Леау продлил контракт с «Миланом»

Нападающий Рафаэл Леау продлил соглашение с «Миланом».
Контракт рассчитан до 2028 года, футболист будет получать 5 миллионов евро за сезон, еще 2 млн ему достанутся в качестве бонусов. Предыдущий договор действовал до 2024-го.
Нападающий Рафаэл Леау продлил соглашение с «Миланом».
Контракт рассчитан до 2028 года, футболист будет получать 5 миллионов евро за сезон, еще 2 млн ему достанутся в качестве бонусов. Предыдущий договор действовал до 2024-го.
А вот за Рому непонятно...
А вот за Рому непонятно...