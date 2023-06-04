«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в последнем матче Бензема

1685903137

вчера, 21:25

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао (1:1) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 10-й минуте полузащитник «Атлетика» Микель Весга не реализовал пенальти. На 49-й минуте хавбек гостей Ойан Сансет забил первый гол в игре. На 72-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема, для которого этот матч стал последним за «сливочных», сравнял счёт с пенальти.

«Реал» закончил сезон на 2-м месте (78 очков), «Атлетик» — на 8-м месте (51 очко).