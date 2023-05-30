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В «Спартаке» прокомментировали информацию о госпитализации Гаврилова

вчера, 18:50

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу госпитализации экс-полузащитника москвичей Юрия Гаврилова.

Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:40
держитесь, ветеран !
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
сегодня в 00:45
Я не понял вопрос.
minai
minai ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
В чём противоречие ?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:33
Нобоа до Гаврилова- как мне до здоровья.
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Шавло, Родионов, Гесс- совсем другие футболисты. Шавло- мотор команды, причем не очень креативный, довольно простоватый. Родионов- форвард- самый обычный, и точно такой же Гесс. Другое дело Хидиятуллин- вездесущий, креативный, но, как защитник не самый надежный, как впрочем и вся защита Спартака.
Игру вели, только двое- Юрка и Федя!!!!! Другое дело, что вся команда была объединена одной великой идеей Бескова!!! До сих пор, сказочный футбол Спартака перед глазами!!!
ABir
ABir
вчера в 22:19
Здоровья легенде Спартака! Поправляйся Юра!
minai
minai ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:05
А так же: Гаврилов - Родионов, Гаврилов - Шавло, Гаврилов - Гесс, и т.д.
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Так же было совсем недавно в Сочи с Нобуа. При желании почти в каждой команде можно найти своего диспетчера. В то время в Спартаке таким был Юрий.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:03
В те времена то ли шутили, то ли нет, но говорили:
- Не знаешь, что делать с мячом - отдай пас Гаврилову!)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:39
Тандема Гаврилов-Черенков ни в одной команде не было в то время!!!
Здоровья Гаврилову!!!
Знатог
Знатог
вчера в 20:15
Да и забивал неплохо. так ему 70 лет недавно исполнилось. Может, отмечал много? потому и...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Юрий Василич ,надо сделать то , что хорошо умеешь - побеждать. Победи болезнь! Здоровья!
Vadik
Vadik
вчера в 19:35
Здоровья Юрия Васильевичу!!! Пасы отдавал такие!!! Высший пилотаж! Настоящая легенда!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Здоровья Юрию!
Эх! Как виртуозно распасовывал...
ДСА
ДСА
вчера в 18:55
С возрастом никто здоровее не становится...
Гость
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