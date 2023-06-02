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Жирков и Домингес сыграют в ретро-матче «Зенита» и сборной России-2008

вчера, 15:19

Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Юрий Жирков и победитель Кубка УЕФА сезона-2007/08 в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга Алехандро Домингес примут участие в ретро-матче в июне.

31 мая в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация работает над возможностью проведения ретро-матча, посвящённого победам «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года, на котором команда завоевала бронзовые медали.

Сообщается, что участие подтвердили ещё 16 экс-футболистов. За российскую команду сыграют Роман Адамов, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Олег Иванов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Игорь Семшов, Ренат Янбаев. За «Зенит» — Роман Широков, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов и Александр Анюков.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:41
Очень интересный матч намечается. Хочется взглянуть, по настальгировать по некоторым игрокам. После Волгоградского ретро матча, ещё один, и это прекрасно. Когда дефицит международных матчей, интересно посмотреть и на мастеров прошлого. И радует то что Адамов сыграет, пригласить Гус Хиддинка что бы он дал пас и эпично завершить игру?)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:29
Уважаемые участники конкурса Фэнтези-Футбол, чемпионат Беларуси был добавлен ввиду малого количества матчей остальных принимающих участие в конкурсе лиг в этом месяце.
Гость
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