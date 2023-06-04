Гол Халка помог «Атлетико Минейро» победить «Крузейро»

«Атлетико Минейро» выиграл у «Крузейро» в матче 9-го тура чемпионата Бразилии (1:0).
Единственный гол забил нападающий Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит». На 27-й минуте он с дальней дистанции реализовал штрафной удар.
|Крузейро0 : 1Атлетико Минейро
|Матч завершен
«Атлетико Минейро» выиграл у «Крузейро» в матче 9-го тура чемпионата Бразилии (1:0).
Единственный гол забил нападающий Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит». На 27-й минуте он с дальней дистанции реализовал штрафной удар.