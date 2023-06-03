Защитник «Сантоса» получил 12-матчевую дисквалификацию

Высший суд спортивной юстиции Бразилии дисквалифицировал защитника «Сантоса» Эдуардо на 12 матчей.
Его наказали за участие в незаконной схеме со спортивными ставками. Адвокаты спортсмена настаивали на том, что Эдуардо не успел выполнить требуемые условия.
Однако бразильский клуб по-прежнему не вернул игрока в основную команду.
Каждому судье по разу....
Каждому судье по разу....
Защитнику Сантоса 12 матчей. Это что он такое показал?
Защитнику Сантоса 12 матчей. Это что он такое показал?
Тогда и угомонятся
Тогда и угомонятся