ю.Ваньят, в далеком 1976г. Но ведь столько времени прошло...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:23
Я всё таки только про Гинера и про его влияние пагубное на чемпионат.
У Спартака был Романцев и Слуцкий таковым не стал для армейцев, пустой он.
Mi6
Mi6
вчера в 13:52
ПИчалька для динамиков
Capral
Capral
вчера в 13:47
Если учесть морально-психологическое состояние Слуцкого, то шоубизнес не самое плохое состояние для тренера, который нуждается в отдыхе.
Работа Слуцкого в ФК Москва, Самаре и конечно в ЦСКА- показала и доказала, что Слуцкий- более чем достойный тренер!!!
баск
баск
вчера в 13:37
Из российских тренеров руководство клуба интересуется Личкой и Карпиным, Слуцкий пока даже не обсуждается.
Хотя, в случае дальнейших принципиальных отказов (как с Николич,ем и Шпилевским) вполне может сложиться, что придётся договариваться с кем получится.

В последнем случае кандидатура ЛВС тоже может конечно всплыть, но это будет вынужденным решением и вряд ли хорошим..

Карьера Слуцкого после ЦСКА не очень-то клеится, причём давно.
Особенно невнятной у него получилась работа в Рубине.

Из РПЛ Рубин выбыл прежде всего по причине мощного форс-мажорного исхода легов, с которым ЛВС категорически не справился (в отличие, например, от Сторожука и Карпина), не пройдя этот своеобразный стресс-тест, что было первым тревожным звоночком.

Параллельно он ввязался в открытую публичную в*йну с судейским корпусом; оттоптался на руководстве своего клуба; взял за правило устраивать регулярные истерики на бровке.
Эти примеры не вполне адекватного поведения свидетельствуют о нарастающих проблемах с самообладанием.
Наконец, вызывает недоумение его сомнительное увлечение шоу-бизнесом..

Всё это в совокупности- второй тревожный звоночек.
Очень не хотелось бы, чтобы именно работа в Динамо, если таковая вдруг состоится, стала третьим.

В целом же- складывается впечатление, что человек либо эмоционально выгорел, либо банально устал от футбола, которому отдал в качестве тренера, между прочим, 30 лет..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:27
Слуцкий сбитый лётчик
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 13:25
Слуцкий - в "Динамо"? Не смешно... Сегодня - 01 июня, а не 01 апреля.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:14
Хвича- калиф на час, уже полгода забить не может. Игра поблекла, ничем особым не выделяется как только его разобрали и поняли его игру...

Слуцкий- не гений, но точно- незаурядный тренер! Его неудачи в других клубах? У каждого тренера есть свой клуб- у Лёни ЦСКА. Если Гварда и Анчелотти погнали из Баварии- это же не значит, что они плохие тренеры.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:09
Тренер Динамо Слуцкий...???... Мое мнение ...не плохой тренер , знает свое дело. Кстати он привел в Рубин Хвичу...думаю достойная кандидатура
112910415
112910415
вчера в 12:59
тому не быть
больно уж рискованно
BDA8181
BDA8181
вчера в 12:46
А чем плох Слуцкий, он единственный кто не сдрефил попробовать в сильных лигах. Не получилось , но и не зовут туда ни кого так как малость туповатое поколение тренеров, да и игроки то не лучше. Так что вариант со Слуцким даже не чего, можно попробовать.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
Ну ведь и вашему Спартаку можно многое припомнить...
Не знаю сколько вам лет, но только напомню, одну занимательную историю. Ну так вот, когда Спартак вернулся в вышку в 1978г., больше половины своих мячей, КБ забивали из офсайдов, но особенно, это было очевидно в 1979г!!! И даже болельщики, придумали кричалку: "Федерация футбола не спасла Спартак от гола"!

Да, Спартак играл красиво, технично, тонко и романтично! Всё верно! Но голы свои, очень часто, Спартак забивал на грани очевидного офсайда...

Люди моего возраста- это хорошо помнят.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:11
Неужели в него ещё верят?
Capral
Capral
вчера в 12:10, ред.
Еще пару слов. Скорее всего, Лёня не возглавит ДИНАМО, да оно и не нужно. Почему? Точно не потому что он плохой тренер, точно нет! А только потому, что с нашим руководством- "каши не сваришь"!!! Да, такому, безусловно незаурядному тренеру как Слуцкий- нужен ДОСТОЙНЫЙ покровитель, как Гинер, тогда будет успех!!!

Я всегда завидовал ЦСКА на Гинера!!! Толковый мужик!!!
А с нашими банкирами- только всяких шварцманов и будем видеть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:08
И в 2006 году не лез в футбол, когда отменяли чистые голы Аршавина?
Гинер ничего не дал нашему футболу, а только брал, брал деньги, делал их.
galem72
galem72
вчера в 12:02
А чё, позитивный дядька. Пончики есть, бургеры уплетает, песенки поёт, рэпчину читает, в квн'е участвует, картинки с зюбой постит. Чем не тренер для скрепной рпл? ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:54
Там один матч со Швецией дома, по сути, был сложным, а так Лихтенштейн, Молдавия (которую еле-еле 2-1 обыграли) и Черногория тоже дома.
Capral
Capral
вчера в 11:49
Вот, кобелев согласен взять ДИНАМО. Если это случится- ДИНАМО позавидует Торпедо...
Zimka
Zimka
вчера в 11:47
Почему то когда пишут про сборную, то забывают в каком состоянии Слуцкий принял команду и что именно благодаря ему вообще вышли на Евро, не говоря уже про 1/4 и 1/8 ЛЧ в которую никакой Гинер не затащит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:44
Круговорот тренерского дер....ма в РПЛ продолжается . А про Божовича уже забывать начали . Кстати ,что-то его давно не слышно ?! ))))
chromage
chromage
вчера в 11:43
Всё верно. Должен же кто-то вернуть Динамо в ФНЛ наконец. =)
Capral
Capral
вчера в 11:34
А что, это Гинер ставил игру ЦСКА? Гинер ставил тактику и стратегию, или Гинер вел игру команды, делал замены? Всем этим занимался Слуцкий.
В Европу, Лёня поехал на стажировку, учиться, работать, а не завоевывать континент.
А все эти подленькие разговоры, типа- "Гинер занёс"- неправда!!! По поводу судейских подсуживаний. Ну, если честно- не припомню. Но уж если говорить про судейские проколы и скандалы, то их, в России- больше чем везде!
Слуцкий достаточно толковый тренер, и чемпионства в ЦСКА ему не Гинер делал. Гинер финансировал клуб, но точно не консультировал Слуцкого...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:30
У меня такие же мысли, вспоминая "Рубин" и сборную России.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:26
А был ли тренер...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:16, ред.
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:12
    А шо ты думаешь!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:10
    Да! Да! Да!

    Нам его не хватает, такая раскачка тренерской скамейки незабываема!
    Перетащит из Локомотива першего друга Артемку и весёлая тема нарисуется....))
    Гость
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