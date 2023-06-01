Кержаков продлил с «Зенитом» контракт на неделю

Голкипер продлил соглашение с «Зенитом» на неделю. Футболист дал комментарий по теме:

Мы продлили контракт на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня. Потом не знаю. Поговорим. Но все в любом случае будет хорошо, независимо от дальнейшего развития событий. Пока никакой конкретики нет. Просто было какое‑то предварительное обсуждение. К конкретике мы вернемся после завершающей игры. Хочу остаться в «Зените» действующим игроком.