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Нападающий «Арсенала» может заменить Осимхена в «Наполи»

вчера, 08:25

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» этим летом.

На подписание нигерийца претендуют топ-клубы, а неаполитанский клуб уже определился с заменой форварду.

«Наполи» готовы подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, трансфер которого оценивается в 30 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:38
Ну если учесть, что у Балогуна был первый сезон во взрослом футболе и он в Лиге 1 забил 21 мяч и это в команде, которая находится во второй половине турнирной таблице, то вполне возможно, что и будет интересная замена! По большому счету, Виктор стрельнул только в этом году, а все остальные года он забивал чуть больше 10 .....
Я считаю, что Эду должен настаивать на более высокой цене, чем 30 млн.... Де Лаурентис очень сильно завышает цены на своих игроков, и думаю дешевле чем за 100 млн Осимхэна не продаст, поэтому и с него нужно требовать больше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:04
Заменить Осимхена будет довольно проблематично !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:57
Осимхен незаменим, даже стараться не стоит.
bv67t6r85g8y
bv67t6r85g8y
вчера в 08:29
Это будет неравноценная замена, очень мягко говоря
239t944dtg54
239t944dtg54
вчера в 08:26
Балагур и близко с Витьком не стоял
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