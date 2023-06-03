Защитник «Сантоса» получил 12-матчевую дисквалификацию

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вчера, 06:38

Высший суд спортивной юстиции Бразилии дисквалифицировал защитника «Сантоса» на 12 матчей.

Его наказали за участие в незаконной схеме со спортивными ставками. Адвокаты спортсмена настаивали на том, что Эдуардо не успел выполнить требуемые условия.

Однако бразильский клуб по-прежнему не вернул игрока в основную команду.