В «Спартаке» прокомментировали информацию о госпитализации Гаврилова

Руководитель пресс-службы «Спартака» дал комментарий по поводу госпитализации экс-полузащитника москвичей .

Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку.