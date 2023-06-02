Алекс Крал снова приостановил контракт со «Спартаком» и перешёл в «Унион»

Полузащитник Алекс Крал перешёл из «Шальке» в берлинский «Унион».
Клуб из Гельзенкирхена по итогам сезона вылетел во Вторую Бундеслигу. «Унион» пробился в Лигу чемпионов.
25-летний чешский хавбек снова приостановил соглашение со «Спартаком», впервые он воспользовался правилом ФИФА летом прошлого года.
Мог бы по-человечески пойти навстречу клубу, договориться с другим клубом о трансфере, чтобы Спартак получил деньги, а сам Крал возможность полноценного перехода. Так сделали все нормальные игроки: Тиль, Понсе.
А вот Крал с Ларссоном...
Мог бы по-человечески пойти навстречу клубу, договориться с другим клубом о трансфере, чтобы Спартак получил деньги, а сам Крал возможность полноценного перехода. Так сделали все нормальные игроки: Тиль, Понсе.
А вот Крал с Ларссоном...