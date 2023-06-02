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Зума извинился за скандал с избиением кошки

сегодня, 02:19

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума рассказал, что до сих пор сожалеет об инциденте с ударом своей кошки в прямом эфире.

Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы прошли через многое. Я сделал ошибку, и я это знаю, но жизнь состоит в том, чтобы двигаться дальше. Моя жена и мои дети, все вокруг меня, даже в клубе, ребята, болельщики, люди помогали мне во всем. Это повлияло на меня, но они помогли мне.

На этой неделе суд вынес Зума наказание. Француз получил 180 часов общественных работ и запрет на содержание дома кошек в течение пяти лет.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:10
Чего-то извинений я тут не вижу, одни сопли. В конюшню эту 32у, убирать конское гумно!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:57, ред.
Не всё на камеру снимать надо и тем более в сеть выкладывать, имбицилушка. У нас один парень тоже добаловáлся, демонстрируя работу руками).
А как по мне, так не 180 часов, а 180 таких же пинков, какие он бедной кисе выписал.
У самого 2 кошки дома.) Они прекрасно понимают и без пинков. Только что по-человечьи не говорят. Думаю 3ью завести.
П.С. но за Вест Хэм 7го всё равно болеть буду. Они ж "молотобойцы", а не живодёры. )
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 02:54
Что за словесный понос?
Зума бедный страдает.
протон
протон
сегодня в 02:50
Общественные работы в вольеры на вечно среди котов. Круглосуточно, что бы доходы перевеводил на корм бездомным котам. Был волонтером бездомных котов.
протон
протон
сегодня в 02:46
Отстранить от игры на вечно, разорвать все контракты и запретить пожизненное содержание животных. Такие уродды должны бать наказаны. Хорошо, что Адидас уже разорвал с ним контракт и собраны миллионы подписей, чтобы его посадить какие еще 180 общественных работ. Возможно если бы он еще и трансгендер был то на свободе гулял
протон
протон
сегодня в 02:42
Мусульманин всегда должен помнить о том, что кошка в Исламе - священное животное. Этот человек никак с религией не связан, раз себе такие вещи позволяет.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 02:41
И где тут извинения?
Зума сожалеет и жалеет себя, но в этих словах нет даже намёка на извинения!
протон
протон
сегодня в 02:37
Француз получил 180 часов общественных работ и запрет на содержание дома кошек в течение пяти лет.
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Не правильное решение живодеру, должны были вынести в теяении 5 лет, что бы он кормил, ласкал кошек под присмотром камер наблюдения. 16ь
Гость
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