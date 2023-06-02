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Леау продлил контракт с «Миланом»

вчера, 17:12

Нападающий Рафаэл Леау продлил соглашение с «Миланом».

Контракт рассчитан до 2028 года, футболист будет получать 5 миллионов евро за сезон, еще 2 млн ему достанутся в качестве бонусов. Предыдущий договор действовал до 2024-го.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:14
Наконец-то закрыли этот вопрос. Уже подустали от всех этих «подпишет-не подпишет»
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 17:36
Отлично.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:29
Известный нападающий, всегда при деле...
А вот за Рому непонятно...
Гость
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