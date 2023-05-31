В «Оренбурге» высказались об интересе к Личке со стороны иностранных клубов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему будущего главного тренера Марцела Лички.
Ранее агент специалиста Сергей Новиков сообщил об интересе к 45-летнему чешскому наставнику со стороны клубов из Турции, ОАЭ и Китая.
Пока Марцел с нами. Интерес из ОАЭ и Китая? Агенты ведут работу, это всегда будет. Но в клуб никто не обращался. Иногда информация бывает правдивая, иногда нет. Мы спокойно на это реагируем.
Удачи тренеру и его команде! А возможно- и командам!!!
Удачи тренеру и его команде! А возможно- и командам!!!