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Защитник «Сантоса» получил 12-матчевую дисквалификацию

вчера, 06:38

Высший суд спортивной юстиции Бразилии дисквалифицировал защитника «Сантоса» Эдуардо на 12 матчей.

Его наказали за участие в незаконной схеме со спортивными ставками. Адвокаты спортсмена настаивали на том, что Эдуардо не успел выполнить требуемые условия.

Однако бразильский клуб по-прежнему не вернул игрока в основную команду.

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Сантос  Эдуардо
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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 13:17
Да, получил. Только это все непонятно и лучше бы этот суд сам отправить отдохнуть месяца на два.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 08:45
Ну чисто математически....3 раза "включил Соболева"..
Каждому судье по разу....
LOpp
LOpp
вчера в 07:20
Соболеву дали 4 матча дисквалификации.
Защитнику Сантоса 12 матчей. Это что он такое показал?
ubk6j9h7w4he
ubk6j9h7w4he
вчера в 07:00
Да он мошенник
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 06:56
За это и сажать можно...
Тогда и угомонятся
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 06:54
Надо было пожизненно
Гость
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