Бензема хочет остаться в «Реале»

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вчера, 23:57

Нападающий планирует продолжить играть за «Реал».

Летом француз не покинет «сливочных», он чувствует, что сможет отыграть за этот коллектив еще один сезон на высоком уровне.

Футболист благодарен Саудовской Аравии за проявленный интерес. Карим готов вернуться к диалогу касательно возможного сотрудничества по окончании следующего сезона.

Ранее игрок высказался о своем будущем.