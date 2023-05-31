Болельщики «Севильи» и «Ромы» подрались в Будапеште

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вчера, 19:38

В Будапеште произошла драка между болельщиками «Севильи» и «Ромы».

Власти города сообщили о том, что инцидент произошёл недалеко от стадиона «Ференц Пушкаш», где сегодня пройдёт финальный матч Лиги Европы между командами из Испании и Италии.

В результате конфликта два человека попали в больницу, ещё один фанат также получил травмы.

Также по информации местных СМИ , могут быть столкновения между сторонниками «Севильи» и ультрас польского клуба «Шлёнск Вроцлав». Опасения вызваны конфронтацией между болельщиками команд, случившейся в 2013 году.

Финал Лиги Европы пройдёт сегодня, 31 мая. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.