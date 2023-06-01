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Кержаков продлил с «Зенитом» контракт на неделю

вчера, 18:55

Голкипер Михаил Кержаков продлил соглашение с «Зенитом» на неделю. Футболист дал комментарий по теме:

Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня. Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий. Пока никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры. Хочу остаться в «Зените» действующим игроком.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:09
Серьёзно? На выходах- ноль, игра ногами- ноль, вечно испуганные глаза,никакой уверенности в игре. Нижайшего уровня вратарь. Играл бы Зенит в Европе, его бы уже в команде не было бы .
протон
протон
сегодня в 01:44
Очень надёжный кипер, стабильно делает своё дело, без скандалов и громких заявлений, ещё 3-4 года, мне кажется, может играть на этом уровне. Удачи, Михаил.
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:38
- Блин, это что за дела такие? Контракт на неделю... А контракт на одну игру не пробовали?
морозз
морозз ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 22:23
У Зенита нет проблем пока есть Миллер и газовая труба!
112910415
112910415
вчера в 22:13
и это довольно остроумно
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:15
.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 20:29
Не проблема. За июль отвечаю я. 15 так 15.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 20:22
Я запускал по 15 аккаунтов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:15
Походу Кержаков попал на полку эконом-класса...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:45
Но почему бы и нет, дэюба на один день подписывался
pomor45
pomor45
вчера в 19:32
Если заключать на неделю со всеми, то получится хороший стимул выкладываться по полной в каждой игре.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:23, ред.
Пора вратаря брать....Одоевский уходит...Кержаков без контракта....
А то Семаку хоть самому в ворота вставать....на Суперкубок...
Говорят в Москве есть способный парень....
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
вчера в 19:15
Я не использовал их с январского эксперимента, но не думаю что это отнимет у меня много времени, для группы Без призов согласен помочь. Сколько акков я должен запустить в этом месяце, чтобы наша группа была в июле? 20?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:09
На неделю - это несерьёзно. Видать у Зенита проблемы с вратарями.
kladbische
kladbische
вчера в 19:09
Ну и пусть будет одноразовый вратарь по вызову)
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