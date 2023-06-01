Роналду: «Я хотел выиграть что-нибудь в этом сезоне»

Нападающий клуба «Аль-Наср» поделился мнением о сезоне без трофеев в чемпионате Саудовской Аравии.

Не всегда все складывается так, как мы хотим. Порой нужно набраться терпения, сохранять стабильность и упорство для достижения цели.

Я думаю, что наша команда стала гораздо сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига, а также другие коллективы. Порой для достижения цели необходимо время, но если мы будем верить, все возможно.

Я хотел выиграть что-нибудь в этом сезоне, но у нас не получилось. Я по-прежнему настроен позитивно и уверен, что все будет хорошо. Давайте верить и трудиться.