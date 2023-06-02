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Малком собирается отработать свой контракт в «Зените» до конца

вчера, 17:00

Нападающий «Зенита» Малком сообщил о намерении отработать соглашение с клубом до окончания его срока.

У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я ещё раз повторю, что моё соглашение с клубом истекает через четыре года. Я — футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем. Я играю за «Зенит», и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 10:42
Что вы подразумеваете под "толком"??

Ну за что то они играют....
За титулы...за звания....за деньги....за статус..............не было бы толку - не было бы чемпионата....

Отсутствие снега - не повод отменять зиму....
Отсутствие еврокубков - не повод заканчивать с футболом....
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:29
Хоть сорокакратным.. Толку что?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:58
Очень правильно рассуждает. Заключил контракт - нужно отработать...
протон
протон
сегодня в 03:39
Позиция профи, респект Малкому
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:34
Гражданин России.
Futurista
Futurista
вчера в 19:22
Малком Семаку: Не дождётесь!...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
О ....У Семака появился шанс стать девятикратным......
sova147
sova147
вчера в 18:13
Зачем ему уходить от такой кормушки???
p2yy4mk8cwb2
p2yy4mk8cwb2
вчера в 17:47
Значит нигде в Европе особо не нужен лазурный россиянин
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 17:37
Конечно, ведь полные карманы бабла насыпали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:11, ред.
Это, конечно, очень мило, но у него такая зарплата в "Зените", которую он нигде больше не получит, поэтому маловажно)) Малком получает 7 миллионов евро в год, к сравнению, Леау 5 по новому контракту.
lotsman
lotsman
вчера в 17:07
Правильно, обязательный человек. Раз подписал, надо выполнять.
nubom
nubom
вчера в 17:05
Ждем, когда Зенит выскажется о будущем Малкома...
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