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Тренер «Оренбурга» наказал игроков тренировками в шесть утра

вчера, 22:28

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о том, как были наказаны игроки его команды после поражения от «Ахмата» в РПЛ (1:3).

После «Ахмата» я был очень злой. Из Грозного мы уехали сразу в Сочи, и в понедельник пошли на тренировку в шесть утра. Бегали на променаде. В шесть утра тренировка на 30 минут, потом в 11 плановая тренировка и так несколько дней подряд до игры с «Сочи».

Это было нужно, чтобы игроки поняли, что у них прекрасная работа, приличная зарплата. Если они этого не осознают, будут вставать и работать как нормальный человек. Практически всем приходится вставать в шесть утра и идти на тяжелую работу.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Личка : - " Я злой и грозный, чешский "волк" - я в тренировках знаю толк"..)
Futurista
Futurista
вчера в 23:30
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:15
Кокорину было бы удобно даже, как раз из ночного клуба сразу на тренировку.
Гость
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