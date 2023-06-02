В «Динамо» назвали условия, при которых Овечкин может сыграть за команду

В пресс-службе «Динамо» рассказали об условиях, при которых нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сможет сыграть за футбольную команду.

Матч «Динамо» — «Амкал», который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба. Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на Московский кубок селебрети (МКС) в команде звёздных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира. О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [«Динамо»], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ , и надо понимать график Александра.

Что касается участия каких-либо игроков основы «Динамо» в гранд-финале МКС, это будет зависеть от плана подготовки к сезону и графика тренировок.