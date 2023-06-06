Нападающий «Арсенала» может заменить Осимхена в «Наполи»

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» этим летом.
На подписание нигерийца претендуют топ-клубы, а неаполитанский клуб уже определился с заменой форварду.
«Наполи» готовы подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, трансфер которого оценивается в 30 млн евро.
Я считаю, что Эду должен настаивать на более высокой цене, чем 30 млн.... Де Лаурентис очень сильно завышает цены на своих игроков, и думаю дешевле чем за 100 млн Осимхэна не продаст, поэтому и с него нужно требовать больше
Я считаю, что Эду должен настаивать на более высокой цене, чем 30 млн.... Де Лаурентис очень сильно завышает цены на своих игроков, и думаю дешевле чем за 100 млн Осимхэна не продаст, поэтому и с него нужно требовать больше