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«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в последнем матче Бензема

вчера, 21:25
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«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао (1:1) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 10-й минуте полузащитник «Атлетика» Микель Весга не реализовал пенальти. На 49-й минуте хавбек гостей Ойан Сансет забил первый гол в игре. На 72-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема, для которого этот матч стал последним за «сливочных», сравнял счёт с пенальти.

«Реал» закончил сезон на 2-м месте (78 очков), «Атлетик» — на 8-м месте (51 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Жаль, жаль, но остается только сказать спасибо Кариму Бензема, за его годы проведенные в Реале
протон
протон
вчера в 23:12
Прощай легенда. Спасибо за всё!
Первые сезоны Карима не случайно называли котом, но как он преобразился после ухода Роналду, не побоялся взять на себя ответственность и стать лидером, а его оверперформанс в ЛЧ сезона 21/22 мне кажется это лучшая игра, что я видел в плей-офф в 21 веке, по сути он в одиночку довел клуб, который не был фаворитом турнира до победы. Gracias Карим, навсегда запомним твою великую игру
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:43
Никто особо не напрягался и даже Атлетико на последних минутах упустил победу над Вильярреалом...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:50, ред.
И всё-таки взяли второе место, несмотря на загнанный состав, а яйцетряс снова в печали) Кариму удачи, верное решение. Ждём летних трансферов.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:39
Взяли ничью во много благодаря Куртуа) Но результат сегодня второстепенен, главное, что проводили Карима
shur
shur
вчера в 21:29
...аривуар Карим, мерси боку...!!! Мбаппе очнись!!!
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