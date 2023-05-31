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В «Оренбурге» высказались об интересе к Личке со стороны иностранных клубов

вчера, 19:27

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему будущего главного тренера Марцела Лички.

Ранее агент специалиста Сергей Новиков сообщил об интересе к 45-летнему чешскому наставнику со стороны клубов из Турции, ОАЭ и Китая.

Пока Марцел с нами. Интерес из ОАЭ и Китая? Агенты ведут работу, это всегда будет. Но в клуб никто не обращался. Иногда информация бывает правдивая, иногда нет. Мы спокойно на это реагируем.

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Viollator
Viollator
вчера в 20:53
Тренер сборной
Capral
Capral
вчера в 20:21
Личка играет в симпатичный, но простоватый футбол. В его футболе, если можно так сказать не чувствуется "породы". Его футбол- несколько предсказуем и стереотипен. Да, он быстрый, резкий, динамичный и острый, но немного деревенский- нет в нем аристократичности. Как для Оренбурга, при всём уважении к этой команде, он подходит и даже очень. Вполне допускаю, что в следущем сезоне, команда поборется за более высокие места и будет прогрессировать, а сам Личка, возможно, станет еще более продвинутым, а главное- креативным тренером!
Удачи тренеру и его команде! А возможно- и командам!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:09
Есть возможность в трансфер - можно и вы
Гость
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