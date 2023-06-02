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В «Динамо» назвали условия, при которых Овечкин может сыграть за команду

вчера, 12:36

В пресс-службе «Динамо» рассказали об условиях, при которых нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет сыграть за футбольную команду.

Матч «Динамо» — «Амкал», который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба. Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на Московский кубок селебрети (МКС) в команде звёздных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира. О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [«Динамо»], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ, и надо понимать график Александра.

Что касается участия каких-либо игроков основы «Динамо» в гранд-финале МКС, это будет зависеть от плана подготовки к сезону и графика тренировок.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:52
В Нхл предсезонка уже в сентябре, вряд ли сыграет
альсато
альсато
вчера в 15:42
у меня один вопрос, точнее два: для чего это и кому надо?))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:33
Тут главное, кто оплатить страховку, которая будет очень немаленькой.
Futurista
Futurista
вчера в 13:13
Условия: коньки, клюшку, шайбу...газон заморозить...
j4m8chq6cwzd
j4m8chq6cwzd
вчера в 12:58
Зрелище с Овечкиным точно будет что надо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:42
Спорт всё дальше и дальше улетает в неизвестность, на смену приходят дензнаки!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:37
Это возможность для команды поднять бабла,на Овечкина народ попрёт!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:37
Самое первое условие это желание самого Овечкина.
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