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Роналду: «Я хотел выиграть что-нибудь в этом сезоне»

вчера, 21:15

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мнением о сезоне без трофеев в чемпионате Саудовской Аравии.

Не всегда все складывается так, как мы хотим. Порой нужно набраться терпения, сохранять стабильность и упорство для достижения цели.

Я думаю, что наша команда стала гораздо сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига, а также другие коллективы. Порой для достижения цели необходимо время, но если мы будем верить, все возможно.

Я хотел выиграть что-нибудь в этом сезоне, но у нас не получилось. Я по-прежнему настроен позитивно и уверен, что все будет хорошо. Давайте верить и трудиться.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:59
да ули там скачки!..у нас есть-ЧЕТЫРЕ (игровых) зоны!...милости просим)))..+ карты в каждом подъезде))))
альсато
альсато
сегодня в 09:56
ВСЕ!...Все уже-хрен ЧЕ выиграешь!!!)))))
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 09:38
Более сильная сборная???

Как же мне смешно.

АХАХАХАХАХАХА
Elliada
Elliada ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 07:43
Какая разница кому принадлежит МС? Играют-то в Европе и выигрывают европейские трофеи!!!! А Роналду играет в СА и не может выиграть местные трофеи
adekvat
adekvat
сегодня в 04:40
В этом сезоне только бабки хорошие выиграл.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:57
А есть информация, что он дырявый?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 02:36
Дырявый гей-нарцисс давно уже потерял реальность, живёт в своём мире.
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:32
А зачем искать? И так всем понятно, что споры будут еще лет 100, если не произойдет ядерная в*йна. И будут споры, кто лучше Месси или Рон. как и Пеле и Марадона.
Вот для Холланда нет пока что конкурента
протон
протон ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
У меня во вчерашних архивах есть краткий ответ возможно, позавчера. Что он там забыл.
zim289
zim289 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:44
Называя что-то мусором, помни, что твой любимый клуб принадлежит арабам так же, как и Ан-Наср.
zim289
zim289 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:38
Роналду 5 раз выигрывал ЛЧ с разными клубами.
А Месси — 4, и только с Барсой.
Месси просто повезло быть в более сильной сборной, поэтому у Месси есть кубок мира.

Роналду только в виде ЗП получает больше £ 60 миллионов фунтов в год.
А ещё нереально дофига получает с рекламных контрактов. Если он не победитель по жизни, то кто тогда? Выше него только Маск, Гейтс и арабские шейхи, но это другой уровень
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:47
https://www.tiktok.com/@dimekr/video/7190253766208212225
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:10
Как же мне любопытно наблюдать, как "победитель по жизни" перестал побеждать и начал ныть, что не побеждает. А раз не победил, значит захочет сыграть еще один сезон, чтобы хоть что-то победить и уйти на покой с почетом.

Где-то я видос видел, найти у себя не могу, как Месси спал, а Роналду тренировался, а затем Месси спал в обнимку с кубком мира, а Роналду шел в раздевалку с поля и плакал. Час потратил, найти не смог
Elliada
Elliada
вчера в 22:58, ред.
Даже если бы выиграл, то это был бы трофеем СА, то есть мусорным трофеем. Хотя, если ему был положен бонус за трофей, то тогда ему есть из-за чего расстраиваться.

Теперь, чтобы выиграть трофей, ему нужно либо сидеть на лавке и не мешать, либо создать свой турнир, как Пике с его Медиалигой
eleven LC
eleven LC ответ Hoahin (раскрыть)
вчера в 22:49
Так вот и я о том же
Он и без Аравии был не бедный
Так что же он там забыл
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:40
Необязательно что-то выигрывать в футболе, тем более когда трофеи завязаны на третьих лицах
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:24
Всё, что осталось от футбола Гешы - это выиграть хоть что-нибудь.. Во как бывает..😅..
Hoahin
Hoahin ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:18
Как будто он до этого бедный был. Всех денег не заработаешь и в могилу с собой не возьмешь
112910415
112910415
вчера в 22:09
так проходит слава мирская ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Стали сильнее, но ни хрена не выиграли. Где логика?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:42
Ещё не всё потеряно, слышал там скачки на разных животных проводятся!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:36
И что ты там забыл,Криш?
Конечно кроме огромных денег
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