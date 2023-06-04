«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в последнем матче Бензема

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао (1:1) в матче 38-го тура Ла Лиги.
На 10-й минуте полузащитник «Атлетика» Микель Весга не реализовал пенальти. На 49-й минуте хавбек гостей Ойан Сансет забил первый гол в игре. На 72-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема, для которого этот матч стал последним за «сливочных», сравнял счёт с пенальти.
«Реал» закончил сезон на 2-м месте (78 очков), «Атлетик» — на 8-м месте (51 очко).
Первые сезоны Карима не случайно называли котом, но как он преобразился после ухода Роналду, не побоялся взять на себя ответственность и стать лидером, а его оверперформанс в ЛЧ сезона 21/22 мне кажется это лучшая игра, что я видел в плей-офф в 21 веке, по сути он в одиночку довел клуб, который не был фаворитом турнира до победы. Gracias Карим, навсегда запомним твою великую игру
Первые сезоны Карима не случайно называли котом, но как он преобразился после ухода Роналду, не побоялся взять на себя ответственность и стать лидером, а его оверперформанс в ЛЧ сезона 21/22 мне кажется это лучшая игра, что я видел в плей-офф в 21 веке, по сути он в одиночку довел клуб, который не был фаворитом турнира до победы. Gracias Карим, навсегда запомним твою великую игру