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Алекс Крал снова приостановил контракт со «Спартаком» и перешёл в «Унион»

вчера, 14:40

Полузащитник Алекс Крал перешёл из «Шальке» в берлинский «Унион».

Клуб из Гельзенкирхена по итогам сезона вылетел во Вторую Бундеслигу. «Унион» пробился в Лигу чемпионов.

25-летний чешский хавбек снова приостановил соглашение со «Спартаком», впервые он воспользовался правилом ФИФА летом прошлого года.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответ Qadaffi33 (раскрыть)
сегодня в 08:10
...А так же дернул из Сочи колумбийского бомбардира, который в новой команде забивает меньше Николсона, который редко начинает в старте.
А если ещё вспомнить аргентинцев в Зените...
протон
протон
сегодня в 04:43
Шальке в пердив отправил. С Унионом сложнее, он он справится
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:51
Крал,краду и буду красть,потому что это страсть.
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 20:35
Крал что то на кого то кЛал ...
Зенит купил Барриоса и Клауда по 12 лямов,они одни из лучших в рпл!
спартак купил Тиля и Крала по 17 лямов - итог все знают !!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:28
Крал снова украл...
ABir
ABir
вчера в 19:26
По жизни этот Крал гораздо шустрее, чем на поле
YVG
YVG
вчера в 18:24
Крал просо хочет чистого футбола.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:47, ред.
Пошол на повышенее. С Унионом в ЛЧ поиграет. Можно только поздравить Крала с этим переходом. Успехов и больших побед ему с Унионом!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:45
Алекс, Крал, Крал и ещё раз Крал....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:41
Клара у Крала украла коралы!
Он обиделся и уехл!
adekvat
adekvat
вчера в 16:58
Редиска - не хороший человек.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:01
Да надо уже избавиться от него,пусть валит!
w1345ds
w1345ds ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Нет, не должен. 30 июня 2024 г. у него заканчивается контракт со Спартаком. Он все Спартаку "простил"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:40
А "приостановил" значит, что он должен будет его отработать потом? Учитывая его стремительно падающую трансферную стоимость и скитания по аутсайдерам, актив-то так себе...
ahs4kh5utw56
ahs4kh5utw56
вчера в 15:38
Его давно пора гнать в шею,сепаратиста
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 15:36
Возможно, в ЛЧ поиграет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:31
Я правильно тебя понял, что Тиля купили за 16 млн, а продали за 20, или?
w1345ds
w1345ds
вчера в 15:10
Одним словом уёёё**к

Спартаку конкретно не повезло с его трансфером.
4mm7v5v3zmnd
4mm7v5v3zmnd
вчера в 15:06
Унион Крала украл у Абаскаля
alexgurzan
alexgurzan ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:59
.
hzb98rzqp96e
hzb98rzqp96e
вчера в 14:59
Взял на свою бедовую голову Спартак ценный актив, теперь чуть ли не каждый раз приостанавливает контракт и уходит в другой клуб. Ему было бы легче уйти на трансфер и быть проданным за сущие копейки, чем каждый раз этим заниматься.
makkie
makkie
вчера в 14:49
Ушлым жуком оказался.
Мог бы по-человечески пойти навстречу клубу, договориться с другим клубом о трансфере, чтобы Спартак получил деньги, а сам Крал возможность полноценного перехода. Так сделали все нормальные игроки: Тиль, Понсе.
А вот Крал с Ларссоном...
альсато
альсато
вчера в 14:49
вот они-УБЫТКИ Спартака)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:44
А Крал, то парень не промах "крученый" оказался...)
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