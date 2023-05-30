В «Спартаке» прокомментировали информацию о госпитализации Гаврилова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу госпитализации экс-полузащитника москвичей Юрия Гаврилова.
Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку.
Игру вели, только двое- Юрка и Федя!!!!! Другое дело, что вся команда была объединена одной великой идеей Бескова!!! До сих пор, сказочный футбол Спартака перед глазами!!!
Игру вели, только двое- Юрка и Федя!!!!! Другое дело, что вся команда была объединена одной великой идеей Бескова!!! До сих пор, сказочный футбол Спартака перед глазами!!!