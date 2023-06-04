Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыБразилия. Серия А 2023

Гол Халка помог «Атлетико Минейро» победить «Крузейро»

вчера, 05:59
КрузейроЛоготип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)Атлетико МинейроМатч завершен

«Атлетико Минейро» выиграл у «Крузейро» в матче 9-го тура чемпионата Бразилии (1:0).

Единственный гол забил нападающий Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит». На 27-й минуте он с дальней дистанции реализовал штрафной удар.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» — чемпион, «Ювентус» — в Лиге Конференций. Итоги сезона в Серии А
Сегодня, 00:45 Фото
«Барселона» — чемпион, «Осасуна» — в еврокубках. Итоги сезона в Ла Лиге
Сегодня, 00:28 Фото
«Рома» обыграла «Специю» и вышла в Лигу Европы
Сегодня, 00:12
Гол Кьезы принёс «Ювентусу» победу над «Удинезе»
Сегодня, 00:01
«Милан» одержал победу над «Вероной»
Сегодня, 00:01
«Барселона» проиграла «Сельте»
Сегодня, 00:01
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Круто! Но Жуниньо и Синиша всё равно лучшие в этом плане)
протон
протон
вчера в 21:21
потрясающий гол, особенно при повторе из-за спины. вратари не привыкли к такой скорости мяча
Виктор Сомов 1
Виктор Сомов 1
вчера в 11:23
Халк и сейчас бы в РФЛ забивал бы немало, очень запомнился когда выступал в Росси, колотушка у него будь здоров
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:19
Заработал в Питере и Китае и вернулся на родину играть для удовольствия.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:18
"Пушка" Халка продолжает успешно работать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 