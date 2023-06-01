Бензема хочет остаться в «Реале»

Нападающий Карим Бензема планирует продолжить играть за «Реал».
Летом француз не покинет «сливочных», он чувствует, что сможет отыграть за этот коллектив еще один сезон на высоком уровне.
Футболист благодарен Саудовской Аравии за проявленный интерес. Карим готов вернуться к диалогу касательно возможного сотрудничества по окончании следующего сезона.
Ранее игрок высказался о своем будущем.
Карим не хотел оставлять «Реал Мадрид» в такой ситуации - клуб бы не получил за него денег и найти замену было бы сложнее.
Карим не хотел оставлять «Реал Мадрид» в такой ситуации - клуб бы не получил за него денег и найти замену было бы сложнее.