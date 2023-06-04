«Челси» может продать Кукурелью этим летом

Защитник Марк Кукурелья может покинуть «Челси».
Лондонский клуб готов продать или отдать испанца в аренду.
Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» прошлым летом за 62 млн фунтов стерлингов.
Защитник Марк Кукурелья может покинуть «Челси».
Лондонский клуб готов продать или отдать испанца в аренду.
Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» прошлым летом за 62 млн фунтов стерлингов.
Наш «самый умный» Боэлли сразу прибежал с 62 млн и ТИПА перехватил его у МС…Играл конечно весь сезон плачевно, по оценкам Скай Спортс один из самых худших ЛЗ сезона.
Наш «самый умный» Боэлли сразу прибежал с 62 млн и ТИПА перехватил его у МС…Играл конечно весь сезон плачевно, по оценкам Скай Спортс один из самых худших ЛЗ сезона.