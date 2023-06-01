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Бензема хочет остаться в «Реале»

вчера, 23:57

Нападающий Карим Бензема планирует продолжить играть за «Реал».

Летом француз не покинет «сливочных», он чувствует, что сможет отыграть за этот коллектив еще один сезон на высоком уровне.

Футболист благодарен Саудовской Аравии за проявленный интерес. Карим готов вернуться к диалогу касательно возможного сотрудничества по окончании следующего сезона.

Ранее игрок высказался о своем будущем.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:36
Так же стоит добавить, что контракт Бензема действует до 2024 года и Саудовской Аравии надо было заплатить за него, чего они делать не хотели.
Карим не хотел оставлять «Реал Мадрид» в такой ситуации - клуб бы не получил за него денег и найти замену было бы сложнее.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:33
Петрушка везде происходит, хочу не хочу, определиться бы уже надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:54
Можно перейти через годик,два,а пока есть силы поиграть в Реале!
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