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«Челси» может продать Кукурелью этим летом

вчера, 23:24

Защитник Марк Кукурелья может покинуть «Челси».

Лондонский клуб готов продать или отдать испанца в аренду.

Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» прошлым летом за 62 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Челси в сплошных убытках: покупают дорого и не тех.
ap2r4bv4aspm
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сегодня в 04:21
Может кто на каракулевую шапку и купит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Боэли - он как Капитан Смоллетт из мультика "Остров сокровищ"..., у которого всегда есть план.
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сегодня в 00:24
Цирк на дроте в Челси
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 23:54
62 ляма за этого патлатого это натуральный развод
протон
протон
вчера в 23:45
Среди фанатов Челси остались хотя бы 2 человека которые верят что у Боули есть план?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:40
Вся шумиха пошла прошлым летом после интереса МС, но тогда Брайтон запросил у них 55 млн.фунтов, на что Гвардиола в своем интервью сказал, что МС оценили его в 32 млн, и вышли из сделки, купив другого игрока.
Наш «самый умный» Боэлли сразу прибежал с 62 млн и ТИПА перехватил его у МС…Играл конечно весь сезон плачевно, по оценкам Скай Спортс один из самых худших ЛЗ сезона.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:31
Такие новости сами по себе максимально неоправданные - где это видано, чтобы тренер ещё на заступил по сути на тренерский мостик, и из команды, где все топовые игроки в ступоре, уже выбрал ряд и от них отказался?
Гость
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