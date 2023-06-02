Леау продлил контракт с «Миланом»

1685715178

вчера, 17:12

Нападающий продлил соглашение с «Миланом».

Контракт рассчитан до 2028 года, футболист будет получать 5 миллионов евро за сезон, еще 2 млн ему достанутся в качестве бонусов. Предыдущий договор действовал до 2024-го.