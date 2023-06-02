Зума извинился за скандал с избиением кошки

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума рассказал, что до сих пор сожалеет об инциденте с ударом своей кошки в прямом эфире.
Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы прошли через многое. Я сделал ошибку, и я это знаю, но жизнь состоит в том, чтобы двигаться дальше. Моя жена и мои дети, все вокруг меня, даже в клубе, ребята, болельщики, люди помогали мне во всем. Это повлияло на меня, но они помогли мне.
На этой неделе суд вынес Зума наказание. Француз получил 180 часов общественных работ и запрет на содержание дома кошек в течение пяти лет.
А как по мне, так не 180 часов, а 180 таких же пинков, какие он бедной кисе выписал.
У самого 2 кошки дома.) Они прекрасно понимают и без пинков. Только что по-человечьи не говорят. Думаю 3ью завести.
П.С. но за Вест Хэм 7го всё равно болеть буду. Они ж "молотобойцы", а не живодёры. )
А как по мне, так не 180 часов, а 180 таких же пинков, какие он бедной кисе выписал.
У самого 2 кошки дома.) Они прекрасно понимают и без пинков. Только что по-человечьи не говорят. Думаю 3ью завести.
П.С. но за Вест Хэм 7го всё равно болеть буду. Они ж "молотобойцы", а не живодёры. )
Зума бедный страдает.
Зума бедный страдает.
Зума сожалеет и жалеет себя, но в этих словах нет даже намёка на извинения!
Зума сожалеет и жалеет себя, но в этих словах нет даже намёка на извинения!
--------------------------
Не правильное решение живодеру, должны были вынести в теяении 5 лет, что бы он кормил, ласкал кошек под присмотром камер наблюдения. 16ь
--------------------------
Не правильное решение живодеру, должны были вынести в теяении 5 лет, что бы он кормил, ласкал кошек под присмотром камер наблюдения. 16ь