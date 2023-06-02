Зума извинился за скандал с избиением кошки

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сегодня, 02:19

Защитник «Вест Хэма» рассказал, что до сих пор сожалеет об инциденте с ударом своей кошки в прямом эфире.

Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы прошли через многое. Я сделал ошибку, и я это знаю, но жизнь состоит в том, чтобы двигаться дальше. Моя жена и мои дети, все вокруг меня, даже в клубе, ребята, болельщики, люди помогали мне во всем. Это повлияло на меня, но они помогли мне.

На этой неделе суд вынес Зума наказание. Француз получил 180 часов общественных работ и запрет на содержание дома кошек в течение пяти лет.