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УЕФА изучит обвинения в адрес главного арбитра финала Лиги чемпионов

вчера, 11:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер10.06.2023 в 22:00 Не начался

Судья Шимон Марциняк был замечен на мероприятии, организованном ультраправым политиком Славомиром Менценом.

УЕФА в связи с этим начал расследование, также сделав заявление:

УЕФА знает об обвинениях, выдвинутых в адрес Шимона Марциняка, и требует срочных разъяснений. УЕФА и всё футбольное сообщество питают отвращение к «ценностям», которые продвигает рассматриваемая группа, и очень серьёзно относятся к этим обвинениям.

Новое заявление будет сделано завтра после изучения всех доказательств.

Польский рефери назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», который пройдёт 10 июня в Стамбуле.

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