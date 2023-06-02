УЕФА изучит обвинения в адрес главного арбитра финала Лиги чемпионов

Судья Шимон Марциняк был замечен на мероприятии, организованном ультраправым политиком Славомиром Менценом.
УЕФА в связи с этим начал расследование, также сделав заявление:
УЕФА знает об обвинениях, выдвинутых в адрес Шимона Марциняка, и требует срочных разъяснений. УЕФА и всё футбольное сообщество питают отвращение к «ценностям», которые продвигает рассматриваемая группа, и очень серьёзно относятся к этим обвинениям.
Новое заявление будет сделано завтра после изучения всех доказательств.
Польский рефери назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», который пройдёт 10 июня в Стамбуле.